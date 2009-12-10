İngiltere'de satışa sunulan Acer A1 Liquid'in fiyatı netleşiyor

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşları, hızla büyüyen akıllı telefon pazarının dünya devi bilgisayar üreticileri için yeni bir genişleme alanı olduğunu ve daha fazla sayıda üreticinin pazara gireceğini belirtiyorlar. İşte o üreticilerden birisi olan Acer, bilgisayar pazarındaki agresif büyüme stratejisini akıllı telefonlarıyla sürdürmeyi hedefliyor. Firmanın uzun süredir merakla beklenen modellerinden birisi olan A1 Liquid, İngiltere'de satışa sunuldu. Google öncülüğünde geliştirilen mobil işletim sistemi Android'in (1.6) kullanıldığı telefon, 480 x 272 çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip.

1GHz'de çalışan işlemcisiyle akıllı telefonlarda yüksek performansın yeni tanımlaması olan Qualcomm Snapdragon 8250 platformunun güç verdiği A1 Liquid, dört bant GSM ve çift band HSDPA desteği ile geliyor. 256MB RAM belleğe sahip olan, 5MP çözünürlüğünüdeki kamerası ile yüksek çekim kalitesi vaat eden yeni modeldeki entegre GPS özelliği ile Acer, çok amaçlı kullanım deneyimi hedefliyor. Sınıfının en güçlü temsilcilerinden birisi olan A1 Liquid için nihayet fiyatlar da netleşiyor zira İngiltere'de satışa sunulan telefonunun kullanııclara 329£seviyesinden sunulduğu bildiriliyor.