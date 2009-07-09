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Intel çift çekirdekli Core 2 Duo E7300 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA775 formunda olan işlemci bilindiği üzere 2.66GHz'de çalışıyor ve 3MB L2 bellek kapaisitesiyle geliyor. Yıl sonuna doğru 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, entegre grafik özelliğine sahip çift çekirdek Core i3 işlemcilerini pazara sunmayı planlayan Intel, yeni nesil işlemcilerinden önce mevcut ürün gamını gözden geçiriyor ve bazı işlemcileri için emeklilik işlemcilerini başlatıyor.

Gelen bilgilere göre Core 2 Duo E7300 işlemcisi için sipariş alımını 13 Kasım'a kadar sürecek. Kutulu versiyonun dağıtımına 12 Şubat 2010 tarihine kadar sürdürecek olan Intel, işlemcinin tray versiyonunu ise 7 Ocak 2011 tarihine kadar dağıtımına devam etmeyi planlıyor.