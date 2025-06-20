AMD Ryzen 9000G test edildi: Zen 5 + RDNA 3.5 geliyor

AMD Ryzen 9000G test edildi
Paylaşılan sızıntıya göre, Ryzen 9000G APU'nun iGPU'su FurMark 1440p testinde 1.097 puan alıyor. Bu da Radeon 780M ile kıyaslandığında yaklaşık %1'lik bir fark anlamına geliyor. 4K çözünürlükte ise puan 542'ye geriliyor; bu değer, Radeon 780M'nin 566 puanlık skorundan yaklaşık %5 daha düşük. Ancak bu fark, test edilen çipin serinin en üst modeli olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Keza aynı testlerde Radeon 890M'nin 1080p'de %17 daha yüksek skorlar sunduğunu söyleyelim.
AMD Ryzen 9000G serisinin, masaüstü AM5 platformunu hedefleyecek şekilde geliştirildiği biliniyor. İşlemcilerin kaç farklı modelle geleceği henüz bilinmese de, bu sızıntı Zen 5 + RDNA 3.5 kombinasyonunun yaklaştığını doğruladı. Gorgon Point kod adıyla anılan Ryzen 9000G APU'ların 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: