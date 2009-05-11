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Intel çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisini satışa sundu

10 yıl
13,5b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisini satışa sundu
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Intel bir süredir merakla beklenen çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E6300'ü satışa sundu. Firmanın çift çekirdekli Pentium E serisi için 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemci, 2.8GHz'de görev yapıyor. 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve 1066MHz FSB hızını destekleyen yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. LGA775 formunda olan Pentium E6300'ün nasıl bir hız aşırtma başarımı sunacağı merakla beklenirken, işlemcinin Japonya'da 90$'lık fiyatla satışa sunulduğu belirtiliyor.

Intel çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisini satışa sundu
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575m 10 yıl
e5400ün bir üst modeli olmuş başka bişey değil.2mb olduğu için de Pentium demişler. e5xxx serisi de Pentium diye geçiyor.
69$ x2 7850 çıktıydı (2.8ghz) ona rakip düşünmüşler heralde Japonya fiyatına göre 21$ fark var
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SMTRSLN 10 yıl
ben 1.86lığı daha yeni 3.2 de kullanıom amcam 2.8 de 45nm üretmiş bide adıda aynı ayıp be:D 4 görülür herhalde bunlarla
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_999_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: SMTRSLN

ben 1.86lığı daha yeni 3.2 de kullanıom amcam 2.8 de 45nm üretmiş bide adıda aynı ayıp be:D 4 görülür herhalde bunlarla

zaten problem 3.2'den yukarıya "fsb engelinden" dolayı çıkamayacak olması... yani 45nm'nin tek avantajı düşük ısı olcak ki stock fan da yetiyo 3.2 için!
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sertacaygun 10 yıl
Çift, öghö ögh ! Pardon, 4 çekirdeki Phenom 2'lerle kıyaslamak mantıklı olabilir mi ?
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kamikazeden 10 yıl
gerçi eski E6300'lerin sıfırı zor bulunur ama umarım anlamayanlara kaktırmaya çalışanlar olmaz.Gerçi eski seri daha pahalıydı ama elde kalanları bitirmek istemeleri olası
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01Mrt 10 yıl
Anlaşılan intel marka olan Pentiumdan vazgeçemeyecek... :) çok seviyorlar sanırım... :)
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By MuRaT 10 yıl
Bir Kötü yanı Cache
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santhora 10 yıl
Önceki E6300 Core 2 Duo Ailesine aitti. Bu ise Pentium ailesine ait. Ama farkları nedir oarasını bende çok merak ediyorum...
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: santhora

Önceki E6300 Core 2 Duo Ailesine aitti. Bu ise Pentium ailesine ait. Ama farkları nedir oarasını bende çok merak ediyorum...

fark yok hepsi aynı kökten geliyor birine intel az cache koyuyor diğerine fazla

şahin kartal serçe hesabı işte

şahin core2duo (üst seviye)
kartal pentium (orta seviye)
serçe celeron (giriş seviyesi)

motorlar aynı dış görüntü farklı

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CoreXXX 10 yıl
eski e6300 den farkı 45 nm olması, neden 6300 koydular acaba bence karışıklık olur
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hasanmustafa06 10 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

eski e6300 den farkı 45 nm olması, neden 6300 koydular acaba bence karışıklık olur

evet haklısn keşke başka isim koysalarmış
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tezman 10 yıl
tabı lazım bole ıslemcılerde :))
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P3rF3cT55 10 yıl
Bir an acaip eski bi konu hortlamış sandım :) Meğersem yeni e6300 müş
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Saat ve FSB hızı arttıtılmış Core2 Duo 6300 resmen.
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