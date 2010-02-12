Intel 6 çekirdekli Xeon X5680 işlemcisini hazırlıyor

Masaüstü sistemler için geliştirdiği 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisini Mart ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel, sunucu pazarı için de 6 çekirdekli yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere EP tabanlı yeni nesil sunucu işlemcilerinin en hızlısı, Xeon X5680 olacak. 3.33GHz'de görev yapacağı ve 12MB büyüklüğünde bellek kapasitesine sahip olacağı açıklanan işlemci, SMT teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği de sunacak.

Turbo Boost teknolojisiyle uygulama ihtiyacına ve yük durumuna göre tek çekirdek hızını otomatik olarak arttırabilecek olan yeni işlemci, entegre bellek kontrolcüsü üzrinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunacak. Isıl güç tasarımının 130 Watt olacağı belirtilen Xeon X5680, genel olarak Core i7 980X Extreme Edition işlemcisinin soketi değiştirilmiş bir versiyonu olarak gösterilirken, kurumsal hedefli bir işlemci olduğu için Core i7 980X Extreme Edition'a kıyasla 999$'ın üzerinde bir fiyatla pazara sunulması bekleniyor.