Ekran kartı üreticisi Inno3D, su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini gösterdi. iChill Black serisi altında hazırlanan yeni model, su soğutmalı benzer kartlardan farklı olarak komple bir çözüm sunuyor. Sadece blokla gelmek yerine su soğutma sisteminin temel bileşenlerine sahip olan ekran kartını kutusundan çıkarttığınız gibi su soğutmalı kullanabiliyorsunuz.
CoolIT firmasının Omni A.L.C soğutma sistemine sahip olan ekran kartında, GF110 GPU'su ile birlikte güç modülleri ve bellek yongalarının da soğutucu kapsamında yer aldığını görüyoruz. Blok ile birlikte entegre pompa ve radyatöre sahip olan su soğutma sistemi sayesinde kartın özellikle hız aşırtma konusunda iddialı olması bekleniyor.
384-bit bellek veri yolu desteğine, 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı için saat hızları henüz açıklanmış olmasa da kullanılan soğutucu dikkate alındığında fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması beklenebilir. 3DVision Surround, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan yeni modelin ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Radyatördeki fan db oranı çok düşük olduğu için performansıda kötü, eğer ben bu karta sahip olsaydım o radyatöre 2 tane scythe ultra kaze 135cfm fan takardım sıcaklıklar aşırı derecede fark ederdi, zaten bu radyotör için bu gerekli bir girişim olur.
Hicks'in dediği gibi bu küçük radyatör insanların su soğutmadan beklediği sıcaklık değerleri için yeterli olmaz (bkz. Corsair H50), bundan bunu soğutmak çok önemli.
GPU'lar CPU'lara benzemez, CPU'lara gore cok daha uzun sure tam yuk altinda calisirlar, bu kadar kucuk bir radyator, bu karti dizginlemeye yetmeyecektir... Baslangic degerleri cok iyi olabilir ama 15 dk. calistiktan sonra gercek performansi ortaya cikar...
Tesekkurler,
Hicks
Bu soğutmayla GPU takoz çıkmazsa günlük 1Ghz rahat kullanılabilir. Bu da %25 kadar bir performans getirir. Biraz iyi bir GPU ile %30-%35 performans artışını günlük olarak alabilirsiniz. Tabi bu kadar extreem bir sistemi fazla kullancak olmaz çift GPU sıkıntısı olmadan alabileceğiniz en yüksek performansı bu çözüm size sunacaktır.
HD 5970 için de su soğutmalı çözümller mevcut. İşte örnek:
donanimhaber.com/...
Ayrıca GTX 580 HD 5970'den daha az ısınıyor.
anandtech.com/...