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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir

    Intel’in masaüstü segmentine yönelik geliştirdiği DG1 kartları teknik özellikleriyle oyuncuları memnun etmese de firmanın ikinci nesil masaüstü harici ekran kartları yüz güldürebilir.
    27 Şubat 2021, 22:30 (6 sa.)
    566
    3
    3
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir
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    Mavi ekibin harici ekran kartı ekibi oyuncu dünyasına ilk masaüstü örneklerini sunmaya hazırlanıyor. Modeller detaylanmaya devam ediyor.

    Bir kullanıcının paylaşımına göre Intel DG2 harici ekran kartı ailesinde 3 modele yer verebilir. 512, 384 ve 128 EU’dan oluşan kartlarda paralel işlem birimi sayısı 768’den 4096’ya kadar ölçeklenecek. 3072, 2048, 1536 ve 1024 shader çekirdeğine göre bellek kapasitesinin 12/6 GB, 8/4 GB ve 4 GB şeklinde tercih edilmesi bekleniyor.

    Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir
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    Daha önce paylaşılan 384 EUlu DG2 kartında yer alan 190 mm2’lık GPU’ya 6 bellek modülü eşlik ederken tahminlere göre 192-bitlik arayüze verilmişti. 384 EU için Intel’in AMD kanadında Navi 22 ve Nvidia kanadında GA106 GPU’sunu hedef alması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/specifications-of-intel-dg2-xe-hpg-gaming-gpu-family-emerge Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rasyonelizm (Levent Westside) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel güzel işler çıkarır elbet ama uygun fiyat beklenmemeli bence. İntel hiçbir zaman bütçe dostu olmadı.
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    . .V. 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu yoklukta bulunabilir olursa, piyasaya güzel bir giriş yapmış olur. Orta seviye kartların performansını karşılayıp, fiyat açısından cazip konumda olursa denemek isterim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    forvet09 6 sa. ( Mesaj Silindi ) .V.
    Şimdi giriş yapsa hunharca satılır.
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