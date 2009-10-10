Intel Celeron işlemci ailesinin bazı modelleri için emeklilik planlarını açıkladı

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Clarksfield kod adını taşıyan ve Nehalem mimarisini temel alan Core i7 serisi yeni nesil mobil işlemcilerini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel pazar stratejileri ve güncellenen ürün gamı doğrultusunda satışı devam eden Celeron işlemcilerinin üçüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, 2.16GHz'de çalışan Celeron 585, 1.66GHz'de çalışan Celeron T1600 ve 1.83GHz'de çalışan Celeron T1700 modellerinin EOL planı kapsamında saha kenarına almayı hazırlanıyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler için 9 Nisan 2010 tarihine kadar sipariş alımına devam edileceği ve sevkiyatın 8 Ekim 2010 tarihine kadar süreceği açıklandı.