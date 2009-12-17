Intel 200 milyondan fazla 45nm işlemci sattı

Tam Boyutta Gör

Tik-Tak iş geliştirme modeli ile iki yıllık döngüler içerisinde nanometrik küçülmeye giden Intel, 2007 yılında geçiş yaptığı 45nm üretim teknolojisinden sonra, daha önce açıkladığı yol haritasına sadık kalarak 2009 sona ermeden 32nm üretim teknolojisiyle üretime başladı. Firma 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerini henüz resmi olarak duyurmuş olmasa da fabrikalarda üretimin başladığı biliniyor.

Masaüstü sistemler için Clarkdale, dizüsütü bilgisayarlar içinse Arrandale ve Pineview (Atom 2) işlemcilerini 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayan Intel, 45nm üretim teknolojisiyle elde ettiği pazar başarınısını 32nm fabrikasyon süreci ile ileri taşımayı amaçlıyor. Bu arada 32nm üretim teknolojisi için hazırlanan sunum dökümanlarının bir tanesinde Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle ulaştığı satış rakamlarına da değiniliyor.

Penryn kod adını taşıyan Core 2 işlemcileriyle 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan Intel, geçen süre zarfında Core i7 ve Core i5 modelleriyle birlikte yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Atom işlemci ailesini de pazara sunmuştu. 2 yılda 200 milyondan fazla 45nm işlemci satan Intel'in detaylarına değinilmese de satışlarının önemli bir kısmını Atom da dahil olmak üzere mobil işlemcilerin oluşturduğu düşünülüyor.