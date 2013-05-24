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Intel Haswell işlemcili Asus VivoBook V551 ultrabook modeli yakında geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel Haswell işlemcili Asus VivoBook V551 ultrabook modeli yakında geliyor
Önemli bilgisayar üreticileri arasından yer alan Asus, VivoBook V551 (S551) isimli yeni ultrabook modelini piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor.

Teknik olarak 1.8GHz Intel Core i7-4500U Haswell işlemciye, 15.6-inç 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana, Nvidia GT 740M 2GB DDR3 VRAM ekran kartına, 8GB DDR3 RAM miktarına, 1TB SATA + 24GB SSD depolama seçeneklerine ve 64Bit Windows 8 işletim sistemine sahip olacağı öğrenilen Asus VivoBook V551 ultrabook bilgisayar modeli, gücünü 3 hücreli lityum-iyon (65 Watt – 4500mAh) bataryadan alıyor.

380x258x21mm boyutları ve 2.4 kg ağırlığı yanında dahili olarak gelen 8x DVD yazıcısı ile dikkat çeken V551, ayrıca SD kart okuyucu, HD kamera, HDMI, USB2.0/3.0 portları yanında, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Tasarımsal açıdan henüz ayrıntılı görselleri yer almayan modelin, alüminyum gövde yapısıyla hazırlandığı belirtiliyor. Bazı büyük alışveriş siteleri tarafından 1000$ fiyat etiketiyle ön sipariş alınmaya başlanan Asus VivoBook V551 ultrabook modelinin piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil.

http://notebookitalia.it/asus-vivobook-s551-v551-intel-haswell-17421 Yorum Yaz
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bkadem 6 yıl en beğenilen
15.6'ya o çözünürlük hiç yakışmamış.
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khaos 6 yıl
2.5 kiloluk laptopa ultrabook diyerek milleti aptal yerine koyuyorlar!
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ketrp 6 yıl
Bu nasıl ultrabook ya intel in bu duruma el atması lazım ultrabook standartlarına uymuyor bu model
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grafman09 6 yıl
ilker_xxx
2013 yılındayız 1366x768 çözünürlükteki ısrar nedir anlamış değilim. 1920x1080 çözünürlükte yazılar küçük gözüküyorsa, kullanıcı windows un ayarlarından bunu büyütüyor.

sebebi, şu incecik donanım, malesef o çözürlükte, grafik açısından pek yeterli değil, 740 m bile o daracık alanda soğuma sıkıntısı yaşıyor olabilir,, daha fazla piksel daha fazla iş yükü, + maliyet..
1 Yanıt Yanıtla
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Gladiotürk 6 yıl
Çözünürlüğe bak allah seni bildiği gibi yapsın asus..
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littlestewie 6 yıl grafman09
grafman09

ilker_xxx

2013 yılındayız 1366x768 çözünürlükteki ısrar nedir anlamış değilim. 1920x1080 çözünürlükte yazılar küçük gözüküyorsa, kullanıcı windows un ayarlarından bunu büyütüyor.


sebebi, şu incecik donanım, malesef o çözürlükte, grafik açısından pek yeterli değil, 740 m bile o daracık alanda soğuma sıkıntısı yaşıyor olabilir,, daha fazla piksel daha fazla iş yükü, + maliyet..

donanım geyet de yeterli.Aynı donanımla 1920x1080 lik ultrabook var mı var.Hatta biraz üst modeliyle retina macbook var.
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Virtual Reality 6 yıl
2013 yılındayız 1366x768 çözünürlükteki ısrar nedir anlamış değilim. 1920x1080 çözünürlükte yazılar küçük gözüküyorsa, kullanıcı windows' un ayarlarından bunu büyütüyor.
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okanner48 6 yıl
okanner48
eScapeeXc
khaos2.5 kiloluk laptopa ultrabook diyerek milleti aptal yerine koyuyorlar!
Yorumunu simdi gördüm. Sonuna kadar haklisin.
Evet haklısınız. Yaklaşık 1 ay önce asus k56cb satın aldım. Ultrabook ile standart notebook arası bir yerde. İncelemelerim doğrultusunda kasanının sahip olduğu bu fazladan ağırlığı bilgisayarın ön ekran kaplaması ve alt kısmı dışında kalan kısımlarının kalın alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiş olmasına bağlıyorum. Çünkü 15.6 inç plastik kasalı bir laptopu sağ köşesinden 1.5 - 2 cm yukarı kaldırdığımda sol taraf yerinde durmaya devam ediyor. Bir diğer etken 1 tb sabit diskin 750 veya 500 gb kapasiteli versiyonlarına göre daha kalın olması. Bilgisayarı genellikle masaüstü kullandığım için ağırlık konusu dışında i7 ULV işlemcinin fanı hiç kullanmaması. Ofis ve internet amaçlı kullanımlarda ultra sessiz bir cihaz.Ancak ekranın 1366x768 olması büyük eksiklik. Artık firmaların yeni işlemci ve ekran kartı serileri ile birlikte 3200x1800 standardına geçmesi gerekiyor.
Gülcelleme: Asus'un resmi web sitesinde yukarıda bahsettiğim ürün ve benzerleri laptop sınıfında kategorilendiriliyor. Ultabook kategorisinde sadece ZENBOOK ve Vivobook modelleri mevcut. Bu ürünleri ultrabook adı altında pazarlayan firmalar tüketiciyi yanlış yönlendiriyor.

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okanner48 6 yıl
eScapeeXc
khaos2.5 kiloluk laptopa ultrabook diyerek milleti aptal yerine koyuyorlar!
Yorumunu simdi gördüm. Sonuna kadar haklisin.

Evet haklısınız. Yaklaşık 1 ay önce asus k56cb satın aldım. Ultrabook ile standart notebook arası bir yerde. İncelemelerim doğrultusunda kasanının sahip olduğu bu fazladan ağırlığı bilgisayarın ön ekran kaplaması ve alt kısmı dışında kalan kısımlarının kalın alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiş olmasına bağlıyorum. Çünkü 15.6 inç plastik kasalı bir laptopu sağ köşesinden 1.5 - 2 cm yukarı kaldırdığımda sol taraf yerinde durmaya devam ediyor. Bir diğer etken 1 tb sabit diskin 750 veya 500 gb kapasiteli versiyonlarına göre daha kalın olması.
Bilgisayarı genellikle masaüstü kullandığım için ağırlık konusu dışında i7 ULV işlemcinin fanı hiç kullanmaması. Ofis ve internet amaçlı kullanımlarda ultra sessiz bir cihaz.
Ancak ekranın 1366x768 olması büyük eksiklik. Artık firmaların yeni işlemci ve ekran kartı serileri ile birlikte 3200x1800 standardına geçmesi gerekiyor.
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ihsando77 6 yıl
Bunların isimleride yanlış zaten ultrabook değil ultra dandik olmalı..
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ihsando77 6 yıl
şu laptopları kendi kendilerine bitiriyorlar.Yahu bırak alüminyum kasayı filanda gidin şu çözünürlüğü yükseltin.Ayıp yahu.hala komik çözünürlükler.kasayı keresteden yapın ama ekranı güzel yapın be kardeşim bıktık valla..
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okanner48 6 yıl
İşemci dışında bu bilgisayar ile birebir örtüşen Asus notebook aldım. 15.6 inç ekran daha önce kullanmamıştım. 1366x768 ile bir aydır piksel sayıyorum. Daha önceki bilgisayarım 14 inç 1280x800 çözünürlüğe sahipti ve piksel sorunu yaşamıyordum. Yeni bilgisayarımda yazıları okumakta güçlük çekiyorum. Umarım 3200x1800 standardı çabuk benimsenir.
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osmanefeozkan 6 yıl
320*240 ekran koysalarmış hatta 128*96 filan
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eScapeeXc 6 yıl
khaos
2.5 kiloluk laptopa ultrabook diyerek milleti aptal yerine koyuyorlar!

Yorumunu simdi gördüm. Sonuna kadar haklisin.
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