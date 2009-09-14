Intel 32nm işlemciler için hacimli üretime başlıyor

Pat Gelsinger'ın ayrılışı ile gündemde olan Intel, Geliştiriciler Forumu 2009 için gün sayıyor. Önümüzdeki hafta San Francisco'da gerçekleştirilecek teknoloji şovunda Pat Gelsinger'in olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı yeni nesil Intel işlemciler ve bu işlemcilerin güç vereceği demo sistemler, etkinlik kapsamında katılımcıların beğenisine sunulacaklar.
Intel cephesinden gelen bilgilere göre firma, Tik-Tak iş modeli kapsamında 32nm üretim teknolojisiyle hacimli üretime geçmeye hazırlanıyor. IDF 2009 etkinliğinde masaüstü sistemler için hazırlanan Clarkdale kod adlı yeni nesil Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri ile birlikte, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve Arrendale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli işlemcilerini tanıtmayı planlayan Intel, hacimli üretimi ilk etapta Oregon'da bulunan D1D ve D1C kod adlı üretim tesislerinde gerçekleştirecek ancak firma önümüzdeki yıl ile birlikte Fab32 (Arizona) ve Fab 11X'i (New Mexico) de devreye sokmayı planlıyor.
Gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Arrandale kod adlı 32nm mobil işlemciler son çeyrekte, masaüstü sistemler için hazırlana Clarkdale işlemciler ise 2010 ilk çeyreğinde satışa sunulacaklar.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayni sey degil intel ile amd arasinda al ver iliskisi var ikisi de birbirine lazim batma cikma olmaz kafanizi yormayin.
yekoo
15.09.2009 Saat: 00:25
amd celeronlardan sonramı kuruldu? geçmiş teknoloji hızıyla bugunü karşılaştıramayız ki o zaamnda amd vardı hep vardı sadece intel daha çok çalışıyor o kadar..
-------------------
Yanlis anlasilmasin AMD yada Intel fanboylugu yaptigimdan degil,
-Yil 2003 AMD ilk 64 bit islemciyi uretti.
- 2005 ilk alti ayinda ilk kez intel satislarda, AMD nin altinda kaldi.
Bunun uzerinde yillardir isleri agirdan alan intel, tik-tak diye yeni bir starateji belirleyip her sene yeni jenerasyon CPU uretmine basladi.
Eger eskisi gibi piyasaya hakim olsa Intel in tik-tak strajesine gecmekle ugrasacagini hic sanmiyorum, ve hatta biraz daha ileri gidip bu tik-tak olayini tamamen AMD bitirmek icin baslattigini soylemek bile cok komplo senaryosu olmaz, gecmisten ornek Netscape Vs internet explorer.
14.09.2009 Saat: 23:47
tik-tak işliyor intel...
-----------
AMD sayesinde. AMD yokken bir ise yaramayan ayni seri Celeron islemcileri 2 sene satiyordu. Tik Tak, degil , kutur kuturdu ama musteriye :)