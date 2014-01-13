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İnsansız hava araçları için dünyanın en sağlam gövdesi Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnsansız hava araçları için dünyanın en sağlam gövdesi Kickstarter'da destek arıyor
Popülerliğini kaybetmeden birçok farklı ürüne ev sahipliği yapmaya devam eden Kickstarter üzerinde destek arayan yeni insansız hava aracı gövdesi, dünyanın en sağlamı sloganıyla dikkat çekeiyor.
Amatör olarak insansız hava araçlarını uçurmanın oldukça eğlenceli ancak masraflı olduğunu belirten Marque Cornblatt, bu nedenle hazırladıkları UAV gövdesiyle kişilere her türlü durumda hayatta kalabilen bir ürün ortaya koyuyor. Uzun zamandır yapılan denemeler doğrultusunda düşmelere, çarpmalara, yüksek ısıya, suya ve hatta pompalı tüfek saçmalarına dayanabilen gövde, isteğe bağlı olarak boş şekilde ya da tam fonksiyonlu olarak uçabilir şekilde geliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefin, bitimine daha 31 gün kala şimdilik 19 bağış ile 3,921$'lık kısmını toplayan UAV gövdesi, yapılacak 125$ (ABD dışı 20$ fiyat) etiketiyle Haziran 2014 ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
İnsansız hava araçları için dünyanın en sağlam gövdesi Kickstarter'da destek arıyor

http://www.kickstarter.com/projects/1484147624/worlds-toughest-action-sports-airframe-by-game-of?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 5 yıl
Çok geç HobbyKing çoktan kopyalamış ve çinden dogrudan satışını yapıyor.
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The Bavarian 5 yıl
Model uçaklarda epp kullanıyorum zaten. Çarpışmaya , darbeye, eğilmeye bükülmeye oldukça dayanıklı. Bunun hammaddesi ne açaba?
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hakan.ifone 5 yıl
cok güzel saglam mükemmel ama gel görelim ki bizim ülkemizde o fiyata almayı gövdesini zor alırız anca böyle videolar izleriz :) :)
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sirreddot 5 yıl
Çok haklısınız...
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sirreddot 5 yıl hakan.ifone
Çok haklısınız...
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meego 5 yıl
bu gibi ürünleri çok seviyorum ancak ülkemizin Çalışma şartlarından dolayı bu ürünlere para ayıramıyoruz.Geçinmeye zor para buluyoruz...
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darkaura 5 yıl
hafif ve gercekden cok kuvvetli guc kaynaklari ciksa nasil bir dunyada yasardik merak ediyorum. her tarafda boyle ucan dronelar, ucan arabalar. jetgiller gibi acayip bir ortam olurdu.
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