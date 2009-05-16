Intel Core 2 Duo E8700 fiyat listelerine girmeye başladı

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İlk detayları bir süre önce gündeme gelen ancak daha sonra hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan Core 2 Duo E8700'ün fiyat listelerine girmeye başladığı bildiriliyor. 3.5GHz'lik saat hızıyla Core 2 jenerasyonun frekansı en yüksek modeli unvanını taşıyacak işlemci, Çin merkezli perakende satıcı PCPop'un fiyat listesine 256$'dan girdiği belirtiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin 1333MHz FSB hızını desteklediği, 10.5x çarpanla geldiği ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. 3.33GHz'de çalışan Core 2 Duo E8600'ün hemen üzerine konumlandırılacak E8700'ün satışa ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Intel'in yüksek saat frekansıyla dikkat çeken Core 2 Duo E8700 modeline karşı AMD'nin nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz bilinmiyor.