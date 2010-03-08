Intel 8 çekirdekli Nehalem-EX işlemcilerini satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Magny Cours kod adlı 12 çekirdekli Opteron işlemcilerinin satışına başlayan AMD'ye karşı Intel, uzun süredir merakla beklenen 8 çekirdekli yeni nesil Xeon işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem-EX tanbanlı yeni Xeon işlemcileri, gerçek zamanlı çoklu izlek desteği sayesinde 16 iş parçacağını işleyebililiyorlar.
24MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve 2.3 milyar transistör içeren 8 çekirdekli yeni işlemcilerde, entegre bellek (DDR3) kontrolcüsü, 4x QPI bağlantısı ve Turbo Boost gibi özelliklere de yer veriliyor. 4 - 8 Soketli sunucular için hazırlanan 8 çekirdekli Xeon işlemcilere ek olarak 6 çekirdek Westmere EP işlemcileri de bu ay içerisinde satışa sunulacak.
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Sizinde dediğiniz gibi normal bi ev kullanıcısının işine yaramaz ama unutmayın ki daha ağır işler ile uğraşan insanlar var
galiba Intel'in boyle bir dusuncesi var... harbi resmi kim koyduysa soylesin... tesir amacli falan diye.. Intel boyle AMD'ye benzer bir die uretmez cunku...
hızla ilerliyorlar bence iyi bişey üst seviyo çabucak alt seviye oluyor öğrenci kesim seviniyor
bir ev kullanıcısı x8 işlemciyi ne yapar şu an?
muhahahaha muhahaahaha :DDD
benim işlemci limitim en fazla 75W gerisi bana gelmez ekran kartı da aynı şekilde en fazla 100W Dır.....
HDD lerde hız sorunu var şimdilik raidlerle ancak kurtarıyo ama yinede dar boğaz
Doğru bir noktaya değindin.
@sinanx
8 çekirdekli alan adam ona bakarsan hd 5970 quad crossfire da yapar,12 gb ram de takar,28 lik monitörde alır.Hatta evganın çift işlemci takılacak anakartınıda alır.EE bu liste böyle uzar gider.Adam 3000 lira verecekse 10000 lira verir çıkar.SDD leri falanda sayarsak yaklaşık 10 tanede sdd takar.
i7 extreme kullanan kişiler içinde aynı şeyleri dememiz lazım.