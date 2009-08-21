Intel 2022 yılında 4nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

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Üretim teknolojileri ve yeni nesil mikro-işlemci mimarilerine geçiş konusunda "Tik-Tak" adını verdiği iş geliştirme modelini takip eden Intel, 2007 yılında geçiş yaptığı 45nm üretim teknolojisinden sonra sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Fabrikasyon sürecindeki ilerlemenin devamı için kriz dinlemeden yatırımlarına son sürat devam ettiği firma tepe yöneticisi Paul Otelli'ni tarafından geçtiğimiz aylarda dile getirilen Intel, Japonya'da düzenlenen bir etkinlikte yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik gelecek projeksiyonunu gözler önüne serdi.

Belirttiğimiz gibi sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel, önümüzdeki yılın sonuna doğru aynı üretim teknolojisinde yeni mikro-işlemci mimarisini (kod adı Sandy Bridge) devreye sokmayı planlıyor. Devam eden yıllar dahilinde Sandy Bridge mimarisi ile 22nm üretim teknolojisine (kod adı Ivy Bridge) ve hemen ardından da 22nm üretim teknolojisiyle Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisine geçiş yapmayı hedefleyen Intel'in daha ileriki tarihlere yönelik üretim planları net değildi. Ancak yayınlanan yeni bir döküman bizlere daha fazla bilgiye erişebilme fırsatı sunuyor.

Japonya'daki etkinlikte yayınlanan üretim teknolojilerine yönelik beklenti haritasına göre firma 2022 yılında yani yaklaşık 13 yıl sonra 4nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Yol haritasından da anlaşılabileceği üzere yarıiletken devi için özellikle 2014 yılında geçilmesi planlanan 16nm üretim teknolojisi büyük önem taşıyor zira üretim teknolojilerinde uygulanan teknikler açıklanan yeni bir dönemece girileceği belirtilen 16nm sonrasında firma yine iki yıllık süreçler halinde 2022 yılında 4nm üretim teknolojisi ile geçiş yapmayı planlarken işlemci tasarımlarında bilimsel anlamda radikal değişiklikler olması da beklenebilir.

Bu arada Asya operasyonlarını genişletmeyi planlayan Intel, Kuzey Çin'deki Dalian bölgesi ve Vietnam'da F68 ve A9/T9 üretim tesislerini devreye sokmayı planlıyor.