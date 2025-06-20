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    Texas Instruments’ten ABD’ye 60 milyar dolarlık yarı iletken yatırımı

    Texas Instruments, ABD’de 7 fabrikasına 60 milyar dolar yatırım yaparak üretim kapasitesini artıracak, yeni tesisler kuracak ve binlerce yeni iş imkanı sağlayacak.

    Texas Instruments’ten ABD’ye 60 milyar dolarlık çip yatırımı Tam Boyutta Gör
    Texas Instruments (TI), ABD genelindeki yedi yarı iletken üretim tesisine 60 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, bu yatırımı ABD tarihinin en büyük temel yarı iletken üretim hamlesi olarak tanımlıyor. Plan kapsamında, Teksas’ta iki yeni fabrika kurulacak ve beş mevcut ya da inşaat aşamasındaki fabrika desteklenecek.

    Texas Instruments’ten dev yatırım

    Yatırımın büyük kısmı, şirketin “mega-site” olarak tanımladığı Sherman (Teksas), Richardson (Teksas) ve Lehi (Utah) tesislerine ayrıldı. Sherman’daki yatırımlar tek başına 40 milyar dolara ulaşıyor. Bu kaynakla, halen yapımı devam eden SM1 ve SM2 fabrikalarının tamamlanması sağlanacak. Ayrıca, Sherman tesisinde planlama aşamasına giren SM3 ve SM4 fabrikaları da gelecekte artacak talebe cevap verecek şekilde tasarlanacak.

    TI CEO’su Haviv Ilan, şirketin çiplerini neredeyse her elektronik sistem için hayati olarak nitelendiriyor. Apple, Ford, Medtronic, Nvidia ve SpaceX gibi büyük iş ortakları yatırımı destekleyen açıklamalar yaptı. Bu da şirketler arası bağların güçlendiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Bu hamle, ABD yarı iletken sektöründeki diğer devler GlobalFoundries ve Micron’un ardından geldi. Trump yönetiminin ABD içinde büyük çip üretimi yatırımlarını zorlaması bu tür açıklamaları tetikledi. Bazı uzmanlar, TI’nin taahhüdünün bir kısmının siyasi gösteri amaçlı olduğunu düşünüyor. Ancak her ne amaçla olursa olsun, bu dev yatırım binlerce yeni iş yaratacak ve yerel okullara milyonlarca dolar kaynak aktararak gençlerin bu tesislerde çalışmasına yol açacak eğitim programları oluşturacak.

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