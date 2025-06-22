MediaTek Dimensity 8450 duyuruldu: Orta segmente yapay zeka dopingi

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Tam Boyutta Gör Mobil işlemciler söz konusu olduğunda pazarında önde gelen isimlerinden MediaTek, amiral gemisi Dimensity 9500'ün öncesinde Dimensity 8450 işlemcisini tanıttı. Dimensity 8400'ün halefi olan ve orta segment telefonlara odaklanan işlemci, görüntü işleme ve yapay zekâ tarafında önemli iyileştirmeler getiriyor.

MediaTek Dimensity 8450 neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 8450, TSMC'nin ikinci nesil 4nm üretim süreciyle üretiliyor. İşlemci, 1 adet 3.25GHz Cortex-X4, 3 adet 3.0GHz Cortex-A720 ve 4 adet 2.1GHz Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik tarafında ise 1300 MHz yedi çekirdekli Mali-G720 MC7 GPU konumlandırılmış.

İşlemcinin en önemli özelliği, optimizasyon tarafı. GPU, yeni StarSpeed Engine sayesinde oyun deneyiminde daha akıcı kare oranları ve daha düşük gecikme süresi sunuyor. Görüntü işleme tarafında ise canlı yayınlar ve HDR çekimler için geliştirilmiş sıfır gecikmeli ISP mimarisi mevcut. İşlemci, 320MP çözünürlüğe kadar kamera sensörlerini destekliyor.

Yapay zekâ tarafında ise, NPU 880'e entegre edilen Agentic AI Engine sayesinde cihaz içi üretken yapay zekâ (GenAI) ve büyük dil modeli (LLM) işlemleri destekleniyor. Ayrıca, enerji tüketimi tarafında da geliştirmeler var. Yeni nesil 5G modemde yer verilen UltraSave 3.0+ teknolojisi sayesinde bağlantı sırasında daha düşük güç tüketimi hedeflenmiş.

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MediaTek, bu yonga setini doğrudan orta-üst segmente konumlandırıyor. Dimensity 8450'yi kullanan ilk telefon ise Oppo Reno14 Pro oldu. Yakın gelecekte ise daha fazla modelde kullanılacak.

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