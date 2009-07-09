Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel çift çekirdekli Core 2 Duo E7300 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

9 yıl
16,4b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel çift çekirdekli Core 2 Duo E7300 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor
Tam Boyutta Gör

Intel çift çekirdekli Core 2 Duo E7300 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA775 formunda olan işlemci bilindiği üzere 2.66GHz'de çalışıyor ve 3MB L2 bellek kapaisitesiyle geliyor. Yıl sonuna doğru 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, entegre grafik özelliğine sahip çift çekirdek Core i3 işlemcilerini pazara sunmayı planlayan Intel, yeni nesil işlemcilerinden önce mevcut ürün gamını gözden geçiriyor ve bazı işlemcileri için emeklilik işlemcilerini başlatıyor.

Gelen bilgilere göre Core 2 Duo E7300 işlemcisi için sipariş alımını 13 Kasım'a kadar sürecek. Kutulu versiyonun dağıtımına 12 Şubat 2010 tarihine kadar sürdürecek olan Intel, işlemcinin tray versiyonunu ise 7 Ocak 2011 tarihine kadar dağıtımına devam etmeyi planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gordon01 9 yıl
core i serisine geçiş sürecini hızlandırmaya çalışıyor intel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoonWalk 9 yıl
Lanet Olasıca İntel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
klasik saçma yorumlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arda1811 9 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

klasik saçma yorumlar...



senin ki de klasik çok bilmiş yorumu olmuş




konuya gelecek olursak corei5 e geçiş ve p55 anakart üretimi başlayacagı için bu kararlar bir bir alınıyor soket 775 formu kolay kolay bitmez hele ki core 2 veya dual core E serisi işlemciler önümüzdeki 5 6 yıl bile girişi seviyesi kullanıcıları için hala yeterli olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cobi 9 yıl
P45 anakart aldık daha ne oldu demeden core ie platformu çıktı hadi hayırlısı yakında socket775 platformunu komple emekli ederler tam olur

bide ilk yorumu ben yazmışım bu sefer yakaladım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 9 yıl

Orjinalden alıntı: cobi

P45 anakart aldık daha ne oldu demeden core ie platformu çıktı hadi hayırlısı yakında socket775 platformunu komple emekli ederler tam olur

Aynen..

Herkes Quad Core alsa keşke, Core2Duo'lar kalksa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16435 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, İşlemci ve emeklilik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Wii Sports Resort ve Wii Fit Plus Lansmanı Röportajı 9 yıl Truva PhalanX PC kasası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim