Intel 2.8GHz'de çalışan Core i7 930'u satışa sunuyor

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Intel'in resmi duyurusunu 28 Şubat'ta yapmaya hazırlanan Core i7 930, satış noktalarındaki yerini almaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA1366 formunda olan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 2.80GHz'de çalışıyor ve 8MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden üç kanal DDR3 bellek desteği sunan Cor ei7 930'da ısıl güç tasarımı ise 130 Watt.

X58 anakartlarla kullanılmak üzere hazırlanan Core i7 930, fiyat listelerine bir alt model olan ve 2.66GHz'de çalışan Core i7 920'nin yaklaşık 25 Avro üzerinde yani 255 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.