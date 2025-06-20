Google'dan radikal karar: Samsung Foundry'i bırakıyor

Google'ın yeni tercihi TSMC oldu
Kaçıranlar için Google, Pixel 6'dan bu yana Tensor G1-G4 yongalarını Samsung’a ürettirmişti. Ancak Samsung'un 3nm GAA üretim sürecinde hâlâ istenen verimliliği sağlayamaması, okları TSMC'ye çevirmiş durumda. Buna göre Tensor G5'ten Tensor G9'a kadar olan işlemcilerin artık TSMC imzası taşıması bekleniyor.
TSMC'nin 3nm "N3P" süreciyle üretilecek Tensor G5 yongaları, Pixel 10 ile birlikte yıl sonunda tanıtılacak. Ayrıca TSMC’nin aynı zamanda 2nm siparişleri almaya başladığı ve bu sürecin 2025'te olgunlaşacağı göz önüne alındığında, Google'ın bu anlaşmayı ileride daha da genişletmesi sürpriz olmayacaktır.
Samsung cephesine dönerske, tek umut Exynos 2600 oldu. 2nm GAA süreciyle geliştirildiği belirtilen bu yonganın, Galaxy S26 serisinde yer alması bekleniyor. Eğer Exynos 2600 başarılı bir performans sergilerse, Samsung'un eski müşterilerini geri kazanma şansı yeniden doğabilir. Ancak şu an için Google gibi büyük bir müşterin birer birer TSMC'ye yöneldiğini söyleyelim..Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: