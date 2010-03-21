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Intel 32nm üretim teknolojisiye hazırladığı Xeon 5600 işlemci ailesini duyurdu

9 yıl
11,9b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 32nm üretim teknolojisiye hazırladığı Xeon 5600 işlemci ailesini duyurdu
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerini Ocak ayında satışa sunmaya başlayan Intel, aynı üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon 5600 serisi profesyonel işlemci ve platform çözümlerini de duyurdu. Westmere-EP kod adını taşoyan Xeon 5600 serisi dört ve altı çekirdekli yeni Xeon işlemcilerini duyuran Intel, sunucu pazarındaki iddiasını bir adım daha ileri götürmeyi planlıyor.

AES-NI olarak bilinen İleri Şifreleme Komutları ve Güvenli Yürütme Teknolojisi (Intel TXT) gibi yenilkikleri içeren Xeon 5600 serisi işlemcilerin bus ayede daha hızlı şifreleme/çözümleme yapabildikleri ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisine kıyasla %60'a varan oranda daha iyi performans sundukları belirtiliyor.

Modeline göre 1.86GHz ile 3.46Gz arası hızlarda çalışan yeni işlemcilerde, ısıl güç tasarımı da benzer şekilde tercih edilecek modele göre, 40 Watt ile 130 Watt arasında değişkenlik gösteriyor. 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan yeni işlemciler Hyper-Threading teknolojisi sayesinde dört çekirdekli modellerde 8, 6 çekirdekli modellerde ise 12 iş parçacığını işleuyebiliyorlar.

Aralarında Cisco, Dell, Fujitsu, HP, IBM ve Oracle isimlerin yer aldığı pek çok sistem üreticisinin Xeon 5600 serisi 32nm sunucu işlemcilerine hızlı bir şekilde adapte olmaları bekleniyor.

İşte Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon 5600 serisi işlemciler;

Intel 32nm üretim teknolojisiye hazırladığı Xeon 5600 işlemci ailesini duyurdu
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tec 9 yıl
soket işlemci evet soket olmayan işlemci kaldımı son kullanıcı için? slot modeller vardı bi ara pentium 2 ler yeni çıkmıştı ben teknik serviste çalışıyordum ozaman. hey gidi :)
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trineux 9 yıl
Dual Xeon X5450'den, Dual Xeon X5650'ye upgrade ne kadar performans artisi saglar yaklasik olarak?
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Agent_777 9 yıl
speakerphone2010
21.03.2010 Saat: 13:32
bu intel' e board felan dayanmaz. bu ne böyle, zurt pırt işlemci güncelliyor. ben de daha P-IV üzerindeyim. core' sini görmedim,
elin adamı L serisini de bırakmış x serisine geçmiş. işlem sayısı mı hedef alınıyor nedir?
bu tepedeki işlemci ile C2duo arasındaki fark, özetle ne oluyor acaba? intel böyle devam edince, amd' ye insan yan gözle bakar hale geliyor.
bu inteli, amd yine dava etmeli.

pek detayli bilgim yok.. ama bu islemciler kullanci icin degil de daha ck profosyonel alanlarda kullaniliyor.. daha cox serverlerde.. domen ag sisteminde Domen Controller-de ve s filan kullaniliyo...
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Tolgá 9 yıl
classfield SR2 2 tane x5680 16gb ram uçar uçar hwbot alt üst olur
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CeFurkan 9 yıl

DEATH71

classfield SR2 2 tane x5680 16gb ram uçar uçar hwbot alt üst olur



son puan yukledigimde millet paso hile yapiyordu

buna onlem alindimi

eger alinmadiysa ucsa ne olur ucmasa ne olur
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V. 9 yıl
off bu x5680 le evga classifield2 kullancan iki tane x5680 quad sli 32 gb ram ve oc le ile kırılmayacak rekor kalmaz
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speakerphone2010 9 yıl
bu intel' e board felan dayanmaz. bu ne böyle, zurt pırt işlemci güncelliyor. ben de daha P-IV üzerindeyim. core' sini görmedim,
elin adamı L serisini de bırakmış x serisine geçmiş. işlem sayısı mı hedef alınıyor nedir?

bu tepedeki işlemci ile C2duo arasındaki fark, özetle ne oluyor acaba? intel böyle devam edince, amd' ye insan yan gözle bakar hale geliyor.
bu inteli, amd yine dava etmeli.
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