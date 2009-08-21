Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel 2022 yılında 4nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

9 yıl
15,4b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel 2022 yılında 4nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor
Tam Boyutta Gör

Üretim teknolojileri ve yeni nesil mikro-işlemci mimarilerine geçiş konusunda "Tik-Tak" adını verdiği iş geliştirme modelini takip eden Intel, 2007 yılında geçiş yaptığı 45nm üretim teknolojisinden sonra sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Fabrikasyon sürecindeki ilerlemenin devamı için kriz dinlemeden yatırımlarına son sürat devam ettiği firma tepe yöneticisi Paul Otelli'ni tarafından geçtiğimiz aylarda dile getirilen Intel, Japonya'da düzenlenen bir etkinlikte yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik gelecek projeksiyonunu gözler önüne serdi.

Belirttiğimiz gibi sene sonuna doğru 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel, önümüzdeki yılın sonuna doğru aynı üretim teknolojisinde yeni mikro-işlemci mimarisini (kod adı Sandy Bridge) devreye sokmayı planlıyor. Devam eden yıllar dahilinde Sandy Bridge mimarisi ile 22nm üretim teknolojisine (kod adı Ivy Bridge) ve hemen ardından da 22nm üretim teknolojisiyle Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisine geçiş yapmayı hedefleyen Intel'in daha ileriki tarihlere yönelik üretim planları net değildi. Ancak yayınlanan yeni bir döküman bizlere daha fazla bilgiye erişebilme fırsatı sunuyor.

Japonya'daki etkinlikte yayınlanan üretim teknolojilerine yönelik beklenti haritasına göre firma 2022 yılında yani yaklaşık 13 yıl sonra 4nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Yol haritasından da anlaşılabileceği üzere yarıiletken devi için özellikle 2014 yılında geçilmesi planlanan 16nm üretim teknolojisi büyük önem taşıyor zira üretim teknolojilerinde uygulanan teknikler açıklanan yeni bir dönemece girileceği belirtilen 16nm sonrasında firma yine iki yıllık süreçler halinde 2022 yılında 4nm üretim teknolojisi ile geçiş yapmayı planlarken işlemci tasarımlarında bilimsel anlamda radikal değişiklikler olması da beklenebilir.

Bu arada Asya operasyonlarını genişletmeyi planlayan Intel, Kuzey Çin'deki Dalian bölgesi ve Vietnam'da F68 ve A9/T9 üretim tesislerini devreye sokmayı planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arrivederci 9 yıl
kim öle kim kala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c34 9 yıl
nm küçüldükçe ısınma derdi ortadan kalkmaya başlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Storm Bringer 9 yıl
Oradaki BT milyar transistör demek.
Yani bir çipe sığabilecek milyar transistör sayısı.

1024 milyar olacakmış 2022'de. O da demek ki 1 trilyon transistör tek işlemcide ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 9 yıl
Ben 2058 yılında 5. boyut'a geçmeyi planlıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear Dot Com 9 yıl
ben 20040da evi yada odayı savaş alanı çevirecek gözlük çıkarıyom internettetki arkaların görüntüsü bnm odama geliyor yada evime oda nın goruntusu savşa alanına donusuyor gosluk sayesinde :D:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iyaan 9 yıl
Mevcut teknoloji ile çekirdek sayılarını artırmanın bir anlamı yok. Mimarinin komple değişmesi gerekiyor hala 30 yıl önceki mimari geliştiriliyor. Okulda hocamız bir yerden sonra nanometrik boyutlara ulaşmanın imkansız hale geldiğini anlatmıştı. O yüzden adamlar mimariyi değiştirmeye çalışıyor. Bill Gates Windows serisi ile bu kadar başarı elde etmeseydi işlemci teknolojisi çok farklı noktalarda olabilirdi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XenonMan58 9 yıl
Zeitgeist belgesellerini izleyin çöpe atın derler bilinçli ve akıllı olan düşünürler çünkü o belgesellerde anlatınların gerçekleşmesi imkaznsız o konuda anlatılanların gerçekleşmemesi konusundaki düşünceler ütopya olur ama adamlarda anlatılanlar her ne kadar gerçekleşmesi husunda ütopya bile olsa bunlar gerçekleşemiyecek sanılan ütopyalar olsa gerek evet bir anda gerçekleşmez ama sindire sindire olacak merka etmeyelim bu husutaki teknıolojik geçiktirmelerin Zeitgeist-3-Movement belgeslinde izleyebilirsiniz..İnsanları enayi yerine koymanın bu kadarı fazla bu haberle...Çünkü güç onların elinde Himen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RCox 9 yıl
@fx57

Integration capacity (BT) olarak verilen sayılar işlemcideki çekirdek sayıları mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbejust 9 yıl
intel 2050'de atom altı işlemci yapacakmış:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
Ne kadar gereksiz derken?
50 yıllık devlet planı yapma gelenegı onlarda, 5 yıllık bırıncı-ıkıncı plan bızde, oda tutarsa,
Gecen yılın ekomın rakamları bu yaz acıklandı,
Fazla soze gerek yok, takdır edılesı calısan ecnebiler, biz degil!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hissetme 9 yıl
artık işlemci alcaklara 2022yi bekle 4nm işlemciler çıkcak dersiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
@fear dot com
zaten 40 değil 4e geçicez diyolar o yüzden amd geçti bunlar daha 2022de geçicek tarzı şeyler komik olmuş lütfen biraz daha dikkatli okuyalım 4nm...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hedayse 9 yıl

yekoo

@fear dot com

zaten 40 değil 4e geçicez diyolar o yüzden amd geçti bunlar daha 2022de geçicek tarzı şeyler komik olmuş lütfen biraz daha dikkatli okuyalım 4nm...



+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 9 yıl
4nm ile işlemci üretmek o kadar zor ki ellerinde test işlemcisi olması imkansız.Şu an hayal dahi edemiyorlardır 4nm işlemciyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saitcam 9 yıl
Bu yüksek teknoloji haberi neden gereksiz olsun ki? Ne güzel fikir ve ufuk veriyor. Gereksiz diyen arkadaşların yorumları da çok mu gerekliydi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15361 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim