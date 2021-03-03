Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu

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Yarıiletken üreticisi işlemci ve ekran kartlarıyla gündemde olsa da depolama kanadında da dikkate değer seçenekler sunuyor.

Intel 670p

Duyurulan yeni 670p NVMe SSD ailesi 144 katmanlı QLC NAND Flash yongalarından ve Silicon Motion tarafından detayları açıklanmayan 8 kanallı bir SM2265G kontrolcüsünden oluşuyor.

DRAM boyutunun tüm kapasiteler için 256 MB’la sabit tutulduğu yeni SSD’lerde NAND yongalar piyasadaki diğer 2 desteden oluşan 144 katmanlı Flash’ların aksine 3 desteden oluşuyor. Aynı katman sayısı için belli sayıda katmandan oluşan destelerin sayısının artması maliyeti arttıran bir etken.

Dolayısıyla Intel’in geride kalan üretim tekniğinin rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Burada SK Hynix’e geçecek bellek bölümünün ilerleyen dönemde bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini zaman gösterecek.

Diğer taraftan SM2265G kontrolcüsü önceki nesil 660p ve 665p yongalarının 4 kanallı yapısının aksine gelişme vadetmesine karşın PCIe 3.0 x4 arayüzüyle sınırlı kalması nedeniyle PCIe 4.0’ın yavaş yavaş yerini PCIe 5.0’a bırakmaya hazırlandığı günümüzde pek memnun etmiyor. Olumlu tarafından bakmak gerekirse kısıtlı I/O performansı ve güncelliğini yitiren SM2263’ün terkedilmesi güzel bir adım olmuş.

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Intel’in 2 TB kapasite seçeneğinde sırasıyla 3500/2700 MB/s’lik sıralı okuma performansı sunduğu 670p rastgele operasyonlarda ise yine sırasıyla 310K/340K’lık rastgele işlem performansı sergileyebiliyor.

Kontrolcü ve NAND Flash kanadındaki gelişmelerin neticesinde 512 GB, 1 TB ve 2 TB’lık seçeneklerde sırasıyla 185 TBW, 370 TBW ve 740 TBW’ye ulaşan dayanım değerleri kullanıcıların QLC tabanlı sürücüleri artık kullanım ömrü endişesi taşımadan kullanabileceği seviyede.

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Son olarak yeni 670p ailesi performansı göz önünde bulundurulduğunda fiyat konusunda bir güncellemeye ihtiyaç duyuyor. 512 GB için 89.99 dolar, 1 TB seviyesinde 154.99 dolar ve 2 TB kapasitede 329.99 dolarlık etiket belirlendiğini ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://www.anandtech.com/show/16503/the-intel-ssd-670p-review

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