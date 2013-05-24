Intel Haswell işlemcili Asus VivoBook V551 ultrabook modeli yakında geliyor

Önemli bilgisayar üreticileri arasından yer alan Asus, VivoBook V551 (S551) isimli yeni ultrabook modelini piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor.





Teknik olarak 1.8GHz Intel Core i7-4500U Haswell işlemciye, 15.6-inç 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana, Nvidia GT 740M 2GB DDR3 VRAM ekran kartına, 8GB DDR3 RAM miktarına, 1TB SATA + 24GB SSD depolama seçeneklerine ve 64Bit Windows 8 işletim sistemine sahip olacağı öğrenilen Asus VivoBook V551 ultrabook bilgisayar modeli, gücünü 3 hücreli lityum-iyon (65 Watt – 4500mAh) bataryadan alıyor.





380x258x21mm boyutları ve 2.4 kg ağırlığı yanında dahili olarak gelen 8x DVD yazıcısı ile dikkat çeken V551, ayrıca SD kart okuyucu, HD kamera, HDMI, USB2.0/3.0 portları yanında, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.





Tasarımsal açıdan henüz ayrıntılı görselleri yer almayan modelin, alüminyum gövde yapısıyla hazırlandığı belirtiliyor. Bazı büyük alışveriş siteleri tarafından 1000$ fiyat etiketiyle ön sipariş alınmaya başlanan Asus VivoBook V551 ultrabook modelinin piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil.

http://notebookitalia.it/asus-vivobook-s551-v551-intel-haswell-17421