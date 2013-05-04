Intel Haswell mercek altında "Yeni işlemci ailesine detaylı bakış ve ilk testler"

Intel'in yeni nesil Haswell mikroişlemci mimarisi ve güç verdiği dördüncü nesil Core işlemci ailesini mercek altına alıyor, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan dört çekirdekli iki farklı işlemci modelinin yapma fırsatı bulduğumuz ilk test sonuçlarını değerlendiriyoruz.

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