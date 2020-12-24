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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor

    Yıllardır 14 nm bantlarını kullanmasıyla eleştirilen Intel 10 nm sürecinde talebe yetişebilmek için üretim kapasitesinde iyileştirmelere devam ediyor. Firma yeni tesisler için çalışıyor.
    2 sa.
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    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor
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    Mavi ekip son yıllarda AMD’nin TSMC ile el sıkışmasıyla güncel nodlara hızlı geçmesiyle birlikte bir dönem taşıdığı üstünlüğü kaybetti. Buna karşın 10 nm için çalışmalar devam ediyor.

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    Üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı

    Intel’in yayınladığı içeriğe göre firma 2017’den bu yana 14 nm ve 10 nm süreçlerinde toplam üretim kapasitesini 2 katına çıkarmış. Bunun için mevcut labaratuarlarını ve ofis alanlarını yeniden düzenleyen firma böylelikle verimliliğini arttırmayı başarmış.

    Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor
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    Diğer taraftan önümüzdeki dönemde kullanıma geçecek SuperFin nodu ise firma tarihindeki en büyük nod içi geliştirmeyi sağlayacak. SuperFin'le birlikte tam nod geçişine yakın iyileştirme yakalanması bekleniyor.

    Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor
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    Ayrıca Bkz. "Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı"

    Diğer taraftan Üretim ve Operasyon Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Keyvan Esfarjani’ye göre 10 nm süreci oldukça güzel gidiyor. Tam kapasitede çalışan 3 tesis olduğunu açıklayan Esfarjani donanımseverlere ümit verse de nihai sonuçları zaman gösterecek.



    https://www.techpowerup.com/276330/intel-expands-10nm-manufacturing-capacity Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberi görünce bi gülesim geldi yalan yok
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    5 sene sonra : Intel 10nm+++++++ üretim tekniğine geçiş yaptı
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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel’in 10 nm üretim tekniğine ilişkin görseller...

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    Adnan B (Adnan B) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı

    https://www.donanimhaber.com/apple-simdiden-3nm-hatlarini-da-kapatti--128220
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ümit verse hea? geçti borun pazari sür eşeği Niğde ye
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