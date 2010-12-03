Ekran kartı üreticisi Inno3D, su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini gösterdi. iChill Black serisi altında hazırlanan yeni model, su soğutmalı benzer kartlardan farklı olarak komple bir çözüm sunuyor. Sadece blokla gelmek yerine su soğutma sisteminin temel bileşenlerine sahip olan ekran kartını kutusundan çıkarttığınız gibi su soğutmalı kullanabiliyorsunuz.

CoolIT firmasının Omni A.L.C soğutma sistemine sahip olan ekran kartında, GF110 GPU'su ile birlikte güç modülleri ve bellek yongalarının da soğutucu kapsamında yer aldığını görüyoruz. Blok ile birlikte entegre pompa ve radyatöre sahip olan su soğutma sistemi sayesinde kartın özellikle hız aşırtma konusunda iddialı olması bekleniyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine, 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı için saat hızları henüz açıklanmış olmasa da kullanılan soğutucu dikkate alındığında fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması beklenebilir. 3DVision Surround, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan yeni modelin ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.