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Intel 160GB'lık SSD modeli X25-M'i kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 160GB'lık SSD modeli X25-M'i kullanıma sundu
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Silikon teknolojilerinde pazarın en büyük oyuncularından Intel yaptığı açıklamayla orta segmente yönelik olarak hazırladığı 160GB'lık yeni SSD modelinin satışına başladığını açıkladı. Mekanik disklerin yerini alması beklenen flash bellek tabanlı katı hâl disklerinin sahip olduğu potansiyeli görmezden gelmeyerek kendi ürün gamını oluşturan Intel'in 160GB'lık yeni modeli firma adına önemli rol üstleniyor.

Intel'in daha önce kullanıma sunduğu 80GB'lık model ile mukayese edildğinde iki kat daha fazla depolama alanı sunan 2.5-inç boyutundaki yeni model 250MB/sn'lik okuma ve 70MB/sn'lik yazma hızlarına sahip. Multi-Level Cell (MLC) NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD modeli SATA-II arabirimi üzerinden sistemlere bağlanabiliyor ve belirtilen değerlere göre 1.2 milyon saatlik kullanım ömrü sunuyor.

Intel'in aktif kullanımda 150 miliwatt, bekleme durumunda ise 0.06 watt güç tükettiği belirtilen yeni SSD modelinin maliyetlerden ötürü şimdilik sadece yüksek performans odaklı dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılması beklenirken artan kapasite ve düşen maliyetlere paralel olarak zamanla yaygınlaması ve alt segmentlerde kullanılmaya başlanması bekleniyor zira önümüzdeki sene 512GB'lık SSD'lerin de pazara girmesi bekleniyor.


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CWaRRioR 10 yıl
70mb/s SSD diskler için yavaş sayılmaz mı?
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skywalkertrance 10 yıl
Sabit Disk ve SSD'lerin harcadığı güçleri karşılaştıran bir tabloyu nederen bulabilirim?
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ilkerinanç 10 yıl
oukma yazma hızları arasında niye böyle uçurum var 250-70?
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XivA 10 yıl
düşa artık ssd kafamızı ve faturamızı şişirdi şu hdd ler :))
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
AMD de SSD üretsin belki rekabet fiyat indirimini doğurur flam.(( bizimkide çok hayalperestçe oldu ))
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max975 10 yıl
intel bu ssd lerde gerçektende iyi olabilir...
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TuVNeRa 10 yıl
Fiyatı da 500 dolar sanırım.
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