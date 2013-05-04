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Intel Haswell mercek altında "Yeni işlemci ailesine detaylı bakış ve ilk testler"

6 yıl
20,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Haswell mikroişlemci mimarisi ve güç verdiği dördüncü nesil Core işlemci ailesini mercek altına alıyor, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan dört çekirdekli iki farklı işlemci modelinin yapma fırsatı bulduğumuz ilk test sonuçlarını değerlendiriyoruz.
 

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fx57 6 yıl en beğenilen PostMortem
PostMortem

İnceleme için teşekkürler de o resimler ne öyle..

Merhaba,

Testleri, henüz lanse edilmemiş bir platforma sahip dizüstü bilgisayarlar üzerinde, internet bağlantısının olmadığı yabancı bir lokasyonda, videoda da belirttiğim gibi "kaşla göz arasında" hızlı bir şekilde gerçekleştirmem gerekiyordu. Dolayısıyla sonuçları cep telefonu ile kaydetmek durumunda kaldık.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.
PostMortemİnceleme için teşekkürler de o resimler ne öyle..Merhaba,Testleri, henüz lanse edilmemiş bir plat...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 6 yıl
Donanım Haber'den böyle donanım videoları görmek istiyoruz. Teşekkürler.
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iciguven 5 yıl
yine yeni işlemci ailesi ve yine soket değişimi, yeter intel yeter, bıktım anakart değiştirmekten, universal bir soket yap 10000 pini olan sonra istediğini kullan istediğini kullanma ama beni anakart değiştirmekle uğraştırma
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emesbi 5 yıl
arkadaşlar bir şey sormak istiyorum işlemcileri karşılaştırabileceğim bir site buldum site şu: cpuboss.com/...
sizce ne kadar güvenilir verilen veriler doğru mu ? daha önce bu siteye bakan veya verilerin doğruluğunu kontrol eden ver mı ?
teşekkür ederim
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DH Misafiri 6 yıl
Erdi Özüağ öyle bir sunum yapıyor ki donanımhaber.com dan değilde intelde çalışan ve haswell işlemcilerin üretiminden sorumlu GAP giymiş süper mühendis gibi bizlerle bilgilerini paylaşmakta.
Teşekkürler Erdi Özüağ...
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meego 6 yıl
teşekkürler merak ettiğim bir işlemciydi?
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maverickoe 6 yıl
İntel bahane... NewYork taki hayatı izledim sadece:)
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omer112 6 yıl
İntel bahane NewYork şahane
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Rubisco 6 yıl
Merak edip bakınmış olan varmı bilmiyorum ama bu tablodaki performansa göre, multi-thread performansında hiçde ilerleme yok gibi duruyor. Aynı frekans aralığında çalışan i7 3740qm daha yüksek sonuçlar veriyor gibi. Dediğim gibi tuhaflık var. Biraz daha düşük frekans aralığına düşen 3635qm ,ile rekabaetçi gibiler sadece.
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zZzerk 6 yıl
Bakalım Haswell geliyor masaüstü ne kadar fark atacak...
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Arkadaki manzaraya dalmisim video bitince kendime geldim

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Nokia Specialist 6 yıl
Steamroller geldiğinde her yer dümdüz olucak.
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kesbi 6 yıl
Ben şubat ayında 4700MQ işlemcili bir monster 15,6" dizüstü bilgisayar siparişi verdim. Ben alırken 4700MQ'lerin 1300 Mhz fsb hızında olduğu söylenmişti. Ben böyle olamayacağını düşündüm ve yine de 4700 olarak istedim. Acaba tam olarak fsb hızı, saat hızı vs. netleşti mi? 1300 MHz fsb hızına sahip bir varyasyonu olacak mı? Cevaplarsanız çok sevinirim. Cihazın özellikleri şu şekilde yazıyordu:

İşlemci: 4. Nesil Intel® Core™ i7-4700MQ 4-Cores; 6MB L3; 2,7 GHz>3,7 GHz; 1300 MHz; 47W; 22nm
Chipset: 4. Nesil Intel® HM87 Chipset
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Rubisco 6 yıl
2500k ve 3550'nin sonuçlar fazla yüksek, niye?



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ycanatilgan 6 yıl
Videonun başındaki reklama tıklayınca web sayfanız açılıyor
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