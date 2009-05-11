Intel çift çekirdekli Pentium E6300 işlemcisini satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel bir süredir merakla beklenen çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E6300'ü satışa sundu. Firmanın çift çekirdekli Pentium E serisi için 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemci, 2.8GHz'de görev yapıyor. 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve 1066MHz FSB hızını destekleyen yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş. LGA775 formunda olan Pentium E6300'ün nasıl bir hız aşırtma başarımı sunacağı merakla beklenirken, işlemcinin Japonya'da 90$'lık fiyatla satışa sunulduğu belirtiliyor.
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69$ x2 7850 çıktıydı (2.8ghz) ona rakip düşünmüşler heralde Japonya fiyatına göre 21$ fark var
zaten problem 3.2'den yukarıya "fsb engelinden" dolayı çıkamayacak olması... yani 45nm'nin tek avantajı düşük ısı olcak ki stock fan da yetiyo 3.2 için!
fark yok hepsi aynı kökten geliyor birine intel az cache koyuyor diğerine fazla
şahin kartal serçe hesabı işte
şahin core2duo (üst seviye)
kartal pentium (orta seviye)
serçe celeron (giriş seviyesi)
motorlar aynı dış görüntü farklı
evet haklısn keşke başka isim koysalarmış