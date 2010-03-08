Intel 8 çekirdekli Nehalem-EX işlemcilerini satışa sunuyor

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Magny Cours kod adlı 12 çekirdekli Opteron işlemcilerinin satışına başlayan AMD'ye karşı Intel, uzun süredir merakla beklenen 8 çekirdekli yeni nesil Xeon işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem-EX tanbanlı yeni Xeon işlemcileri, gerçek zamanlı çoklu izlek desteği sayesinde 16 iş parçacağını işleyebililiyorlar.

24MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve 2.3 milyar transistör içeren 8 çekirdekli yeni işlemcilerde, entegre bellek (DDR3) kontrolcüsü, 4x QPI bağlantısı ve Turbo Boost gibi özelliklere de yer veriliyor. 4 - 8 Soketli sunucular için hazırlanan 8 çekirdekli Xeon işlemcilere ek olarak 6 çekirdek Westmere EP işlemcileri de bu ay içerisinde satışa sunulacak.