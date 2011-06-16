Intel 710 ve 720 SSD modellerinin tüm ayrıntıları belli oldu

Solid State Disc (SSD) yani Katı Durum Diski yüksek hızlardaki veri aktarımı nedeniyle ciddi bir pazar oluşturmaya başlayan donanım parçalarından birisi. Devamlı gelişen teknolojisi sayesinde ilk piyasaya sürülen modelden bu yana büyük bir aşama kaydetti.

SSD pazarındaki en büyük oyunculardan birisi şüphesiz Intel. Model yelpazesini her geçen gün genişleten Intel'in tanıtmaya hazırlandığı üst seviye iki SSD modeli hakkında geçtiğimiz haftalarda bir yol haritası internete sızmıştı. 710 "Lyndonville" ve 720 "Ramsdale" kod adına sahip modellerin şimdi ise tüm özellikleri internete sızdı.

İşletmelere yönelik üretilecek olan modellerden 710 "Lyndonville", 100/200/300GB kapasite, 25nm mimarisinde HET MLC (daha stabil çok seviyeli hücre), 64MB DRAM, SATA 3Gbps arabirimi, 270MB/okuma, 210MB/yazma, aktifken 4W, bekleme modunda 0,095W enerji tüketimi sunuyor.

720 "Ramsdale" ise 200/400GB kapasite, 32nm mimarisinde SLC (tek seviyeli hücre), 512MB DRAM, 6Gbps PCIe arabirimi, aktifken 25W, bekleme modunda 8W enerji tüketimi ile sınırları zorluyor. Bu modelin en çarpıcı özelliği ise 2200MB/okuma, 1800MB/yazma şeklindeki muazzam aktarım hızı. Zaten enerji tüketimleri de bunu karşılayacak şekilde ayarlanmış.

Ancak bu modelle ilgili kafa karıştıran bir konu 6Gbps PCIe arabiriminin bu kadar devasa aktarım hızlarını destekleyemiyor olması. Özellik listesinde bir hata olup olmadığı ise resmi tanıtımdan sonra anlaşılacak. SSD modellerinin 2011 üçüncü çeyrekte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.



