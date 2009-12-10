Intel çift ve dört çekirdekli bazı işlemcileriyle yollarını ayırmayı planlıyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, mevcut bazı işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmadan gelen bilgilere göre EOL (End-of-Life) progamına alınması planlanan işlemciler arasında 2.66GHz'de çalışan dört çekirdekli Core 2 Quad 9400 ve Core 2 Quad 9400s (65 Watt TDP) ile birlikte 2.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Celeron E1500 ve 2.4GHz'de çalışan Celeron E1600 modelleri yer alıyor.

Q9400, Q9400S ve E1600 modellerinin kutulu versiyonları için 9 Nisan'a kadar sipariş alımına devam edecek olan Intel, Q9400S'in tray versiyonunu ise 10 Haziran 2011'e kadar sağlamayı sürdürecek. Celeron E1500 ve E1600 modellerinde ise sipariş alımının 9 Nisan 2010'a kadar devam edeceği ve sevkiyatın 10 Aralık 2010 itibariyle tamamlanacağı bildiriliyor. 2011 ile birlikte Intel ürün gamının önemli bir kısmında Nehalem tabanlı çözümlers sağlamayı planlıyor.