Intel 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini 2010'da duyuracak

Dungington kod adını taşıyan 6 çekirdekli Xeon işlemcilerini geçtiğimiz Eylül ayında duyurarak endüstrinin beğenisine sunan Intel, masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemciler üzerinde çalışıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisiyle Westmere jenerasyonu altında hazırlayacağı Gulftown kod adlı yeni işlemci serisinin gelecek yılın ikinci çeyreği ile birlikte pazara sunulacağı belirtiliyor. Core i7 işlemciler için hazırlanan LGA1366 formundaki anakartlarla çalışacağı belirtilen yüksek performans odaklı yeni işlemci, gelişmiş üretim teknolojisine rağmen çekirdek sayısındaki artışı paralel olarak TDP yani ısıl güç tasarımı açısından mevcut Core i7 işlemcilerile benzer çizgide olacak yani 130 Watt TDP ile gelecekler.
Yine mevcut Core i7 işlemci ailesi gibi DDR3 desteği sunan üç kanal entegre bellek kontrolcüsü ile donatılacağı belirtilen 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcilerin, Core i7 jenerasyonundan farklı olarak daha yüksek DDR3 hızlarına destek vermesi bekleniyor. Haziran ayında lanse edilmesi beklenen ve 3.33GHz'de çalışan Core i7 975 Extreme Edition sonrasında Intel daha hızlı bir Core i7 hazırlar mı şimdilik cevap vermek zor zira bilindiği üzere firma zaten mevcut Core i7 işlemcileriyle performans liderliğini elinde tutuyor. Yeni bir model hazırlanmasa bile mevcut mimari ile pozisyonunu koruyacağı düşünülen Intel, 2010'da 6 çekirdekli modellerle masaüstü işlemci pazarına yeni bir soluk getirebilir.
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Kardeş amiga 1200ler commodore'in fazla ileri düşünerek tasarladığı bir platformdu. Amiga'da kullanılan bir tek Motorola 68040 değildi ekran+ses+giriş çıkış birimleri için 3 işlemci daha vardı ve kesinlikte yeni tip ne donanim takarsan tanırdı. tabii ki birde amiga os'un proglanma mantığı çok önemli çoklu işlem yapmak üzerine yapılmış bir os'tu hey gidi günler hala Amiga 1200 ile server yapma planlarım devam ediyor ama ara kontrol kartlarını sadece ingilterede bulabildim. kolay gelsin
Kesinlikle 4-6 çekirdekli işlemcilere karşı değilim. Lakin bu işlemcilerin hitap ettiği kullanıcı yüzdesi nispeten sınırlı. Daha yüksek çalışma frekansına sahip çift çekirdekli işlemcilerin günümüz yazılımlarında göstereceği başarım ve TDP'leri ile daha fazla kullanıcıya ulaşabileceğini düşünüyorum. 6 çekirdekli bir işlemciyi ilk çıktığında alıp ona uygun yazılımları beklemektense elzem olduğunda almak daha mantıklı.
2 6 çekirdekli olan i7 ailesi son kullanıcı masaüstü sistemler için değil xenon server sistemler için üretildi amd ninde buna yanıtı 6 çekirdekli istanbul kod adlı opteron ailesi
arkadaşımın dediği doğru i7 işlemcilerde Hyper-Threading war..Böyle birşeyi daha önce 2 çekirdekte sonra 4 çekirdekte denediklerini duydum 2 başarısız 4 başarılı oldu ve i7 çıktı sonuçta bu 6 çekirdeğe gelince xenon olduğu doğru ama masaüstüne uyarlarlar sonuçta mani mani mani xD
ayrıca inş çıkar şu işlemciler ucuzlar da bizde bi i7 alırız zaten 500 ytl civarı bişi daha ucuzlarsın ddr3 fln komple alcam şimdi halim yaman quadlara yatırım yapmak istemiorm o yüzden almıorm İntel duy sesimi şu müşterini sevindir amk hala p4 e oc yapmak zournda kalıorm...
Selamlar!
Ya arkadaşlar, hep yanlış yorumluyorsunuz! 1 programın tüm çekirdekleri kullanmasına gerek yok! Çok çekirdek aynı anda bir çok işlem yapmaya olanak sağlar. Bir taraftan render alırsın, bi taraftan MKV'yi AVI yaparsın, bi taraftan da DVD yazarsın, istersen bir de dosyaları RAR ile arşivlersin, ayrıca RAM yeterse tüm bunlar yapılırken bir de oyun atarsın yaaaa, şöyle bi CRYSIS filan, fena mı olur??? Yoksa, dur, bu işlem bitsin de sonra sana oyun gösterecem diyeceksin, hiç olmamış mı yoksa? Ben çok yaşadım, arkadaşım geldi, tam FEAR2 kurdum, ama render alınırken oyunu gösteremedim ki! 2 saat açamadı, şöyle 2-3 çekirdek fazla olsa hiç te fena olmazdı, render de daha çabuk biterdi.
İşte bu yüzden bu haberlere seviniyorum!
YAŞASIN ÇEKİRDEKLER!!!