Intel 32nm işlemciler için hacimli üretime başlıyor

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Pat Gelsinger'ın ayrılışı ile gündemde olan Intel, Geliştiriciler Forumu 2009 için gün sayıyor. Önümüzdeki hafta San Francisco'da gerçekleştirilecek teknoloji şovunda Pat Gelsinger'in olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı yeni nesil Intel işlemciler ve bu işlemcilerin güç vereceği demo sistemler, etkinlik kapsamında katılımcıların beğenisine sunulacaklar.

Intel cephesinden gelen bilgilere göre firma, Tik-Tak iş modeli kapsamında 32nm üretim teknolojisiyle hacimli üretime geçmeye hazırlanıyor. IDF 2009 etkinliğinde masaüstü sistemler için hazırlanan Clarkdale kod adlı yeni nesil Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri ile birlikte, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve Arrendale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli işlemcilerini tanıtmayı planlayan Intel, hacimli üretimi ilk etapta Oregon'da bulunan D1D ve D1C kod adlı üretim tesislerinde gerçekleştirecek ancak firma önümüzdeki yıl ile birlikte Fab32 (Arizona) ve Fab 11X'i (New Mexico) de devreye sokmayı planlıyor.

Gelen bilgilere göre dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Arrandale kod adlı 32nm mobil işlemciler son çeyrekte, masaüstü sistemler için hazırlana Clarkdale işlemciler ise 2010 ilk çeyreğinde satışa sunulacaklar.