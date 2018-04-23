Volvo S90 Ambience Concept: Dünyanın ilk duyusal deneyim sunan otomobili

İsveçli otomotiv şirketi Volvo, 29 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan Pekin Otomobil Fuarı'nda, Volvo S90 Ambience Concept modelini tanıtacağını duyurdu. Volvo S90'nın konsept bir modeli olan bu araç, görselleri, sesi ve kokuyu senkronize eden bir duyusal deneyim sunuyor.

Otomobilde 7 farklı duyusal tema seçeneği mevcut

Lüks kavramını bambaşka bir boyuta taşıyan Volvo S90 Ambience Concept, dünyanın ilk duyusal deneyimi sunan otomobili olma özelliğine sahip. Araç Çin'de satılan üç koltuklu Volvo S90 Excellence'a dayanıyor, ancak iç mekan tamamen yenilenmiş durumda. Otomobilde her biri kendine has koku, görsellik ve ses özellikleri barındıran 7 duyusal tema seçeneği mevcut. Akıllı telefonunuzla yönetebileceğiniz bu temalar size bambaşka bir yolculuk deneyimi yaşatmak üzere tasarlanmış.

Mevcut temalar Kuzey Işıkları, İskandinav Ormanı, Kuğu Gölü, Takımadalar, Yağmur, Dinlenme ve Özgürlük olarak belirlenmiş. Ruh durumunuza göre seçtiğiniz temaya bağlı olarak, uygun görseller otomobilin tavanına yansıtılırken, özenle seçilmiş müzikler ise aracın Bowers and Wilkins ses sisteminde oynatılıyor.

Volvo, ünlü parfüm markası Byredo ile bir işbirliği yaparak bu deneyimi farklı bir noktaya taşımayı hedeflemiş. Zira aracın merkez konsolundan yayılan ve seçilen temayla uyumluluk sağlayan koku, insanların ferah bir ortamda yolculuk edebilmelerini sağlıyor. Volvo tasarım başkanı Robin Page bu lüks otomobili: “Ambience Concept, lüks seçimlerin ötesine geçerek ve lüksü yeniden tanımlayarak, duyularınıza bağlanan bir araç yaratıyor.” şeklinde tanımlıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volvo/s90/103290/volvo-s90-ambience-concept-revealed