Intel Security, Mobile World Congress’te “Akıllı Geleceğin” Taşıdığı Risklere Işık Tutuyor

Intel Security, bu yıl Mobile World Congress (MWC) kapsamında hem yeni nesil teknolojilere karşı nasıl korunacağı hakkında yön gösteriyor, hem de akıllı ev ağ güvenliği için Humax ve Intel® iş birliğiyle geliştirdiği McAfee Secure Home Platform’u tanıtıyor.

Ölü uygulamalar ölümcül sonuçlar doğurabilir

Intel Security’den kişisel verileri korumak için güvenlik uyarıları:

Cihazlarınızı şifreleyin: Cihazlarınızın güçlü ve kompleks bir şifre ile korunduğundan emin olun. Bu konuda gelişmiş bir çözüm sağlayan Intel Security True Key gibi çok faktörlü şifre yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Bu sayede güçlü bir şifreyi parmak izi ya da yüz tanıma gibi ekstra güvenlik unsurlarıyla destekleyebilirsiniz.

Cihazlarınızı güncel tutun: İşletim sistemleri ya da uygulamaların yeni versiyonları geliştirildiğinde cihazlarınızı bunlarla güncelleyin. Bu güncellemeler tehditlere karşı güvenliği artıran yeni tasarımlar da içermektedir.

Ev ağınızı kontrol altına alın: Misafir Wi-Fi ağı kurmak, ziyaretçilerinizin internetten faydalanmasını ve sizin de ev ağınızı diğer cihazlardan ayrı, güvende tutmanızı sağlar. Akıllı ev cihazları, giyilebilir teknolojiler gibi Nesnelerin İnterneti cihazlarınızı da laptop, akıllı telefon gibi geleneksel cihazlardan ayırabilirsiniz. Böylece Nesnelerin İnterneti cihazlarınıza dışarıdan erişilse bile çok daha fazla kişisel veri saklayan geleneksel cihazlarınız güvende olacaktır. McAfee Secure Home Platform gibi çözümler tüm bu ağları yönetmenize ve korumanıza, aynı zamanda ağınıza bağlanan ziyaretçi cihazların sizi tehlikeye sokmasını önlemeye olanak sağlar.

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27 Şubat - 2 Mart tarihlerinde Barselona’da düzenlenen MWC’nin ana gündeminde bağlantılı otomobil, akıllı ev ve yeni akıllı telefon teknolojilerinin geleceği yer alıyor. Intel Security’nin son yaptığı araştırma tüketicilerin bu teknolojilerin sağladığı verimlilik ve eğlence olanaklarından etkilendiğini ancak bu teknolojileri nasıl koruyacaklarını bilmediklerini ortaya koyuyor.Akıllı ev teknolojilerinde son dönemde yaşanan tehditlere karşı Intel Security, Humax ve Intel® iş birliğiyle yeni bir çözüm geliştirdi. Humax’ın Quantum T9 yönlendiricisi bu sayede kesintisiz bağlantı ve güvenlik sunuyor. McAfee Secure Home Platform ise tüm tehditlere karşı ev içerisindeki internet bağlantılı cihazların otomatik olarak korunmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, ebeveyn kontrol özelliği ve potansiyel risklere karşı gerçek zamanlı uyarılarla evlerindeki bağlantılı cihazları çok daha kolay ve esnek bir şekilde yönetebiliyor.Intel Security EMEA CTO’su Raj Samani, “Son araştırma sonuçlarımıza göre ebeveynlerin %79’u bir siber suçlunun çocuklarıyla iletişime geçmesinden korkuyor. Buna rağmen %40’ı çocuklarının internet kullanımını izlemiyor ve %29’u da daha kolay bir yolu olsaydı çocuklarının internetteki aktivitelerini takip edebileceklerini söylüyor. Humax iş birliğimiz ile ebeveynlerin evlerindeki internet bağlantılı cihazları aktif bir şekilde yönetmelerine ve potansiyel risklerden korunmalarına olanak tanıyoruz. 5G akıllı ve bağlantılı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla evlerdeki internet kullanımı artarken, evlerimizi kontrol etmek için yeni nesil araçlara olan ihtiyacımız da artacak. Bu nedenle ağ ve yönlendiriciler başta olmak üzere tüm cihazların ve bu cihazları kontrol eden yazılımların uçtan uca korunduğundan emin olmalıyız” şeklinde konuştu.Intel Security, tüketicileri kullanımdan kaldırılmış, ölü uygulamalar hakkında uyarıyor. McAfee Labs’in yaptığı son araştırmaya göre günümüzde 500.000’den fazla cihaz ölü uygulamaları aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Zararlı uygulamalar, büyük uygulama mağazalarında sunulan 2 milyon uygulama arasına sızmayı başarıyor.Geçen yıl 4.000’den fazla uygulama kullanıcılara uyarı gönderilmeden Google Play’den kaldırıldı. Bunları kullanan kişiler ve kurumlar, ölü uygulamalara yerleştirilmiş tehditler, riskler ve zararlı yazılımlara maruz kalıyor.Ölü uygulamalardan korunmak için kullanıcıların çok dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulayan Samani, “Ölü uygulamalar kişisel verileri tehdit altına alıyor. Bunun için kullanıcıların herhangi bir uygulamayı indirmeden önce uygulamayı geliştiren kurumu araştırması ve buna göre işlem yapması gerekmekte. Aynı zamanda uygulamaların artık mağazada satılıp satılmadığı ve neden mağazadan kaldırıldığına dair bilgi veren güvenlik önlemlerinden de yararlanmalılar” dedi.