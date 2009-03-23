Intel çift çekirdekli Celeron E1600 modelini hazırlıyor

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Yüksek performans segmenti için Core i7 975 Extreme Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesi sistemer için hazırladığı serilerde de vites yükseltmeye devam ediyor. Firmanın güncel yol haritasına çift çekirdekli Celeron ailesine (Celeron E1000 serisi) yeni bir üye daha katılıyor.

Intel'in yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı Celeron E1600 isimli yeni model 2.4GHz'de görev yapacak ve 2.2GHz'de çalışan Celeron E1500 modelinin yerine konumlandırılacak. FSB hızı 800MHz olarak belirlenen işlemci aynı zamanda 512Kb L2 bellekle gelecek ve ısıl güç tasarımı 65 Watt olacak.

Yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran dönemi) pazara sunulması beklenen işlemcinin 50 Avro seviyesinden Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor.