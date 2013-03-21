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Intel DC S3700: Intel'in yeni kurumsal SSD'si test masamızda!

6 yıl
4,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda Intel'ın kurumsal alanda iş istasyonları ve sunucularda kullanılmak üzere tasarlanmış, veri güvenliğini ve uzun ömrü bir arada sunan DC S3700 katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

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DaRk_BeeR 6 yıl
iyi bir inceleme olmuş ama diğer ssd lerle bi test tablosu olsaydı dahada iyi olabilirdi
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DH Misafiri 6 yıl
Cok guzel bir inceleme olmus, emeginize sağlık.
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tolgatelli 6 yıl
"like ediyoo" ne demek biri bana anlatsın
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digimon52 6 yıl
EUR 927,40 400GB neymis be abi ya
adamlar 5yil garanti veriyor rondom günlük 2tb yazma islemi iyimis.
ömrü kisa olmicak yani pasif bir kullanici icin :D
sunu ucuz yapin abi ya :(
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Mr.DarKStyLee 6 yıl
neden bilmiyorum banamı öyle geliyor ama eski incelemerdeki gibi tat vermiyor.
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