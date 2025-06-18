AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı: Xeon'a karşı 2 kat hızlı

AMD, Zen 5 ile sınırları zorluyor
Kaçıranlar için Threadripper Pro 9000 serisi, 9995WX (96 çekirdek), 9985WX (64 çekirdek), 9975WX (32 çekirdek), 9965WX (24 çekirdek), 9955WX (16 çekirdek) ve 9945WX (12 çekirdek) olmak üzere altı modelden oluşuyor. Standart Threadripper 9000 HEDT serisi ise 9980X (64 çekirdek), 9970X (32 çekirdek) ve 9960X (24 çekirdek) modellerine sahip.
Intel'e karşı 2 kat performans artışı
Detaylara inecek olursak, yeni mimariyle birlikte gelen Zen 5 CCD'ler, her biri 8 çekirdekli olacak şekilde yapılandırılmış ve 40MB önbellek barındırıyor. Sistem genelinde ise 480MB’a kadar cache kapasitesi mümkün hale gelmiş durumda. Bu yapı, 8 CCD'ye kadar ölçeklenebilen tasarımla 96 çekirdeğe kadar yapılandırmayı mümkün kılıyor.
Bellek tarafında DDR5-6400 MHz hızları sekiz kanal desteğiyle sunulurken, hız aşırtma ile 7000 MT/s seviyeleri de erişilebilir durumda. AMD, bu yapılandırmayla 410 GB/s teorik bant genişliğine ulaşıldığını belirtiyor. Yeni sistemler ayrıca 2TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor ve ECC uyumluluğu da devam ediyor.
Aslına bakacak olursak AMD, 2017'den bu yana süren Threadripper serisiyle çekirdek sayısını altı kat artırırken, bellek ve PCIe bant genişliğinde de dört kat iyileştirme sağlamış durumda. Son olarak Ryzen Threadripper 9000 serisinin hem kutulu hem de OEM sürümlerinin Temmuz 2025 itibarıyla piyasaya çıkması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: