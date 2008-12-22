Intel 160GB'lık SSD modeli X25-M'i kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör

Silikon teknolojilerinde pazarın en büyük oyuncularından Intel yaptığı açıklamayla orta segmente yönelik olarak hazırladığı 160GB'lık yeni SSD modelinin satışına başladığını açıkladı. Mekanik disklerin yerini alması beklenen flash bellek tabanlı katı hâl disklerinin sahip olduğu potansiyeli görmezden gelmeyerek kendi ürün gamını oluşturan Intel'in 160GB'lık yeni modeli firma adına önemli rol üstleniyor.

Intel'in daha önce kullanıma sunduğu 80GB'lık model ile mukayese edildğinde iki kat daha fazla depolama alanı sunan 2.5-inç boyutundaki yeni model 250MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarına sahip. Multi-Level Cell (MLC) NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD modeli SATA-II arabirimi üzerinden sistemlere bağlanabiliyor ve belirtilen değerlere göre 1.2 milyon saatlik kullanım ömrü sunuyor.

Intel'in aktif kullanımda 150 miliwatt, bekleme durumunda ise 0.06 watt güç tükettiği belirtilen yeni SSD modelinin maliyetlerden ötürü şimdilik sadece yüksek performans odaklı dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılması beklenirken artan kapasite ve düşen maliyetlere paralel olarak zamanla yaygınlaması ve alt segmentlerde kullanılmaya başlanması bekleniyor zira önümüzdeki sene 512GB'lık SSD'lerin de pazara girmesi bekleniyor.