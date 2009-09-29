Intel çift çekirdekli yeni CULV işlemcileri hazırlıyor

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Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu hazırlayan Intel, çift çekirdekli yeni işlemci modelleriyle farklı ihtiyaçlara yönelik ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar segmentinde model sayısının artmasını hedefliyor.Gelen bilgilere göre firma, çift çekirdekli Core 2 Duo SU7000, SU4000 ve Celeron SU3000 işlemcilerini önümüzdeki kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tek çekirdekli Core 2 Solo SU3000, Pentium SU2000 ve çift çekirdekli Celeron SU2000 modellerinin yerini alması beklenen çift çekirdekli işlemcilerin Windows 7'li notebook'larda kullanılması bekleniyor.

Çok sayıda dizüstü bilgisayar üreticisinin yeni işlemcileri kullanması beklenirken, daha yüksek çalışma frekansına sahip SU4100 ve SU7300 modellerinin ise son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor.