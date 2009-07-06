Intel bazı işlemcilerine "Sanallaştırma" desteği ekliyor

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13 Temmuz'da RTM (Release to Manufacture) olarak bilinen üretim hazır versiyonu yayınlanacak olan Windows 7 işletim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi de "Sanallaştırılmış Windows XP Modu" olacak. Uyumluluk sorunlarına çözüm olması amacıyla geliştirilen Sanallaştırılmış Windows XP Modu'nun kullanıcılara ciddi kolaylıklar sağlaması belirtilirken, bu özelikten faydalanabilmek için Virtulization yani Sanallaştırma desteği sunan işlemci kullanımı gerekecek.

AMD cephesinde satılmakta olan güncel işlemcilerin tamamına yakın bir kısmında Sanallaştırma desteği sunulurken bu durum Intel de biraz daha farklı. Firmanın hem çift hem de dört çekirdekli bazı işlemcileri bu desteğe sahip değil. Intel cephesinden gelen yeni haberlere göre firma önümüzdeki ay içerisinde bazı işlemcilerine Sanallaştırma desteği eklemeye hazırlanıyor. Detaylarını tabloda bulacağınız, Sanallaştırma desteği alacak işlemciler şunlar; Core 2 Quad Q8300, Core 2 Duo E7500/E7400 ve Pentium E5400/E5300.

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