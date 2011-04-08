Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 570 iChill modelini duyurdu. Sahip olduğu özel soğutucusu ile referans tasarımlı modellerden ayrılan ve kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartına, 40nm GF110 GPU'su güç veriyor. P1022 kodlu referans PCB üzerine inşa edilen ekran kartı, VC26 kod adını taşıyan ve beş adet ısı borusu ile birlikte üç adet fana sahip özel soğutucu sayesinde yüksek soğutma performansı vaad ediyor.

320-bit bellek veri yolu desteğinei 480x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 0.4ns erişim süreli bellek yongalarını kullanıyor. Standart olara 780MHz GPU, 1560MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışan kart için kolayca 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4400MHz bellek saat hızlarına ulaşabildiği ve bu hızlarda 3DMark testlerini başarıyla tamamlayabildiği belirtiliyor.

Japonya üretimi yüksek kaliteli kapasitörler, ferit boğumlar ve Mosfet ile donatılan ekran kartında 8pin ve 6pin güç konnektörleri bulunuyor. SLI, 3DVision Surround, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartında görüntü aktarımı içinse altın kaplı iki adet DVI ve mini HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Inno3D tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 570 iChill için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.