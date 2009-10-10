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Intel Celeron işlemci ailesinin bazı modelleri için emeklilik planlarını açıkladı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Celeron işlemci ailesinin bazı modelleri için emeklilik planlarını açıkladı
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Clarksfield kod adını taşıyan ve Nehalem mimarisini temel alan Core i7 serisi yeni nesil mobil işlemcilerini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel pazar stratejileri ve güncellenen ürün gamı doğrultusunda satışı devam eden Celeron işlemcilerinin üçüyle yollarını ayırmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, 2.16GHz'de çalışan Celeron 585, 1.66GHz'de çalışan Celeron T1600 ve 1.83GHz'de çalışan Celeron T1700 modellerinin EOL planı kapsamında saha kenarına almayı hazırlanıyor.

65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler için 9 Nisan 2010 tarihine kadar sipariş alımına devam edileceği ve sevkiyatın 8 Ekim 2010 tarihine kadar süreceği açıklandı.


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DH Misafiri 9 yıl
celeron çöp bir işlemci(celeron 2.0) explorerde bile kasan bir işlemci.fanatiklik değil maddiyattan dolayı 7 yıldır mecburen kullanıyorum. belki yine intel alırım ama yok celeron yok dual core değil.
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MMX 166 9 yıl
oyle demeyın e1xxx ve e3xxx serısı fenamı!
c2d gorunumlu celeron
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XivA 9 yıl
zamanında 280 dolara keş siz celeron slot 266 sattılar bunlar bana. o zaman bilinçsizdik. ya bu işlemci turbo pascal bile derleme hatası verirdi. bana fanatiklikten bahsetmeyin. neden amd bu kadar güçlü değilken keş koymuyordu da şimdi doldurmaya başladı. pentiumlar bile 256K 512k ceache vardı. 10 dolara mal et 280e sat. yok artık. ada bak. seleron mu keleron mu. iiyyykk. pentium adında ne kadar kalite varsa celeron da o kadar iticidir.
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sagopakey78 9 yıl
celeron modellerini neden eleştiriyorsunuz anlamıyorum. amd de sempron üretiyor öyle değil mi? işyerleri, ofisler ve internet amaçlı pc toplayanlar için ekonomik seçenek. herkes çok çekirdekli ve yüksek performanslı işlemcilere ihtiyaç duymuyor...
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WinteR 9 yıl
Intelin (ve AMD'nin) en iyi işlemcisi de ,en kötü işlemcisi de aynı standartta üretilir, ufak tefek eklemelerle ve hız arttırımı ile modeller ortaya çıkar, kullanıcıda bütçesine göre alır. Fiyatına göre gayet güzel işlemcilerdir Celeronlar.
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sft67 9 yıl
bunları hala üretiyolarmı yaa.kaldırmakta geç bile kaldılar
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XivA 9 yıl
intelden soğuma nedenimdir celeron. bende kalitesiz ve adiliğin manasıdır.
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Scott. 9 yıl
ben kalktı sanıyordum
demek hala üretiliyor
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No Way Out 9 yıl

XivA

intelden soğuma nedenimdir celeron. bende kalitesiz ve adiliğin manasıdır.

Ne alaka ya... şoyle fanatik yorumları yapmayın sonucta size amd veya intel para vermiyor hangisi iyise onu alın şuan en iyi işlemci intelde sen neden en kotu modelini baz alıyorsunki.
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pisina 9 yıl
hala bu işlemcileri alanlar var yani...
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gerbay 9 yıl
daha bir sene daha meydandalar yani.. bence hiç vakit kaybetmeden tüm celeronları emekli etsinler. onların zaten şimdiye kadar "malulen" emekli edilmesi lazımdı.
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