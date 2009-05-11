Intel çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisini satışa sundu

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Intel bir süredir merakla beklenen çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E6300'ü satışa sundu. Firmanın çift çekirdekli Pentium E serisi için 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemci, 2.8GHz'de görev yapıyor. 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve 1066MHz FSB hızını destekleyen yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. LGA775 formunda olan Pentium E6300'ün nasıl bir hız aşırtma başarımı sunacağı merakla beklenirken, işlemcinin Japonya'da 90$'lık fiyatla satışa sunulduğu belirtiliyor.

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