Intel 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini 2010'da duyuracak

Tam Boyutta Gör

Dungington kod adını taşıyan 6 çekirdekli Xeon işlemcilerini geçtiğimiz Eylül ayında duyurarak endüstrinin beğenisine sunan Intel, masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemciler üzerinde çalışıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisiyle Westmere jenerasyonu altında hazırlayacağı Gulftown kod adlı yeni işlemci serisinin gelecek yılın ikinci çeyreği ile birlikte pazara sunulacağı belirtiliyor. Core i7 işlemciler için hazırlanan LGA1366 formundaki anakartlarla çalışacağı belirtilen yüksek performans odaklı yeni işlemci, gelişmiş üretim teknolojisine rağmen çekirdek sayısındaki artışı paralel olarak TDP yani ısıl güç tasarımı açısından mevcut Core i7 işlemcilerile benzer çizgide olacak yani 130 Watt TDP ile gelecekler.

Yine mevcut Core i7 işlemci ailesi gibi DDR3 desteği sunan üç kanal entegre bellek kontrolcüsü ile donatılacağı belirtilen 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Gulftown kod adlı 6 çekirdekli işlemcilerin, Core i7 jenerasyonundan farklı olarak daha yüksek DDR3 hızlarına destek vermesi bekleniyor. Haziran ayında lanse edilmesi beklenen ve 3.33GHz'de çalışan Core i7 975 Extreme Edition sonrasında Intel daha hızlı bir Core i7 hazırlar mı şimdilik cevap vermek zor zira bilindiği üzere firma zaten mevcut Core i7 işlemcileriyle performans liderliğini elinde tutuyor. Yeni bir model hazırlanmasa bile mevcut mimari ile pozisyonunu koruyacağı düşünülen Intel, 2010'da 6 çekirdekli modellerle masaüstü işlemci pazarına yeni bir soluk getirebilir.