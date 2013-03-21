Intel DC S3700: Intel'in yeni kurumsal SSD'si test masamızda!

Bu videomuzda Intel'ın kurumsal alanda iş istasyonları ve sunucularda kullanılmak üzere tasarlanmış, veri güvenliğini ve uzun ömrü bir arada sunan DC S3700 katı halli sürücüsünü inceliyoruz.

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