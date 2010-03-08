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Intel 8 çekirdekli Nehalem-EX işlemcilerini satışa sunuyor

9 yıl
18,4b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 8 çekirdekli Nehalem-EX işlemcilerini satışa sunuyor
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Magny Cours kod adlı 12 çekirdekli Opteron işlemcilerinin satışına başlayan AMD'ye karşı Intel, uzun süredir merakla beklenen 8 çekirdekli yeni nesil Xeon işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nehalem-EX tanbanlı yeni Xeon işlemcileri, gerçek zamanlı çoklu izlek desteği sayesinde 16 iş parçacağını işleyebililiyorlar.

24MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan ve 2.3 milyar transistör içeren 8 çekirdekli yeni işlemcilerde, entegre bellek (DDR3) kontrolcüsü, 4x QPI bağlantısı ve Turbo Boost gibi özelliklere de yer veriliyor. 4 - 8 Soketli sunucular için hazırlanan 8 çekirdekli Xeon işlemcilere ek olarak 6 çekirdek Westmere EP işlemcileri de bu ay içerisinde satışa sunulacak.


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leonadies 9 yıl
çıksın çıksın..Arkadaşlar sizler normal ev kullanıcısı olabilirsiniz 3d max vb kullananlar için bile i7 ler şu an yeterli değil.Bir kaç dakikalık animasyon render için bile haftalarca beklediğim oluyor..
Sizinde dediğiniz gibi normal bi ev kullanıcısının işine yaramaz ama unutmayın ki daha ağır işler ile uğraşan insanlar var
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Towarscke 9 yıl
tamam da hadi haber dogru diyelim... bu resim AMD islemcisine ait... 4 cekirdekli ilk Phenom'un resmini uzatmislar.. bide landscape yapip, sari cizgi cizmisler... bildigin Phenom islemcisinin die'si... QPI ve SMI diye gosterilen yerlerde bisey yok...

galiba Intel'in boyle bir dusuncesi var... harbi resmi kim koyduysa soylesin... tesir amacli falan diye.. Intel boyle AMD'ye benzer bir die uretmez cunku...
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Tanarri 9 yıl
yahu zaten ev kulanıcısı için değil ki bu. ev kulanıcısı için 8 çekirdek daha gelemesine çok var 2 çekirdek herbişiye yeterken 2-4-8 diye zıplamıyo intel merak etmeyin server pcler için hazırlanmış bi işlemci ki gayet de güzel bi haber server kullanan şirketler için... ha şuda var bazı kaçık ve para sahibi kişiler alıp 3d mark puanı kırmak için kulanabilir ama illede gitsin herkez alsın demiyolar zaten Xeon işlemci diyo core i7 i9 felan diye geçmiyo ismi ilk başta bi haberi okuyup anlayın.
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ozzzy222 9 yıl
bi sayısal çıksın kıllık olsun diye xeon cpu alıcam 2 tane takıcam
sonra mario yükleyip oynaycağım


hızla ilerliyorlar bence iyi bişey üst seviyo çabucak alt seviye oluyor öğrenci kesim seviniyor
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burakdc 9 yıl
Bu işlemciyle en güzel orta sınıf bir kobide karşısına, bilgisayarı facebook ve twitterdan ibaret sanan süslü bir kızımızı oturtarak muhasebe ve musteri-stok takip programı çalıştırılır. Yorumu okuyan arkadaşlarım sakın gülmeyin çalıştığım bütün işyerlerinde buna benzer bir durumla karşılaştım.
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loverman1984c 9 yıl
balıklama atlayan yok kardes ilk baştan 2. yorumu okumadınmı şöyle yazıyodu
bir ev kullanıcısı x8 işlemciyi ne yapar şu an?
muhahahaha muhahaahaha :DDD
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Susturucu10Şanlı 9 yıl
ben kesinlikle malzeme alırken ürün alırken güç tasarrüfuna bakarım eğer benim kriterlerime uymuyorsa dünyanın en iyisi bile olsa almam...

benim işlemci limitim en fazla 75W gerisi bana gelmez ekran kartı da aynı şekilde en fazla 100W Dır.....
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toonjai 9 yıl
haberi okumadan neden zıplıyoruz balıklama anlayamıyorum ! ev kullanıcıları için nerede yazıyor Allah aşkına ... bu işlemciler sunucular için üretiliyor.
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TELESCOPE 9 yıl
zaten yorumların çoğunda böğle bir ifade şekli var,eeeeee?
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KANUNI61 9 yıl
4x4 yapmış arazıde kullanılır sanırım bu cpu :))
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Guest-0924579C4 9 yıl
6 yı daha yeni çıkardı şimdi 8 diyo ..
HDD lerde hız sorunu var şimdilik raidlerle ancak kurtarıyo ama yinede dar boğaz
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aydogdu1453 9 yıl
Boşverin hocam bu server işlemcilerini zaten oyunların çogu yeni yeni çift çekirdek optimizasyonlı gelmeye başladı Artık şu L2 önbelleği şöle 12 24 48 96 frekansları arttırında millet gerçek işlemciler görsün
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gqhsoon 9 yıl

aydogdu1453
Boşverin hocam bu server işlemcilerini zaten oyunların çogu yeni yeni çift çekirdek optimizasyonlı gelmeye başladı Artık şu L2 önbelleği şöle 12 24 48 96 frekansları arttırında millet gerçek işlemciler görsün

Doğru bir noktaya değindin.
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prescott2400 9 yıl
artık şu çekirdek olayından vazgeçip frekans arttırmaya başlasalar iyi olacak.
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stradosphere 9 yıl
24 SDD alan arkadaş 8 çekirdekli aldığı işlemci kadar para verip depolama birimi edinecekse valla Allah yardımcısı olsun :D
@sinanx
8 çekirdekli alan adam ona bakarsan hd 5970 quad crossfire da yapar,12 gb ram de takar,28 lik monitörde alır.Hatta evganın çift işlemci takılacak anakartınıda alır.EE bu liste böyle uzar gider.Adam 3000 lira verecekse 10000 lira verir çıkar.SDD leri falanda sayarsak yaklaşık 10 tanede sdd takar.
i7 extreme kullanan kişiler içinde aynı şeyleri dememiz lazım.
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