Intel 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu: X25-V

Yeni nesil depolama sürücüleri olarak tanımlanan NAND flash tabanlı SSD pazarında lider olmak isteyen Intel, bu hedefi doğrultusunda Ocak ayından beri listelerde yer tutan 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü resmi olarak duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan yeni depolama sürücüsü, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash çiplere sahip.
Intel'in açıkladığı bilgilere göre, 170MB/saniye seviyesinde okuma ve 35MB/saniye düzeyinde yazma hızlarını destekleyen X25-V isimli depolama sürücüsünde hata öncesi kullanım süresi ise 1.2 milyon saat. Üç yıllık garanti ile satışa sunulan 40GB kapasiteli X25-V için telaffuz edile fiyatlar ise Amerika pazarı için 130$, Avrupa pazarı içinse 100 Avro olarak telaffuz ediliyor.
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amd de gelse belki cpu daki rekabeti yasarlardi bizede bu rekabetten bi cicek bir mutluluk duserdi :)
bu sdd ler de bir turlu ucuzlamiyo cok beklerler bu fiyatla
biz gariban hddsine, mekanige devam :)
Bu ürünün bu amaçlarla pek örtüşmediği bariz.Yazma okuma hızı çok düşük ve fiyatı hala al birini vur ötekisine cinsinden.