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Intel bazı işlemcilerine "Sanallaştırma" desteği ekliyor

9 yıl
10,7b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bazı işlemcilerine
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13 Temmuz'da RTM (Release to Manufacture) olarak bilinen üretim hazır versiyonu yayınlanacak olan Windows 7 işletim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi de "Sanallaştırılmış Windows XP Modu" olacak. Uyumluluk sorunlarına çözüm olması amacıyla geliştirilen Sanallaştırılmış Windows XP Modu'nun kullanıcılara ciddi kolaylıklar sağlaması belirtilirken, bu özelikten faydalanabilmek için Virtulization yani Sanallaştırma desteği sunan işlemci kullanımı gerekecek.

AMD cephesinde satılmakta olan güncel işlemcilerin tamamına yakın bir kısmında Sanallaştırma desteği sunulurken bu durum Intel de biraz daha farklı. Firmanın hem çift hem de dört çekirdekli bazı işlemcileri bu desteğe sahip değil. Intel cephesinden gelen yeni haberlere göre firma önümüzdeki ay içerisinde bazı işlemcilerine Sanallaştırma desteği eklemeye hazırlanıyor. Detaylarını tabloda bulacağınız, Sanallaştırma desteği alacak işlemciler şunlar; Core 2 Quad Q8300, Core 2 Duo E7500/E7400 ve Pentium E5400/E5300.

Intel bazı işlemcilerine
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DH Misafiri 7 yıl
Intel® Core™2 Duo Processor T6600 desteklemiyor. Amdlerin hepsi destekliyor gibi Allah belanı versin intel
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VenomS 9 yıl
burada amd'in x2lerine kadar indirmişler albuki soket 939 940 AM2 olan tek çekirdekli athlonlarda bile standart halinde var bu destek ve ben xp üzerinde athlon 64 3000+ ile vista + 7 yi çok rahat çalıştırıyordum. yani intel hep kazık hep kazık varsa yoksa $ $
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OverClocK1ng 9 yıl
Zaten AMD sanallaştırmada daha iyi. Hatta bir PC üzerinde en fazla sanal PC çalıştırmada Phenom işlemci Dünya Rekorunu elinde tutuyor diye biliyorum.
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designr 9 yıl
beyler şu sanallaştırma olayını iyice açıklayabilirmisiniz nedir neyin nesidir öğrenelim.
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bodyman700 9 yıl
virtualization teknolojisinin farkını ben karşılaştırmalı olarak birden fazla işletim sitemi açtığımda gördüm. amd x2 5200+ o konuda intelin muadili işlemcilerinden daha iyi gibi geldi bana. c2d e6750 ve e2160 ile denedik arkadaşlar arasında walla amd açık ara karkettiriyor bu konuda.
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MrSilence 9 yıl
Hadi masaüstü kısmında böylede Intek için ya dizüstü sistemlerdeki işlemciler... Piyasada çoğunlukta satılmakta olan T6xxx'lerin (Intel) hiçbirinde VT yok fiyatlarıda P8xxx yani VT komut seti olan bazı modellerden bile yüksek. Dizüstü alanların değiştirme şansı da yok. Şimdi işletim sistemleri yakında internet tarayıcıları (sanal makina üzerinde çalıştırıp virüs bulaşmasını engelleyecekti bir tanesi ama en son ne oldu bilmiyorum) ve birçok yazılım sanallaştırma kullanmaya başlayacak... Intel sattı ucuz işlemci diye VT komut seti olmayan işlemcileri şimdi ekleyip bir daha satacak... İyi satış politikası ama adamların hakkını vermek lazım!
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Tolgá 9 yıl
@iscanthere bildiğim kadarıyla Q9*** serisinin hepsinde VT var
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iscanthere 9 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

@iscanthere bildiğim kadarıyla Q9*** serisinin hepsinde VT var


teşekkür ederim.bu arada listede yazıyormuş.forumdan özür dilerim.
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Python 9 yıl
Q8200 var bu durumda işlemci elimdemi patlamış oluyor ?
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iscanthere 9 yıl
peki q9300de bu destek var mı?
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tahir40 9 yıl
windows7 RC kullanıyorum Sanallaştırılmış Windows XP Modu ne işe yarıyor. E8400 işlemcim var bir yıllık. Bu destek mevcut mu yoksa yeni üretilecek işlemcilere mi eklenecek?
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CoolnQuiet 9 yıl
AMD gibi bütün işlemcilerine niye koymamışlar anlamak mümkün değil. VT komut setini işlemciye eklemenin maliyeti ne olabilir ki. Şimdi insanlar, VT desteği olmayan işlemcilerden uzak duracak, bu durumda AMD'nin elini güçlendirecek.
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multeci 9 yıl
ilginç epeydir kullanılan bi teknoloji artık standart haline geldi sanıyordum
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righteous@ 9 yıl

Orjinalden alıntı: CoolnQuiet

AMD gibi bütün işlemcilerine niye koymamışlar anlamak mümkün değil. VT komut setini işlemciye eklemenin maliyeti ne olabilir ki. Şimdi insanlar, VT desteği olmayan işlemcilerden uzak duracak, bu durumda AMD'nin elini güçlendirecek.



+1 intel değilmi,e5200 gibi bi işlemciyi sırf bu yüzden ıskartaya çıkardık
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