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Intel çift ve dört çekirdekli işlemci fiyatlarında indirime gitti

Intel çift ve dört çekirdekli işlemci fiyatlarında indirime gitti. İşte detaylar...
9 yıl
15,8b
1
61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel, son birkaç yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği Temmuz ayı fiyat indirimlerine bu sene de devam etti ve dün itibariyle çift ve dört çekirdekli bazı masaüstü işlemci modellerinde fiyat indirimine gitti. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift ve üç çekirdekli işlemcileri rekabetçi bir fiyatlandırma ile pazara sunması ayrıca bu hafta içerisinde 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan tek çekirdekli ilk işlemcisini duyuracak olmasına Intel cephesi yeni fiyat indirimiyle yanıt veriyor.

Okula dönüş dönemi olarak ta tanımlanan Eylül ayı öncesinde stokları eritmek ve yeni nesil işlemcilerine yer açmak isteyen Intel, bu hedefleri doğrultusunda dün itibariyle pek çok işlemcisinde fiyatları modeline göre %10 ila %20 arası değişen oranlarda indirdi. Lynnfield işlemci ailesiyle birlikte soket değişikliğine gitmeye hazırlanan firma, yeni indirimi özellikle dört çekirdekli masaüstü işlemci satın alma arefesindeki kullanıcıların dikkatine çekebilir zira yapılan indirim oranları çerçevesinde özellikle Core 2 Quad serisi işlemcilerde fiyatlar modeline göre 32$'a varan oranda düştü. İşte indirimin detayları;

Intel çift ve dört çekirdekli işlemci fiyatlarında indirime gitti
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Yapılan indirim sonrasında dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırma da dört çekirdekli işlemci modellerinde 32$'lık bir düşüş yaşandığı görülüyor. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemciler arasında ısıl güç tasarımı (TDP) 65 Watt Core 2 Quad 9400s modelinde fiyatın 277$'dan 245$'a gerilediğini görüyoruz. Fiyatında indirime gidilen işlemciler arasında 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip tek model olarak öne çıkan Core 2 Quad Q9400s modeliyle birlikte Core 2 Quad Q9300 ve Q9400 modellerinde 30$'ar dolarlık indirim yapılarak 213$'dan 183$'a çekildiğini görüyoruz.

Core 2 Quad 9000 ailesiyle kıyaslandığında 4MB kapasiteli L2 bellek birimiyle ayrılan dört çekirdekli Core 2 Quad Q8000 serisinde ise fiyatlar yine modeline göre 32$'a varan oranda indirildi. Isıl güç tasarımı 65 Watt olan Core 2 Quad Q8400s modelinde fiyat 245$'dan 213$'a gerilerken, Q8300 ve Q8400 modellerinde fiyatların 183$'dan 163$'a gerilediğini görüyoruz. Çift çekirdekli işlemci grubunda ise 2.93GHz'de çalışan Core 2 Duo E7500 modelinin fiyatı 133$'dan 113$'a çekilirken, Pentium E6300'de sadece 3$'lık indirim yapılarak fiyatın 84$'dan 81$'a çekildi.

Pentium E6000 serisinden farklı olarak daha öncesinde pazara giriş yapan ve 1066MHz yerine 800MHz FSB desteğine sahip olan çift çekirdekli Pentium E5000 serisinden E5400 modeli 84$'dan 74$'a, E5300 modeli de 74$'dan 64$'a geriledi. Giriş seviyesi sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırlanan çift çekirdekli Celeron E1500 modelinde de fiyat 10$'lık indirim ile 53$'dan 43$'a çekildi. Masaüstü işlemcilerin yanı sıra Intel, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon X3330 (2.66GHz) modelinde de 219$'dan 188$ seviyesine çektiğini açıkladı.


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mjarda 9 yıl
indirimler harika yaw
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alp ER can 9 yıl
valla pc de bir nesil değişmeden yeni bir sistem toplamayacağım.core i7 lerde bir düşüş olmalı.ssd lere geçilmeli win 7 sp-1 çıkmalı.6-8 gb ramlar standart olmalı.acelem yok şimdilik...
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ahrimar 9 yıl
6850 3ghz işlemcimi quad 3 ghz ile değiştirsem ne gibi kazancım olur? yapılacak masrafa değer mi?
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maliwu 9 yıl
iyide bu düşüş hangi mazalarda geçerli vatan a baktım hala eski fiyattan satıyor arkadaşlar biz bu fiyattan nerelerden alacağız
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VenomS 9 yıl
resler sende benim gibisin bencede 3 nesilde bir güncelleme yapmak daha mantıklı bende 486DX 33@66 - Pentium 2 233@333 - Pentium !!! 1000@1400 - Athlon XP 2000+@2800+ - Athlon XP 2500+@3800+ - Phenom 2 X3 720BE benim şimdiye kadar ki Pclerim bunlar bundan sonra intel'de sandy Brige veya sonrasındaki bir cpu amd'de ise Bulldozer veya sonrasına geçerim anca
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DemirAtlı 9 yıl
fiyatlar tahmin ettiğim seviyelerde olmuş
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Cinardali 9 yıl
e8500'ümü geçen yıl temmuz ayında almıştım 320 tl'ye şu an 350 tl :) lga775 alırken düşünmek lazım artık.
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OSX_win 9 yıl

Cinardali

e8500'ümü geçen yıl temmuz ayında almıştım 320 tl'ye şu an 350 tl :) lga775 alırken düşünmek lazım artık.



ama beyefendi o zaman dolar 1.2 seviyelerindeydi. tarihin belkide en düşük kuruna sahipti malesef şimdi 1.5 in altına inmiyor..
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mgedik06 9 yıl
intel işlemcilerde nesil atlattı fakat lga775 platformu birtürlü olması gereken seviyeye inmek bilmiyor.
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CoreXXX 9 yıl
neden q9300 le 9400 ün fiatı aynı
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Lull_82 9 yıl
q9550 de ucuzladı!!

nova da 446Tl iken şimdi 392 TL.

kimsenin haberi yok galiba bundan:)))
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isimbulamadim 9 yıl


Pentium Dual-Core E6300 ==> Eski Fiyat = 84$ , Yeni Fiyat = 81$


Hiç ihtiyacım yok ama böyle bir indirimden sonra da almamazlık olmaz artık...

O değil de, acaba bu fiyat ülkemize ne zaman yansır ?


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Asonas 9 yıl
Bu fiyatları düşmüş işlemcilerin bir bit kurusumu var acep?Yeni işlemcileri sırasıyla listeye sokacaklar.Milletin elinde bu işlemciler olacak onları 3-4 sene götürecek sonra tekrar işlemci.Bu bir insan pc'yi bırakıncaya kadar ölünceye kadar devam edecek.Kapital düşünce sistemi full işliyor.
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KANUNI61 9 yıl
Gamlı Baykuş
21.07.2009 Saat: 13:20
quote:
Orijinalden alıntı: KANUNI61
amd ye teşekürler amd olmazsa varya intel
yermilleti 100$ işlemciyi kimbilir kaca satar
saçmalamayın.
amd iyi olduğu zamanlardada öyle kazık bir fiyattan datıyordu ki hani şu eski çipsetlileri.
sırf o yüzden 2005 senesinde intelli pc toplamıştım.
biz de AMD nin her bakımdan üstün olduğu zamanki fiyatlarını biliyoruz.
o kadar uçmayın.korkunçtu fiyatlar core 2 serisi gelmeden önce amd nin
}}} ne alaka anlamadım amd o zamanda
intele oranla 2 katı fıyatla satmadı
herkes tarafından alınabilir işlemciydi
alındıda
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MavéRicK_09 9 yıl
q8400-q8300 fiyatları aynı

Ama iyi indirmişler.
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alcon11 9 yıl
bu fiyatlar tr ye önümüzdeki ağustos gibi yansır.
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