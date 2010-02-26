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Intel 2.8GHz'de çalışan Core i7 930'u satışa sunuyor

9 yıl
13,2b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 2.8GHz'de çalışan Core i7 930'u satışa sunuyor
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Intel'in resmi duyurusunu 28 Şubat'ta yapmaya hazırlanan Core i7 930, satış noktalarındaki yerini almaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA1366 formunda olan dört çekirdekli yeni işlemci, standart olarak 2.80GHz'de çalışıyor ve 8MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden üç kanal DDR3 bellek desteği sunan Cor ei7 930'da ısıl güç tasarımı ise 130 Watt.

X58 anakartlarla kullanılmak üzere hazırlanan Core i7 930, fiyat listelerine bir alt model olan ve 2.66GHz'de çalışan Core i7 920'nin yaklaşık 25 Avro üzerinde yani 255 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
ben aldım beyler 930 i 7 teknolojisi gelicek yarın
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SKIDROW 9 yıl
kaça aldın
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DH Misafiri 9 yıl
255 euro yuh bu fiyata türkiyede kimbilir nekadar olur intel çooook abartıyor nedennnn?
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Bunun yerine İ7 860 çok daha iyi olur.Fiyat + performans.

İ5 750 dahi bununla başa baş gider.Tek farkı 2.8ghz saat hızında ve HT olması.

130 Watt TDP yakışmamış..
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trooper27 9 yıl
bari oc yeteneği daha iyi olsaydı
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atorbaci 9 yıl
intelden 90 nazaran daha iyi enerji tasarruflu bir i7 930 beklerdim.böylelikle fazladan verilen paraya değebilirdi.
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Zero Limit 9 yıl
32nm olsaydı baya üzülürdüm ancak bu şekliyle 920 den pek bir farkı kalmamış.
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lvlono 9 yıl
İntel de Ati gibi boşluk doldurmaca oynuyor gibi. Bu işlemciyi 6 ay önce duyurmamışmıydı İntel. İş olsun, torba dolsun diye çıkartılmış bir ürün bence.
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DavutGENC 9 yıl
Fiyata Bakarmısın ya düşüncelerim daha cok arttı
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JAX 9 yıl
Türkiyedeki fiyatını çok merak ediyorum.
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