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Intel 6 çekirdekli Xeon X5680 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
19,3b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü sistemler için geliştirdiği 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini Mart ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, sunucu pazarı için de 6 çekirdekli yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere EP tabanlı yeni nesil sunucu işlemcilerinin en hızlısı, Xeon X5680 olacak. 3.33GHz'de görev yapacağı ve 12MB büyüklüğünde bellek kapasitesine sahip olacağı açıklanan işlemci, SMT teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği de sunacak.

Turbo Boost teknolojisiyle uygulama ihtiyacına ve yük durumuna göre tek çekirdek hızını otomatik olarak arttırabilecek olan yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü üzrinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak. Isıl güç tasarımının 130 Watt olacağı belirtilen Xeon X5680, genel olarak Core i7 980X Extreme Edition işlemcisinin soketi değiştirilmiş bir versiyonu olarak gösterilirken, kurumsal hedefli bir işlemci olduğu için Core i7 980X Extreme Edition'a kıyasla 999$'ın üzerinde bir fiyatla pazara sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bu işlemcinin tek avantajı dual socketli anakartlarda çift cpu olarak kullanmaktır ziraa tek anakartta çift i7 işlemci kullanamazsınız öyle bir anakart yok ama xeon işlemci için 2-4 QPI desteği veren anakartlar var buda nedemek oluyor yaa kardeş bize 6 yetmez gel şunu 12 çekirdek yapalım derseniz xeon alırsınız 2 tane birde dual socketli bi anakart alırsınız olay biter yok ben 24 çekirdek istiyorum derseniz 4 quad socketli anakart alırsınız 4 tanede xeon işlemci takarsınız alın size 24 çekirdekli 48 iş parçacığı olan sistem
ZooMMaX.......
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feylosoft 7 yıl
Core i7 1366 destekleyen çift cpuya izin veren anakartlar var ama Türkiyeye gelmiyor.
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ceycey11 9 yıl
8 çekirdekliklerde yoldaymış ????
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Çekirdek savaşları
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lvlono 9 yıl
Soket yapısı değiştirilmiş bir Core i7 980X Extreme işlemcisimidir sadece?Öte yandan başka bir fark görememekle beraber, Hyper Threading(SMT) ve Turbo Boost zaten en ucuz i7 de var.Sunucu işlemcisini yükseltmek için sunucunun anakartını da değiştireceksek ne işimize yarar ki bu değilmi?Detaylı bilgisi olan ne olur beni ve tüm okuycuları bilgilendirsin...
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sotoxs 9 yıl
bu bizim bildiğimiz. acaba kaç bıçaklı (pardon) kaç çekirdekli var ellerinde şu an bilmediğimiz. gdo lu?
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lvlono 9 yıl
Core i7 980X Extreme varken, Xeon a ne gerek var?biri kişisel, öteki kurumsalmı yani.Yav arkadaş, aynı şeyin morciverdi.Nasıl bir pazarlama tekniğidir çözemiyorum desem yalan olmaz...
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sahafiec 9 yıl
...
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Xtremee 9 yıl
Ev kullanıcısı için gereksiz..
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu Xeon yazıyor kocaman. Ne ev kullanıcısı.
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drkayzer 9 yıl
gereksiz galiba
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ProCode 9 yıl
Teknoloji aldı başını gidiyor bizde at arabası ile kovalıyoruz
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istblacken 9 yıl
Zaten işlemcinin en kullanıcıları için tasarlanmadığı belli Xeonlar kurumsal müşteriler için tasarlanır, hala burda 6 çekirdek ev kullanıcısı için gereksiz tartışması açmaya gerek yok. Birkaç yıl içinde ev kullanıcıları içinde çoklu çekirdeği daha verimli kullanan bir çözüm hazırlanabilir.
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ensaronline 9 yıl
ev hatta extreme ev kullanıcısı diyelim
en extreme ev kullanıcısına bile gerekmez.
iş icabı kullanımdan söz etmiyorum.
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baybahadir 9 yıl
@grafiker
"compositing ve rendering işlerimde öyle bir gerek duyyorsunki akılla zarar"
bazen yarım çekirdek bile olsa ne kadar gerekli olduğu o zaman anlaşılıyor.
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IgorStravinsky 9 yıl
O sakallı adamı hatırlıyor gibiyim.
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