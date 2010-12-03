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Inno3D su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,8b
1
31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini gösterdi
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Ekran kartı üreticisi Inno3D, su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini gösterdi. iChill Black serisi altında hazırlanan yeni model, su soğutmalı benzer kartlardan farklı olarak komple bir çözüm sunuyor. Sadece blokla gelmek yerine su soğutma sisteminin temel bileşenlerine sahip olan ekran kartını kutusundan çıkarttığınız gibi su soğutmalı kullanabiliyorsunuz.

CoolIT firmasının Omni A.L.C soğutma sistemine sahip olan ekran kartında, GF110 GPU'su ile birlikte güç modülleri ve bellek yongalarının da soğutucu kapsamında yer aldığını görüyoruz. Blok ile birlikte entegre pompa ve radyatöre sahip olan su soğutma sistemi sayesinde kartın özellikle hız aşırtma konusunda iddialı olması bekleniyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine, 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı için saat hızları henüz açıklanmış olmasa da kullanılan soğutucu dikkate alındığında fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması beklenebilir. 3DVision Surround, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan yeni modelin ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Inno3D su soğutmalı GeForce GTX 580 modelini gösterdi
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ozkan_tpc 8 yıl
Üst seviye kartlarda su soğutmalı çözümler artıyor, bu da bende DH'den su soğutmalı ekran kartlarıyla ilgili incelemeler ve karşılaştırmalar içeren videolar görme isteği uyandırıyor.
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[h34dsh0t] 8 yıl
Radyatör bence her ne kadar OC için yetersiz olsa da ekran kartını düşük sıcaklıkta tutmaya yetecek ve ömrünü uzatacaktır bence
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trooper27 8 yıl
çok da verimli olacağını zannetmiyorum oc ile 500 watt çeken karta bu soğutma asla yetmez
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hapocod 8 yıl
Değişik bir radyatörlede kullanılabilir sanırım. Fanlara takviye şart.
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ogkasa 8 yıl
kapış kapış gidecek
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Furkán 8 yıl
Kartın üzerindeki Su Soğutma gerçekten güzelmiş. Üzerinde Dahili Pompa ve Radyatör bulunması su soğutma sistemi kullanmayanlar tarafından tercih edilmesinide sağlamış. Su soğutma performansına bağlı olarak kart belli bir miktarda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecektir.. Su soğutma performansınıda merak etmiyor değilim ayrıca.
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serkan1216 8 yıl
bu kart ucuz olmaz heveslenmeyin en fazla 50 yada 100 tl ucuz olur devasa ucuzluk beklemeyin inno iyi bir marka aslında ama tr de tutulmuyor fazla
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Batuist 8 yıl
çok güzel düşünülmüş ama bu seferde radyatörün fanı çok ses yaparsa.. sessiz çalıştırıyım derken!!
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No Way Out 8 yıl

Batuist

çok güzel düşünülmüş ama bu seferde radyatörün fanı çok ses yaparsa.. sessiz çalıştırıyım derken!!

Radyatördeki fan db oranı çok düşük olduğu için performansıda kötü, eğer ben bu karta sahip olsaydım o radyatöre 2 tane scythe ultra kaze 135cfm fan takardım sıcaklıklar aşırı derecede fark ederdi, zaten bu radyotör için bu gerekli bir girişim olur.

Hicks'in dediği gibi bu küçük radyatör insanların su soğutmadan beklediği sıcaklık değerleri için yeterli olmaz (bkz. Corsair H50), bundan bunu soğutmak çok önemli.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
vaybe super old inno fiyatında eskisi gibi eski ucuz olacakmı yılların markası
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

GPU'lar CPU'lara benzemez, CPU'lara gore cok daha uzun sure tam yuk altinda calisirlar, bu kadar kucuk bir radyator, bu karti dizginlemeye yetmeyecektir... Baslangic degerleri cok iyi olabilir ama 15 dk. calistiktan sonra gercek performansi ortaya cikar...

Tesekkurler,

Hicks
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spaydix 8 yıl
850 dolar en az
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adilazimdegilx 8 yıl
Eğer ülkemize girersen en azından 725$+KDV (bence 775'i bulur) şeklinde bir fiyat etiketine sahip olur. Daha önceki iChill modeller pek gelmedi ama.
Bu soğutmayla GPU takoz çıkmazsa günlük 1Ghz rahat kullanılabilir. Bu da %25 kadar bir performans getirir. Biraz iyi bir GPU ile %30-%35 performans artışını günlük olarak alabilirsiniz. Tabi bu kadar extreem bir sistemi fazla kullancak olmaz çift GPU sıkıntısı olmadan alabileceğiniz en yüksek performansı bu çözüm size sunacaktır.
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[h34dsh0t] 8 yıl
ne kadar tutar acaba fiyatlar :D
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maliahmet1 8 yıl
5970 için neden cıkmadı acaba demekki gtx 580 cok ısınıyor
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yc#1 8 yıl

maliahmet1

5970 için neden cıkmadı acaba demekki gtx 580 cok ısınıyor


HD 5970 için de su soğutmalı çözümller mevcut. İşte örnek:

donanimhaber.com/...

Ayrıca GTX 580 HD 5970'den daha az ısınıyor.

anandtech.com/...
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Sunbuloglu 8 yıl
Fan hortumlsrı kısa olmuş zannımca. Çünkü bu fanı takmak için kasanın eksoz fanını çıkarmak gerekecek. Biraz daha uzun olsaydı benimkide dahil bir çok kasada üstte yeralan radyatör bölümüne bağlanabilirdi.
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