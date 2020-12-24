Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor

Mavi ekip son yıllarda AMD’nin TSMC ile el sıkışmasıyla güncel nodlara hızlı geçmesiyle birlikte bir dönem taşıdığı üstünlüğü kaybetti. Buna karşın 10 nm için çalışmalar devam ediyor.İlginizi Çekebilir Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır
Üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı
Intel’in yayınladığı içeriğe göre firma 2017’den bu yana 14 nm ve 10 nm süreçlerinde toplam üretim kapasitesini 2 katına çıkarmış. Bunun için mevcut labaratuarlarını ve ofis alanlarını yeniden düzenleyen firma böylelikle verimliliğini arttırmayı başarmış.
Diğer taraftan önümüzdeki dönemde kullanıma geçecek SuperFin nodu ise firma tarihindeki en büyük nod içi geliştirmeyi sağlayacak. SuperFin'le birlikte tam nod geçişine yakın iyileştirme yakalanması bekleniyor.
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Diğer taraftan Üretim ve Operasyon Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Keyvan Esfarjani’ye göre 10 nm süreci oldukça güzel gidiyor. Tam kapasitede çalışan 3 tesis olduğunu açıklayan Esfarjani donanımseverlere ümit verse de nihai sonuçları zaman gösterecek.
https://www.techpowerup.com/276330/intel-expands-10nm-manufacturing-capacity Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
https://www.donanimhaber.com/apple-simdiden-3nm-hatlarini-da-kapatti--128220