Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor

Tam Boyutta Gör

Mavi ekip son yıllarda AMD’nin TSMC ile el sıkışmasıyla güncel nodlara hızlı geçmesiyle birlikte bir dönem taşıdığı üstünlüğü kaybetti. Buna karşın 10 nm için çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır

Üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı

Intel’in yayınladığı içeriğe göre firma 2017’den bu yana 14 nm ve 10 nm süreçlerinde toplam üretim kapasitesini 2 katına çıkarmış. Bunun için mevcut labaratuarlarını ve ofis alanlarını yeniden düzenleyen firma böylelikle verimliliğini arttırmayı başarmış.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan önümüzdeki dönemde kullanıma geçecek SuperFin nodu ise firma tarihindeki en büyük nod içi geliştirmeyi sağlayacak. SuperFin'le birlikte tam nod geçişine yakın iyileştirme yakalanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı"

Diğer taraftan Üretim ve Operasyon Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Keyvan Esfarjani’ye göre 10 nm süreci oldukça güzel gidiyor. Tam kapasitede çalışan 3 tesis olduğunu açıklayan Esfarjani donanımseverlere ümit verse de nihai sonuçları zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/276330/intel-expands-10nm-manufacturing-capacity

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.