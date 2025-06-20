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    Google'dan radikal karar: Samsung Foundry'i bırakıyor

    Google, Samsung ile yollarını tamamen ayırıyor. Pixel 10'dan itibaren beş nesil Tensor çipi, TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek. İşte kararın perde arkası...    

    Samsung'dan kötü haber: En büyük müşterisini kaybetti! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ve Samsung Foundry arasındaki rekabet sürüyor. Ancak bu olurken, özellikle Samsung cephesinden kötü haberler duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Google, Tensor yongalarının üretiminde önemli bir rota değişikliğine giderek Samsung'dan tamamen vazgeçti. Şirketin, Pixel 10'dan başlayarak beş nesil boyunca TSMC ile anlaştı. 

    Google'ın yeni tercihi TSMC oldu

    Kaçıranlar için Google, Pixel 6'dan bu yana Tensor G1-G4 yongalarını Samsung’a ürettirmişti. Ancak Samsung'un 3nm GAA üretim sürecinde hâlâ istenen verimliliği sağlayamaması, okları TSMC'ye çevirmiş durumda. Buna göre Tensor G5'ten Tensor G9'a kadar olan işlemcilerin artık TSMC imzası taşıması bekleniyor.

    Samsung'dan kötü haber: En büyük müşterisini kaybetti! Tam Boyutta Gör
    Yeni Tensor G5’in performanstan çok verimliliğe odaklanacağı belirtiliyor. Bu açıdan bakıldığında, esas performans artışının Tensor G6 ile gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği özel bir Tensor çipi üzerinde de çalıştığı gündemde. Ancak bu yonganın hangi üretici tarafından üretileceği henüz bilinmiyor.

    TSMC'nin 3nm "N3P" süreciyle üretilecek Tensor G5 yongaları, Pixel 10 ile birlikte yıl sonunda tanıtılacak. Ayrıca TSMC’nin aynı zamanda 2nm siparişleri almaya başladığı ve bu sürecin 2025'te olgunlaşacağı göz önüne alındığında, Google'ın bu anlaşmayı ileride daha da genişletmesi sürpriz olmayacaktır.

    Samsung cephesine dönerske, tek umut Exynos 2600 oldu. 2nm GAA süreciyle geliştirildiği belirtilen bu yonganın, Galaxy S26 serisinde yer alması bekleniyor. Eğer Exynos 2600 başarılı bir performans sergilerse, Samsung'un eski müşterilerini geri kazanma şansı yeniden doğabilir. Ancak şu an için Google gibi büyük bir müşterin birer birer TSMC'ye yöneldiğini söyleyelim..

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