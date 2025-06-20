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    AMD Ryzen 9000G test edildi: Zen 5 + RDNA 3.5 geliyor

    AMD Ryzen 9000G serisine ait mühendislik örneği, FurMark testinde görüntülendi. Yeni APU, entegre grafik performansıyla RDNA 3.5 mimarisine işaret ediyor. İşte detaylar...

    AMD Ryzen 9000G test edildi: Zen 5 + RDNA 3.5 geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 5 mimarisine sahip Ryzen 9000G masaüstü APU serisi yavaş yavaş netleşiyor. Son olarak henüz adı resmi olarak doğrulanmayan bir mühendislik örneği, FurMark testinde görüntülendi. "100-000001868-30_Y" kodlu bu örnek işlemci, Radeon 780M ile benzer seviyede entegre grafik performansı sunuyor. 

    AMD Ryzen 9000G test edildi

    Paylaşılan sızıntıya göre, Ryzen 9000G APU'nun iGPU'su FurMark 1440p testinde 1.097 puan alıyor. Bu da Radeon 780M ile kıyaslandığında yaklaşık %1'lik bir fark anlamına geliyor. 4K çözünürlükte ise puan 542'ye geriliyor; bu değer, Radeon 780M'nin 566 puanlık skorundan yaklaşık %5 daha düşük. Ancak bu fark, test edilen çipin serinin en üst modeli olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Keza aynı testlerde Radeon 890M'nin 1080p'de %17 daha yüksek skorlar sunduğunu söyleyelim.

    AMD Ryzen 9000G test edildi: Zen 5 + RDNA 3.5 geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni APU'nun öne çıkan bir diğer özelliği ise entegre GPU'nun 3.1 GHz'e ulaşabilen boost frekansı. Bu rakam, Radeon 890M'nin 3.0 GHz limitini 100 MHz geride bırakıyor. Bu da RDNA 3.5 mimarisinin daha yüksek frekans aralıklarına çıkabileceğini gösteriyor.  Güç tüketimi açısından ise iGPU, 1440p çözünürlükte 47W ve 4K’da 50W seviyelerine ulaşıyor. Radeon 890M’de bu değer 46W seviyesindeydi.

    AMD Ryzen 9000G serisinin, masaüstü AM5 platformunu hedefleyecek şekilde geliştirildiği biliniyor. İşlemcilerin kaç farklı modelle geleceği henüz bilinmese de, bu sızıntı Zen 5 + RDNA 3.5 kombinasyonunun yaklaştığını doğruladı. Gorgon Point kod adıyla anılan Ryzen 9000G APU'ların 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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