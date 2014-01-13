İnsansız hava araçları için dünyanın en sağlam gövdesi Kickstarter'da destek arıyor

Popülerliğini kaybetmeden birçok farklı ürüne ev sahipliği yapmaya devam eden Kickstarter üzerinde destek arayan yeni insansız hava aracı gövdesi, dünyanın en sağlamı sloganıyla dikkat çekeiyor.

Amatör olarak insansız hava araçlarını uçurmanın oldukça eğlenceli ancak masraflı olduğunu belirten Marque Cornblatt, bu nedenle hazırladıkları UAV gövdesiyle kişilere her türlü durumda hayatta kalabilen bir ürün ortaya koyuyor. Uzun zamandır yapılan denemeler doğrultusunda düşmelere, çarpmalara, yüksek ısıya, suya ve hatta pompalı tüfek saçmalarına dayanabilen gövde, isteğe bağlı olarak boş şekilde ya da tam fonksiyonlu olarak uçabilir şekilde geliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefin, bitimine daha 31 gün kala şimdilik 19 bağış ile 3,921$'lık kısmını toplayan UAV gövdesi, yapılacak 125$ (ABD dışı 20$ fiyat) etiketiyle Haziran 2014 ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1484147624/worlds-toughest-action-sports-airframe-by-game-of?ref=discovery