Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel çift ve dört çekirdekli bazı işlemcileriyle yollarını ayırmayı planlıyor

9 yıl
8,8b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel çift ve dört çekirdekli bazı işlemcileriyle yollarını ayırmayı planlıyor
Tam Boyutta Gör

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, mevcut bazı işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmadan gelen bilgilere göre EOL (End-of-Life) progamına alınması planlanan işlemciler arasında 2.66GHz'de çalışan dört çekirdekli Core 2 Quad 9400 ve Core 2 Quad 9400s (65 Watt TDP) ile birlikte 2.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Celeron E1500 ve 2.4GHz'de çalışan Celeron E1600 modelleri yer alıyor.

Q9400, Q9400S ve E1600 modellerinin kutulu versiyonları için 9 Nisan'a kadar sipariş alımına devam edecek olan Intel, Q9400S'in tray versiyonunu ise 10 Haziran 2011'e kadar sağlamayı sürdürecek. Celeron E1500 ve E1600 modellerinde ise sipariş alımının 9 Nisan 2010'a kadar devam edeceği ve sevkiyatın 10 Aralık 2010 itibariyle tamamlanacağı bildiriliyor. 2011 ile birlikte Intel ürün gamının önemli bir kısmında Nehalem tabanlı çözümlers sağlamayı planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
ben amd x4 955 aldım rahatım valla, zaten canavar gibi, çokda hesaplı, orta kalite intel pc fiyatına yüksek kalite amd daha ne olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wılt 9 yıl

CoreXXX

ben amd x4 955 aldım rahatım valla, zaten canavar gibi, çokda hesaplı, orta kalite intel pc fiyatına yüksek kalite amd daha ne olsun


Bende yeni sistemimde x4 955 düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonbaron61 9 yıl
Bir daha intel alan bu baronun konseyi çöksün emi.)))
Daha dört çekirdekliye geçemedik:)))
P45 anakart elimde patladı resmen:))
Tabii DDR2 1066 lık remler de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
zaten 2011'de yeni nesil işlemcilerini duyurması gerekiyor.. değil Core2 serisi nehalem bile eski seri olacak o zaman.. bırakında eol sürecine girsin yani.. geç bile kaldı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:fat32:. 9 yıl
Mevcut işlemcilerinin üst modelleri aileye katılıyor. Daha eski modelleri zaten pc dışı uygulamalarda satışa sunuyordu. Revir kararları olumlu düşünebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
gelenler gidenler amma trafik oldu işlemci otobanında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Tamam iyi plan hoş plan da ,, piyasada yıgında p45 anakart varken şöyle iyi oc olan yüksek çarpanlı 45nm 4çekirdekli bir işlemci çıkarsa iyi olmazmı.

Misal : Q7500 gi , Q7600 olsun 4mb L2 12-13 de çarpan isterük intelden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl WWE Smackdown vs Raw 2010 Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim