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İngiltere'de satışa sunulan Acer A1 Liquid'in fiyatı netleşiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İngiltere'de satışa sunulan Acer A1 Liquid'in fiyatı netleşiyor
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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşları, hızla büyüyen akıllı telefon pazarının dünya devi bilgisayar üreticileri için yeni bir genişleme alanı olduğunu ve daha fazla sayıda üreticinin pazara gireceğini belirtiyorlar. İşte o üreticilerden birisi olan Acer, bilgisayar pazarındaki agresif büyüme stratejisini akıllı telefonlarıyla sürdürmeyi hedefliyor. Firmanın uzun süredir merakla beklenen modellerinden birisi olan A1 Liquid, İngiltere'de satışa sunuldu. Google öncülüğünde geliştirilen mobil işletim sistemi Android'in (1.6) kullanıldığı telefon, 480 x 272 çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip.

1GHz'de çalışan işlemcisiyle akıllı telefonlarda yüksek performansın yeni tanımlaması olan Qualcomm Snapdragon 8250 platformunun güç verdiği A1 Liquid, dört bant GSM ve çift band HSDPA desteği ile geliyor. 256MB RAM belleğe sahip olan, 5MP çözünürlüğünüdeki kamerası ile yüksek çekim kalitesi vaat eden yeni modeldeki entegre GPS özelliği ile Acer, çok amaçlı kullanım deneyimi hedefliyor. Sınıfının en güçlü temsilcilerinden birisi olan A1 Liquid için nihayet fiyatlar da netleşiyor zira İngiltere'de satışa sunulan telefonunun kullanııclara 329£seviyesinden sunulduğu bildiriliyor.

 


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DH Misafiri 5 yıl
O yoksa www.ebaydestek.com var.
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quzman 9 yıl
Ben de şimdi gördüm harbiden taklitçilikte son nokta :D
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quzman 9 yıl
iyibeyden kastım zaten ebay'di yelkowan arkadaşım .
Amaç ufak bir espri katmaktı ...
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yelkowan 9 yıl
quzman kusura bakma iyibey diye bir türk sitesinden bahsettiğini sandım böle de bir sitenin mevcut olduğunu görünce...
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quzman 9 yıl
iyibey alışveriş sitesinde 500 dolardan satışta şu anda ...
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yelkowan 9 yıl
"iyibey" he taklitçiliğin de bu kadarı...
(The Original www.ebay.com)
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suslu76 9 yıl
ekran biraz küçük değil mi?
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