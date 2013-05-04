Intel Haswell mercek altında "Yeni işlemci ailesine detaylı bakış ve ilk testler"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in yeni nesil Haswell mikroişlemci mimarisi ve güç verdiği dördüncü nesil Core işlemci ailesini mercek altına alıyor, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan dört çekirdekli iki farklı işlemci modelinin yapma fırsatı bulduğumuz ilk test sonuçlarını değerlendiriyoruz.
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Merhaba,
Testleri, henüz lanse edilmemiş bir platforma sahip dizüstü bilgisayarlar üzerinde, internet bağlantısının olmadığı yabancı bir lokasyonda, videoda da belirttiğim gibi "kaşla göz arasında" hızlı bir şekilde gerçekleştirmem gerekiyordu. Dolayısıyla sonuçları cep telefonu ile kaydetmek durumunda kaldık.
Teşekkür ederim.
İyi forumlar.