Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı: Xeon'a karşı 2 kat hızlı

    AMD, Ryzen Threadripper 9000 serisinin performans verilerini paylaştı. Zen 5 çekirdekleriyle donatılan yeni işlemciler, Xeon'a karşı 2 kat daha hızlı. İşte AMD'nin sunduğu veriler...

    AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    AMD, Computex 2025 etkinliğinin ardından Ryzen Threadripper 9000 serisinin performans rakamlarını resmi olarak paylaştı. Zen 5 mimarisiyle geliştirilen bu yeni seri, hem HEDT hem de iş istasyonu kullanıcıları için önemli bir yükseltme sunuyor. AMD, özellikle çok iş parçacıklı iş yüklerinde Intel'in Xeon W-3500 serisine karşı ciddi farklar elde ettiğini belirtiyor.

    AMD, Zen 5 ile sınırları zorluyor

    Kaçıranlar için Threadripper Pro 9000 serisi, 9995WX (96 çekirdek), 9985WX (64 çekirdek), 9975WX (32 çekirdek), 9965WX (24 çekirdek), 9955WX (16 çekirdek) ve 9945WX (12 çekirdek) olmak üzere altı modelden oluşuyor. Standart Threadripper 9000 HEDT serisi ise 9980X (64 çekirdek), 9970X (32 çekirdek) ve 9960X (24 çekirdek) modellerine sahip.

    AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan verilere göre, amiral gemisi Threadripper Pro 9995WX, önceki nesil 7995WX modeline kıyasla yüzde 26'ya kadar nesil bazlı performans artışı sunuyor. Ayrıca, medya ve eğlence gibi uygulamalarda yüzde 2.5'e, yapay zeka görevlerinde yüzde 49'a, mühendislik uygulamalarında ise yüzde 2.18’e varan fark mevcut. HEDT segmentinin zirvesindeki 9980X modeli ise Intel Xeon 3595X'e kıyasla yüzde 108’e kadar performans artışı vadediyor.

    Intel'e karşı 2 kat performans artışı

    Detaylara inecek olursak, yeni mimariyle birlikte gelen Zen 5 CCD'ler, her biri 8 çekirdekli olacak şekilde yapılandırılmış ve 40MB önbellek barındırıyor. Sistem genelinde ise 480MB’a kadar cache kapasitesi mümkün hale gelmiş durumda. Bu yapı, 8 CCD'ye kadar ölçeklenebilen tasarımla 96 çekirdeğe kadar yapılandırmayı mümkün kılıyor.

    Bellek tarafında DDR5-6400 MHz hızları sekiz kanal desteğiyle sunulurken, hız aşırtma ile 7000 MT/s seviyeleri de erişilebilir durumda. AMD, bu yapılandırmayla 410 GB/s teorik bant genişliğine ulaşıldığını belirtiyor. Yeni sistemler ayrıca 2TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor ve ECC uyumluluğu da devam ediyor.

    AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Threadripper 9000 serisinin I/O tarafında ise toplamda 128 adet PCIe 5.0 hattı, 32'ye kadar SATA uyumlu I/O hattı ve daha verimli bir SoC topolojisi yer alıyor. Ayrıca, yeni platform AMD PRO Manageability işlemcisini de içeriyor. Bu işlemci, AIM-T destekli kablosuz LAN özellikleri sunuyor. Tüm modeller sTR5 soketiyle geriye dönük uyumlu kalmaya devam ediyor.

    Aslına bakacak olursak AMD, 2017'den bu yana süren Threadripper serisiyle çekirdek sayısını altı kat artırırken, bellek ve PCIe bant genişliğinde de dört kat iyileştirme sağlamış durumda. Son olarak Ryzen Threadripper 9000 serisinin hem kutulu hem de OEM sürümlerinin Temmuz 2025 itibarıyla piyasaya çıkması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    astigmat gözlük kullanılmazsa ne olur erkek çocuğu saç modelleri forum ev nasıl alınır nı nı nı nı nını nını fon müziği askerde çavuş olmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum