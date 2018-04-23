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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo S90 Ambience Concept: Dünyanın ilk duyusal deneyim sunan otomobili

Otomotiv devi Volvo, yaklaşmakta olan Pekin Otomobil Fuarı'nda, dünyanın ilk duyusal deneyim sunan otomobili Volvo S90 Ambience Concept'i tanıtacağını duyurdu. Otomobilin detayları haberimizde.
1 yıl
5,4b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İsveçli otomotiv şirketi Volvo, 29 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan Pekin Otomobil Fuarı'nda, Volvo S90 Ambience Concept modelini tanıtacağını duyurdu. Volvo S90'nın konsept bir modeli olan bu araç, görselleri, sesi ve kokuyu senkronize eden bir duyusal deneyim sunuyor.

Otomobilde 7 farklı duyusal tema seçeneği mevcut

Lüks kavramını bambaşka bir boyuta taşıyan Volvo S90 Ambience Concept, dünyanın ilk duyusal deneyimi sunan otomobili olma özelliğine sahip. Araç Çin'de satılan üç koltuklu Volvo S90 Excellence'a dayanıyor, ancak iç mekan tamamen yenilenmiş durumda. Otomobilde her biri kendine has koku, görsellik ve ses özellikleri barındıran 7 duyusal tema seçeneği mevcut. Akıllı telefonunuzla yönetebileceğiniz bu temalar size bambaşka bir yolculuk deneyimi yaşatmak üzere tasarlanmış.
Mevcut temalar Kuzey Işıkları, İskandinav Ormanı, Kuğu Gölü, Takımadalar, Yağmur, Dinlenme ve Özgürlük olarak belirlenmiş. Ruh durumunuza göre seçtiğiniz temaya bağlı olarak, uygun görseller otomobilin tavanına yansıtılırken, özenle seçilmiş müzikler ise aracın Bowers and Wilkins ses sisteminde oynatılıyor.
Volvo, ünlü parfüm markası Byredo ile bir işbirliği yaparak bu deneyimi farklı bir noktaya taşımayı hedeflemiş. Zira aracın merkez konsolundan yayılan ve seçilen temayla uyumluluk sağlayan koku, insanların ferah bir ortamda yolculuk edebilmelerini sağlıyor. Volvo tasarım başkanı Robin Page bu lüks otomobili: “Ambience Concept, lüks seçimlerin ötesine geçerek ve lüksü yeniden tanımlayarak, duyularınıza bağlanan bir araç yaratıyor.” şeklinde tanımlıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volvo/s90/103290/volvo-s90-ambience-concept-revealed Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
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aaguler 1 yıl D@rbeli M@tk@p
Yerli otomobil gelir mi bilinmez ama, palavradan bir sürü haber yerli yersiz gelecek. Mesela haber başlıkları:

- yerli otomobilde 0 faizli ödeme müjdesi...

- PTT şubesinden kaporta yatıran çomar görüntüleri...

- 9900 TL peşinatla yerli otomobiliniz hazır...

- yerli otomobil işsizliği düşürecek...

- Fasa fiso...
Yerli otomobil gelir mi bilinmez ama, palavradan bir sürü haber yerli yersiz gelecek. Mesela haber başlıkları:- yerli otomobilde 0 faizli ödeme müj...
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Sahi yahu...60 küsur gün kaldı,elektrikli yerli ve milli otomobil geliyor mu acaba?
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl
Ne gerek var yav. Bozulur mozulur bize gelmez bu.
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kenan_0 1 yıl
Göz boyamadan başka bir şey değil
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aycibin 1 yıl
koku iyiymiş.istenmeyen kazalarda yolla alttan farkedilmesin :)
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TahaKaradeniz 1 yıl haberelectro
Vay anasını reklama bak la. Şükür ehli sayılırım ama zengin olasım geldi.
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cadillaccts 1 yıl haberelectro
mercedesin ki yaramaz sırf reklam kokan hareketler.
volvonun ki güzel olmuş adamlar preminyum nede olsa

bomb has been planted
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Sahi yahu...60 küsur gün kaldı,elektrikli yerli ve milli otomobil geliyor mu acaba?
2 Yanıt Yanıtla +5
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HEISENBERG 1 yıl D@rbeli M@tk@p
Bir kaç haftaya yine başlar editörler.Beklemedeyiz
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aaguler 1 yıl D@rbeli M@tk@p
Yerli otomobil gelir mi bilinmez ama, palavradan bir sürü haber yerli yersiz gelecek. Mesela haber başlıkları:

- yerli otomobilde 0 faizli ödeme müjdesi...

- PTT şubesinden kaporta yatıran çomar görüntüleri...

- 9900 TL peşinatla yerli otomobiliniz hazır...

- yerli otomobil işsizliği düşürecek...

- Fasa fiso...
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BekirARSLAN 1 yıl
Bizim yandaş firmalar olsa mehter marşı koyarlardı :)
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haberelectro 1 yıl
Mercedeste var zaten bu energyzing comfort.
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Polestar191 1 yıl haberelectro
Mercedeste yokmu demis adamlar... ayriyetten ikisi birbirinden daha farkli calisiyor
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl
porşesi olan arkadaşımın eve metrobüsle dönmesi gibi oldu.
trafik yüzünden.
volvo alana saygı duyulur,volvo parasına mercedes veya bmw alınır devam edilir.
geçenlerde insansız aracı insanı yaslayıp altına almıştı o geldi aklıma.
birazdan okunmuş üflenmiş isveç çelik grubu gelir.
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D.Baran 1 yıl
Elektriklisine yoğunlaşmalarını bekliyordum.
En azından T4,T5'li Hibrid versiyonlar.
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programmer_onur 1 yıl D.Baran
Plugin Hybrid modeli var zaten hocam.
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
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