Intel 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcisini duyurdu

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Intel ikinci jenerasyon Atom platformuna (kod adı Pine Trail) tek çekirdekli yeni bir işlemci modeli daha ekliyor. Güncel yol haritasına göre 1 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Atom N470 işlemcisi, yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 modelinin üzerine konumlandırılan Atom N470, 1.83GHz'de görev yapıyor ve 512Kb L2 bellekle geliyor.

Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 667MHz'e kadar DDR2 desteği sunan ayrıca yine entegre olarak GMA 3150 grafik birimini de üzerinde barındıran Atom N470, artan saat hızı dışında Pineview kod adlı güncel Atom 2 işlemcileriyle aynı özelliklere sahip. Lenovo, Atom N470 işlemcili IdeaPad S10-3t netboon modelini tanıtırken, diğer üreticilerin de önümüzdeki günlerde yeni işlemciyi kullanması bekleniyor.