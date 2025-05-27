Shell'in soğutma sıvısı, veri merkezlerinde havalı sistemlerin yerini alabilir

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamayla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyacın kayda değer ölçüde artması, bu veri merkezlerinin enerji ve soğutma ihtiyaçlarını de her zamankinden daha kritik hâle getirdi. Önümüzdeki yıllarda gezegendeki başlıca enerji tüketicilerinden biri hâline gelmesi beklenen veri merkezlerinde verimliliği arttırmak büyük önem taşıyor. Bu yüzden bu merkezlerde kullanılacak soğutma sistemlerini daha verimli hâle getirmke için de yeni çözümler aranıyor. Shell ve Intel ortaklığında kullanıma hazır hâle getirilen yeni bir teknoloji, bu alternatif arayışında öne çıkıyor.

Shell tarafından geliştirilen daldırmalı soğutma sıvıları, Intel'in Xeon işlemcileriyle iki yıl boyunca yapılan kapsamlı testler sonucunda onay alarak, bu alanda bir ilke imza attı. Shell böylece büyük bir çip üreticisinin güvenlik ve performans testlerinden geçip resmi sertifika alan ilk soğutma sıvısının üreticisi oldu. Bu sertifika, Shell’in geliştirdiği "Immersion Cooling Fluid S5 X" adlı soğutma sıvısının, veri merkezlerinde yaygın biçimde kullanılmasının önünü açmış oldu. Nitekim Shell şu anda dünyanın dört bir yanında çip, sunucu ve tank üreticileriyle uyumluluk testleri yürütüyor. Bu testler sonrası daldırma soğutma sıvılarının daha fazla veri merkezinde kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Intel: Shell'in Soğutma Sıvıları, Hava Soğutmalı Sistemler Kadar Güvenilir

Bu yeni sistem, geleneksel hava soğutmalı sistemlerin yerini alan daldırmalı soğutma teknolojisini temel alıyor. Bu yöntemde sunucular, ısıyı etkili biçimde dağıtan ve ileten özel bir sıvının içine tamamen batırılıyor. Shell tarafından geliştirilen sıvı, elektrik iletkenliği bulunmadığı için donanımlara zarar vermiyor ve aynı zamanda ısıyı çok daha hızlı taşıyarak sistem sıcaklığını dengede tutuyor. Shell’in gazdan sıvıya (Gas-to-Liquid) teknolojisini kullanarak geliştirdiği bu sıvı, ısıyı hava bazlı sistemlere kıyasla yaklaşık 1200 kat daha etkili bir şekilde dağıtabiliyor. Böylece sistemin termal kararlılığı artarken, donanımın uzun vadeli performansında da kayda değer bir iyileşme sağlanıyor. Intel’in gerçekleştirdiği testlerde, Xeon işlemcilerin daldırma sıvısı içinde hava soğutmalı sistemler kadar güvenilir ve istikrarlı çalıştığı kanıtlandı.

Tam Boyutta Gör Shell tarafından yapılan açıklamaya göre, geleneksel hava soğutmalı sistemlerinin yerine bu sıvı bazlı sistemlerin kullanılması, veri merkezlerinin enerji tüketimini yüzde 48’e kadar azaltabiliyor. Sıvı soğutmanın, bu kayda değer enerji tasarrufunun yanı sıra, soğutma sistemleri için ayrılan zemin alanında da büyük bir fark yaratacağına dikkat çekiliyor. Daldırmalı soğutma sistemleri, geleneksel hava soğutmalı veri merkezlerine kıyasla daha kompakt yapılarla tasarlanabiliyor. Çünkü bu sistemlerde soğutma fanları, büyük hava akışı kanalları ve karmaşık havalandırma altyapılarına ihtiyaç duyulmuyor. Shell’in özel sıvısıyla çalışan daldırmalı sistemler, aynı alanda daha fazla sunucu barındırılmasına olanak tanıyor. Intel’e göre bu sayede veri merkezlerinin fiziksel ayak izi küçülürken, hem inşaat hem de işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanabilecek. Ayrıca kompakt yapıları, bu sistemlerin mevcut altyapıya sonradan entegre edilmesini de kolaylaştıracak.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 26 Mayıs 2025 1 gün önce eklendi

Shell’in geliştirdiği bu yeni nesil sıvılar yalnızca enerji değil, su tüketimi açısından da daha sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. Biyolojik olarak parçalanabilir formülasyonları sayesinde çevresel etki minimuma indiriliyor. Shell’in kendi veri merkezlerinde hâlihazırda kullanılan bu sıvılar, nemli ve sıcak iklimlerde, hatta 45°C’ye kadar olan hava sıcaklıklarında bile etkinliğini sürdürebiliyor.

Shell’in bu alana yaptığı yatırım, şirketin genel stratejisinin ne yöne kaydığını da gözler önüne seriyor. Elektrikli araçlar, batarya sistemleri ve şimdi de veri merkezlerine yönelik geliştirilen sıvılar, Shell’in karbon emisyonlarını düşürmek isteyen müşterilerine sunduğu ürün yelpazesinin genişlediğini gösteriyor.

Aslında Shell bu alandaki tek oyuncu değil. Veri merkezlerine yönelik daldırmalı soğutma çözümleri geliştiren birkaç şirket daha bulunuyor. ABD merkezli GRC ve İspanya merkezli Submer, bu alanda dikkat çekici işlere imza atıyor. Aynı şekilde Hollanda merkezli Asperitas da sürdürülebilirlik odaklı çözümleriyle dikkat çekiyor. Ancak Intel ile kurduğu iş birliği ve bu önemli sertifikayı almış olması Shell'in bu alanda çok daha iddialı hâle gelmesini sağladı..

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Shell'in soğutma sıvısı, veri merkezlerinde kullanılmaya hazır

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