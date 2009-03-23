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Intel çift çekirdekli Celeron E1600 modelini hazırlıyor

10 yıl
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli Celeron E1600 modelini hazırlıyor
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Yüksek performans segmenti için Core i7 975 Extreme Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesi sistemer için hazırladığı serilerde de vites yükseltmeye devam ediyor. Firmanın güncel yol haritasına çift çekirdekli Celeron ailesine (Celeron E1000 serisi) yeni bir üye daha katılıyor.

Intel'in yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı Celeron E1600 isimli yeni model 2.4GHz'de görev yapacak ve 2.2GHz'de çalışan Celeron E1500 modelinin yerine konumlandırılacak. FSB hızı 800MHz olarak belirlenen işlemci aynı zamanda 512Kb L2 bellekle gelecek ve ısıl güç tasarımı 65 Watt olacak.

Yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran dönemi) pazara sunulması beklenen işlemcinin 50 Avro seviyesinden Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor.


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XRacer 9 yıl
Intel P4 1.6 GHz HT bile Celeron 2.26 Ghz'den daha iyi çalışıyordu.Bunu gördükten sonra Celeron'a elimi sürmem zaten.
Şu anda bende P4 2.4 Ghz var.Onda da 512 KB L2 önbellek var.Bir de bu işlemci çift çekirdek. 512 KB önbellek yetmez bence de.
Bunu alacağınıza Amd Athlon II 240 alın,keyfinize bakın.Çok daha iyi.Fiyatı da 120 lira civarı zaten.
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Pandemic 10 yıl
O ön bellek darboğaz yaratır core2 mimarisine. İstersen 10 ghz bas gene cpu pek bişe yapamaz o önbellek ile. Fakat AMD nin X2 lerinden daha iyi olacağı kesin.
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max975 10 yıl
bence bunlar çok iş yapar
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XivA 10 yıl
adında bile korkuyorum. düşman başına :S
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K.Kahriman 10 yıl
taş gibi işlemci işte günlük kullanımda ve ham işlem gücü gerektiren programlarda oldukça yeterli

12x200 2.4 ghz standart

12x333 4 ghz o.c hali


isterseniz o.c yapıp önbelleklere işkencede yapılabilir

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__Tyler Durden__ 10 yıl
Vayy ben celeron olayını bitirdiler sanıyordum. Artık hazır bilgisayar yapan firmaların gözdesi olur Celeron'lar
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