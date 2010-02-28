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Intel 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcisini duyurdu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 1.83GHz'de çalışan Atom N470 işlemcisini duyurdu
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Intel ikinci jenerasyon Atom platformuna (kod adı Pine Trail) tek çekirdekli yeni bir işlemci modeli daha ekliyor. Güncel yol haritasına göre 1 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Atom N470 işlemcisi, yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 modelinin üzerine konumlandırılan Atom N470, 1.83GHz'de görev yapıyor ve 512Kb L2 bellekle geliyor.

Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 667MHz'e kadar DDR2 desteği sunan ayrıca yine entegre olarak GMA 3150 grafik birimini de üzerinde barındıran Atom N470, artan saat hızı dışında Pineview kod adlı güncel Atom 2 işlemcileriyle aynı özelliklere sahip. Lenovo, Atom N470 işlemcili IdeaPad S10-3t netboon modelini tanıtırken, diğer üreticilerin de önümüzdeki günlerde yeni işlemciyi kullanması bekleniyor.


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mertory 9 yıl
dostum pil sıkıntın yoksa casper al derim ben aldım 1 ay oldu nerdeyse cok memnunum performansı oldukca ii
gta vice city yükledim denemek için cok rahat hiç kasmadan oynayıo dedikleri kadar yavas digil makina + win7 de hiç kasmadan vice city oynuo xp yaparsan artış illaki yaşanabilir bide bakdım nette wow kuran san andreas kurup oynıyan insanlar war bu makinalarla bende :D ondan dolayı aldım cok memnunum ama casper pil açıgını fiyatla kapıyo we diger makinalara göre biraz daha ince bana göre şık duruyo
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showstopper41 9 yıl
32nm 2 çekirdek/4 izlek atom işlemci istiyoruz. Az ısınma, uzun pil ömrü, tatmin edici performans.
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uniogun 9 yıl
gerçekten çok acımasızca eleştiriyosunuz insanlar netbooklarda diablolar oynuyo hala nediyosunuz..diablo oynıcakta hd flimlerde sıkıntı çıkarcak ölemi..ama son çıkarcagı n470 in 2gblık versiyonu oldugunu düşünürsek gma3150olsa kesinlikle her işi yapabilcek seviyede olur..unutmayınki ilk çıkan netbook 1.33ghzdi şimdiye bakın 1.8ghzbaşkada bişey demeye gerek yok
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uniogun 9 yıl
bugun lenovonunki piyasaya çıktı 700küsür milyondan yani düşüncek olursak diger markalar marka degeri yüzünden 800milyondan aşagı ki bu minumum satışa çıkarmıcaklar bence buda bir netbook için çok fazla..bikaç gündür bi konuda fikrinize ihtiyacım oldugu için bi soru sordm ama cvp alamadım..ben netbook almayı düşünüyorum seyahatlerde belge taşımamak müzik dinlemek bazı özel şeylerimi saklamak ve eski oyunlardan fifa08 cs 1.5yada 1.6 nfsu1 gibi(ama nfs kasarmı bilmem)oyunlarıda oynasın istiyorum kafamda 2 alternatif var likleri şunlar vatanbilgisayar.com/... digeride vatanbilgisayar.com/... bunun 2si dışındaki 1alternatif daha var vatanbilgisayar.com/... siz hangisini önerirsiniz..aslında asus eee1005den şaşmak istemiyorum ama pahalı geliyo..
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Mertcan. 9 yıl
Akıllı telefon platformu giderek netbooklara ve notebooklara yaklaşıyor.
Netbooklar notebooklara ve masaüstü bilgisayarlara yaklaşacak uzun vadede.
Notebooklar günümüzde masaüstü bilgisayar seviyelerine varıyor.
PSP vb. mobil oyun cihazları da giderek oyun konsollarına yetişecek , yani teknoloji her alanda küçülüyor ve ortak bir noktada buluşacak.
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SKIDROW 9 yıl
celeron=atom
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veleciraptor 9 yıl
Intel 1 watt daha az güç tüketecek Atom yerine 1 watt daha fazla tüketecek ama adam gibi çalışacak bir işlemci yapamıyor mu? Yeni seri eskisiyle aynı performansa sahip. Arkadaşın Asus'unu şöyle bir saat denedim. Arka planda sadece MP3 çalarken bile internette 2-3 sayfa açmak işkence gibiydi. Geçişler o kadar yavaş ki!
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hærun 9 yıl
benim işlemcim bile daha performanslı
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DH Misafiri 9 yıl
HD filmleri donanımsal olarak hızlandırabiliyordur umarım GMA 3150 ve insanlar sırf bu yüzden ekstra çözümlere ekstra paralar ödemezler.
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CoreXXX 9 yıl
gma 3150 malesef hızlandıramıyor. x4500 olsa onda en azından hd video hızlandırma var. intel eski teknolojileri millete kakalamaya devam ediyor
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aktorun 9 yıl
HD filmleri donanımsal olarak hızlandırabiliyordur umarım GMA 3150 ve insanlar sırf bu yüzden ekstra çözümlere ekstra paralar ödemezler.
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Huzur_02 9 yıl
şu İntel'in GMA 'larından kurtulamayacağız anlaşılan
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