Intel 32nm üretim teknolojisiye hazırladığı Xeon 5600 işlemci ailesini duyurdu

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerini Ocak ayında satışa sunmaya başlayan Intel, aynı üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon 5600 serisi profesyonel işlemci ve platform çözümlerini de duyurdu. Westmere-EP kod adını taşoyan Xeon 5600 serisi dört ve altı çekirdekli yeni Xeon işlemcilerini duyuran Intel, sunucu pazarındaki iddiasını bir adım daha ileri götürmeyi planlıyor.

AES-NI olarak bilinen İleri Şifreleme Komutları ve Güvenli Yürütme Teknolojisi (Intel TXT) gibi yenilkikleri içeren Xeon 5600 serisi işlemcilerin bus ayede daha hızlı şifreleme/çözümleme yapabildikleri ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisine kıyasla %60'a varan oranda daha iyi performans sundukları belirtiliyor.

Modeline göre 1.86GHz ile 3.46Gz arası hızlarda çalışan yeni işlemcilerde, ısıl güç tasarımı da benzer şekilde tercih edilecek modele göre, 40 Watt ile 130 Watt arasında değişkenlik gösteriyor. 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan yeni işlemciler Hyper-Threading teknolojisi sayesinde dört çekirdekli modellerde 8, 6 çekirdekli modellerde ise 12 iş parçacığını işleuyebiliyorlar.

Aralarında Cisco, Dell, Fujitsu, HP, IBM ve Oracle isimlerin yer aldığı pek çok sistem üreticisinin Xeon 5600 serisi 32nm sunucu işlemcilerine hızlı bir şekilde adapte olmaları bekleniyor.

İşte Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon 5600 serisi işlemciler;

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