Intel, Atom işlemci ailesiyle PC pazarında %7 pay elde edebilir

Tam Boyutta Gör

Portatif bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar için hazırlanan düşük güç tüketimli Atom işlemci ailesi, global ekonomideki darboğazın yarattağı sisli hava içerisinde Intel'in en önemli kozlarından biri olacak gibi görünüyor. Tek çekirdekli Atom 200 ve çift çekirdekli Athom 300 serisi işlemcileriyle hem netbook hem de nettop pazarında kontrolü elinde bulunduran olan Intel'in, Atom işlemci ailesiyle ilgili yaklaşımı ve son pazar durumu göründü.

Intel cephesinden gelen bilgilere göre, tüketici pazarındaki OEM satışlarının %3'ünü Atom işlemci ailesi oluşturuyor. Yılın ikinci çeyreğinde ise bu rakamın %4'e çıkacağı tahmin edilirken, üçüncü çeyrekte %5, son çeyrekte ise %7'ye ulaşacağı belirtilmekte. Resmi lansmanı geçtiğimiz sene Haziran ayında Computex'te gerçekleştirilen Atom işlemci ailesi, henüz 1 yaşını doldurmamış olmasına rağmen ciddi bir pazar elde etmiş durumda.

Ay sonuna doğru Atom N280 (1.66GHz, 667MHz FSB) işlemcisini ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen GN40 yonga setini kullanıma sunmayı planlayan Intel'in yeni nesil Atom işlemci ailesi ise son çeyrekte veya önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gelecek.vcbhghzasc