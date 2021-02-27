Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir

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Mavi ekibin harici ekran kartı ekibi oyuncu dünyasına ilk masaüstü örneklerini sunmaya hazırlanıyor. Modeller detaylanmaya devam ediyor.

Bir kullanıcının paylaşımına göre Intel DG2 harici ekran kartı ailesinde 3 modele yer verebilir. 512, 384 ve 128 EU’dan oluşan kartlarda paralel işlem birimi sayısı 768’den 4096’ya kadar ölçeklenecek. 3072, 2048, 1536 ve 1024 shader çekirdeğine göre bellek kapasitesinin 12/6 GB, 8/4 GB ve 4 GB şeklinde tercih edilmesi bekleniyor.

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Daha önce paylaşılan 384 EUlu DG2 kartında yer alan 190 mm2’lık GPU’ya 6 bellek modülü eşlik ederken tahminlere göre 192-bitlik arayüze verilmişti. 384 EU için Intel’in AMD kanadında Navi 22 ve Nvidia kanadında GA106 GPU’sunu hedef alması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/specifications-of-intel-dg2-xe-hpg-gaming-gpu-family-emerge

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