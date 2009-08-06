Intel 34nm NAND flash yongalı yeni SSD'ler için hazırladığı firmware güncellemesini tamamlıyor

Tam Boyutta Gör

34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarına sahip ikinci jenerasyon (G2) X25-M serisi SSD modellerini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel, gün ışığına çıkan BIOS sorunu için hazırlamakta olduğu yeni firmware güncellemesini çok yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere yeni SSD modellerinde, BIOS ile ilgili şifre değişikliklerine bağlı larak sürücünün kilitlenmesi ve veri kaybı yaşanmasıyla ilgili bazı problemler gün ışığına çıkmış, Intel de bu durumu doğrulayarak sorunu aşacak firmware güncellemesi üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı.

34nm NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD'ler için hazırlanan firmware güncellemesiyle eş zamanlı olarak Intel, sürücülerin satışına da yeniden başlayacak.