Intel 5 yeni mobil işlemci üzerinde çalışıyor

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Intel masaüstü sistemlerin yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için de yeni işlemciler planlıyor. Firmanın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni mobil işlemcilerini 31 Mayıs tarihinde kullanıma sunması beklenirken gelecek olan modellerle birlikte kullanımda olan bazı işlemcilerde fiyat indirimine gidileceği belirtiliyor.

Yayımlanan yeni bir rapora göre firma mobil Core 2 serisi için Core 2 Duo T9900, P9700 ve P8800 modellerini, mobil Celeron serisi içinse T3000 ve T3100 modellerini kullanıma sunmayı planlıyor. Yeni işlemcilerin gelmesiyle birlikte Core 2 Duo P8700 ve T9600 modellerinde de indirim yapılacağı ifade ediliyor.

Intel'in mobil işlemci planları şu şekilde;

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