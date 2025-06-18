AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı: Xeon'a karşı 2 kat hızlı

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2025 etkinliğinin ardından Ryzen Threadripper 9000 serisinin performans rakamlarını resmi olarak paylaştı. Zen 5 mimarisiyle geliştirilen bu yeni seri, hem HEDT hem de iş istasyonu kullanıcıları için önemli bir yükseltme sunuyor. AMD, özellikle çok iş parçacıklı iş yüklerinde Intel'in Xeon W-3500 serisine karşı ciddi farklar elde ettiğini belirtiyor.

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Kaçıranlar için Threadripper Pro 9000 serisi, 9995WX (96 çekirdek), 9985WX (64 çekirdek), 9975WX (32 çekirdek), 9965WX (24 çekirdek), 9955WX (16 çekirdek) ve 9945WX (12 çekirdek) olmak üzere altı modelden oluşuyor. Standart Threadripper 9000 HEDT serisi ise 9980X (64 çekirdek), 9970X (32 çekirdek) ve 9960X (24 çekirdek) modellerine sahip.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan verilere göre, amiral gemisi Threadripper Pro 9995WX, önceki nesil 7995WX modeline kıyasla yüzde 26'ya kadar nesil bazlı performans artışı sunuyor. Ayrıca, medya ve eğlence gibi uygulamalarda yüzde 2.5'e, yapay zeka görevlerinde yüzde 49'a, mühendislik uygulamalarında ise yüzde 2.18’e varan fark mevcut. HEDT segmentinin zirvesindeki 9980X modeli ise Intel Xeon 3595X'e kıyasla yüzde 108’e kadar performans artışı vadediyor.

Intel'e karşı 2 kat performans artışı

Detaylara inecek olursak, yeni mimariyle birlikte gelen Zen 5 CCD'ler, her biri 8 çekirdekli olacak şekilde yapılandırılmış ve 40MB önbellek barındırıyor. Sistem genelinde ise 480MB’a kadar cache kapasitesi mümkün hale gelmiş durumda. Bu yapı, 8 CCD'ye kadar ölçeklenebilen tasarımla 96 çekirdeğe kadar yapılandırmayı mümkün kılıyor.

Bellek tarafında DDR5-6400 MHz hızları sekiz kanal desteğiyle sunulurken, hız aşırtma ile 7000 MT/s seviyeleri de erişilebilir durumda. AMD, bu yapılandırmayla 410 GB/s teorik bant genişliğine ulaşıldığını belirtiyor. Yeni sistemler ayrıca 2TB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor ve ECC uyumluluğu da devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Threadripper 9000 serisinin I/O tarafında ise toplamda 128 adet PCIe 5.0 hattı, 32'ye kadar SATA uyumlu I/O hattı ve daha verimli bir SoC topolojisi yer alıyor. Ayrıca, yeni platform AMD PRO Manageability işlemcisini de içeriyor. Bu işlemci, AIM-T destekli kablosuz LAN özellikleri sunuyor. Tüm modeller sTR5 soketiyle geriye dönük uyumlu kalmaya devam ediyor.

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Aslına bakacak olursak AMD, 2017'den bu yana süren Threadripper serisiyle çekirdek sayısını altı kat artırırken, bellek ve PCIe bant genişliğinde de dört kat iyileştirme sağlamış durumda. Son olarak Ryzen Threadripper 9000 serisinin hem kutulu hem de OEM sürümlerinin Temmuz 2025 itibarıyla piyasaya çıkması planlanıyor.

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AMD Ryzen Threadripper 9000 performans rakamları paylaşıldı!

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