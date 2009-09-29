Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel çift çekirdekli yeni CULV işlemcileri hazırlıyor

9 yıl
6,7b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel çift çekirdekli yeni CULV işlemcileri hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu hazırlayan Intel, çift çekirdekli yeni işlemci modelleriyle farklı ihtiyaçlara yönelik ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar segmentinde model sayısının artmasını hedefliyor.Gelen bilgilere göre firma, çift çekirdekli Core 2 Duo SU7000, SU4000 ve Celeron SU3000 işlemcilerini önümüzdeki kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Tek çekirdekli Core 2 Solo SU3000, Pentium SU2000 ve çift çekirdekli Celeron SU2000 modellerinin yerini alması beklenen çift çekirdekli işlemcilerin Windows 7'li notebook'larda kullanılması bekleniyor.

Çok sayıda dizüstü bilgisayar üreticisinin yeni işlemcileri kullanması beklenirken, daha yüksek çalışma frekansına sahip SU4100 ve SU7300 modellerinin ise son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 9 yıl
garipmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl BIOSTAR T-Power X58 video inceleme 9 yıl Need For Speed: Shift inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim