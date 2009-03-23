Intel çift çekirdekli Celeron E1600 modelini hazırlıyor

Yüksek performans segmenti için Core i7 975 Extreme Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesi sistemer için hazırladığı serilerde de vites yükseltmeye devam ediyor. Firmanın güncel yol haritasına çift çekirdekli Celeron ailesine (Celeron E1000 serisi) yeni bir üye daha katılıyor.
Intel'in yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı Celeron E1600 isimli yeni model 2.4GHz'de görev yapacak ve 2.2GHz'de çalışan Celeron E1500 modelinin yerine konumlandırılacak. FSB hızı 800MHz olarak belirlenen işlemci aynı zamanda 512Kb L2 bellekle gelecek ve ısıl güç tasarımı 65 Watt olacak.
Yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran dönemi) pazara sunulması beklenen işlemcinin 50 Avro seviyesinden Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor.
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Şu anda bende P4 2.4 Ghz var.Onda da 512 KB L2 önbellek var.Bir de bu işlemci çift çekirdek. 512 KB önbellek yetmez bence de.
Bunu alacağınıza Amd Athlon II 240 alın,keyfinize bakın.Çok daha iyi.Fiyatı da 120 lira civarı zaten.
12x200 2.4 ghz standart
12x333 4 ghz o.c hali
isterseniz o.c yapıp önbelleklere işkencede yapılabilir