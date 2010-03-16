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Intel 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu: X25-V

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu: X25-V
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Yeni nesil depolama sürücüleri olarak tanımlanan NAND flash tabanlı SSD pazarında lider olmak isteyen Intel, bu hedefi doğrultusunda Ocak ayından beri listelerde yer tutan 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü resmi olarak duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimine destek sunan yeni depolama sürücüsü, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash çiplere sahip.

Intel'in açıkladığı bilgilere göre, 170MB/saniye seviyesinde okuma ve 35MB/saniye düzeyinde yazma hızlarını destekleyen X25-V isimli depolama sürücüsünde hata öncesi kullanım süresi ise 1.2 milyon saat. Üç yıllık garanti ile satışa sunulan 40GB kapasiteli X25-V için telaffuz edile fiyatlar ise Amerika pazarı için 130$, Avrupa pazarı içinse 100 Avro olarak telaffuz ediliyor.

Intel 40GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu: X25-V
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toonjai 9 yıl
bu yazma hızına rağmen alıcısı çıkar mı acaba ? hem kapasite az hem yazma hızı yerlerde sürünüyo... tek avantaj kalıyor geriye o da erişim hızı (0.1 ms) peeaaahhh !
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ET 7 9 yıl
aklima gelmisken bu amd neden bu sdd isine ziplamadi bak intel akilli yeni pazar yeni bisey atladi hemen
amd de gelse belki cpu daki rekabeti yasarlardi bizede bu rekabetten bi cicek bir mutluluk duserdi :)
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ET 7 9 yıl
bu intel fiyatta saka gibi firma :)
bu sdd ler de bir turlu ucuzlamiyo cok beklerler bu fiyatla
biz gariban hddsine, mekanige devam :)
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Bukalemun 9 yıl
EVET arkadaşlar SSD ler son kullanıcı için DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ KESİNLİKLE DEĞİL!! işletim sistemini kurmak için değerler ve sığa yeterli fiyat %30 düşmeli daha beklemede kalacağız gibi.
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XivA 9 yıl
ucuza satarsa OCZ yapar. intel ve ucuzluk:))
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spaydix 9 yıl
bu cıkali baya oldu + haberi zaten yapılmıştı bide intel yazma hızlarını arttırmadıktan sonra satış yapamaz cok kötü yazma hızları var
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deniz_sea 9 yıl
fiyatlar yavaş yavaş düşüyor iyi okuma hızı iyi sistem kurulabilir ancak yazma hızı düşük ne kadar ekmek okadar köfte misaLİ olmuş
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Father Torque 9 yıl
OCZ'nin duyurduğu 100$'lık 30GB kapasiteli model bunun neredeyse iki katı yazma hızına sahip. Pek de rekabetçi bir ürün olmamış, en azından bu fiyatıyla.
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ahmetkep 9 yıl
İntelin SSD pazarına hakim olmak istemesi ,fiyatları düşürmeye niyetli olması haberlerini daha önce okumuştuk.
Bu ürünün bu amaçlarla pek örtüşmediği bariz.Yazma okuma hızı çok düşük ve fiyatı hala al birini vur ötekisine cinsinden.
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