Intel Core 2 Duo E8700 fiyat listelerine girmeye başladı

İlk detayları bir süre önce gündeme gelen ancak daha sonra hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan Core 2 Duo E8700'ün fiyat listelerine girmeye başladığı bildiriliyor. 3.5GHz'lik saat hızıyla Core 2 jenerasyonun frekansı en yüksek modeli unvanını taşıyacak işlemci, Çin merkezli perakende satıcı PCPop'un fiyat listesine 256$'dan girdiği belirtiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin 1333MHz FSB hızını desteklediği, 10.5x çarpanla geldiği ve 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. 3.33GHz'de çalışan Core 2 Duo E8600'ün hemen üzerine konumlandırılacak E8700'ün satışa ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
Intel'in yüksek saat frekansıyla dikkat çeken Core 2 Duo E8700 modeline karşı AMD'nin nasıl bir girişimde bulunacağı ise henüz bilinmiyor.
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e8xxx serisinin, bi q6600 den hızlı olduğu noktaların bize kaç gram fayda sağladığını söyleyin. winamp ı dahamı hızlı açıyor kaç milisaniye? oyunlar da 5-10 fps daha mı fazla veriyor? ee bunlar bana, çoklu uygulamalarda 4 çekirdeğin mükemmel getirisinden vazgeçmemi sağlarmı? şuan ki dandirik ve bi q6600 ün oynananmaz hale getirmediği oyunlarda, e8xxx serisinin 5-10 fps fazla vermesi, "daha hızlı daha ileri dönük bi işlemci" fikri uyandırmaz bende.
bench lerle felan uğraşmayan, geniş bakan bi kişi şunu düşünür; oyunlar ve diğer uygulamalar ileride 4, hatta sınır olmadan ne kadar çekirdek varsa hepsini kullanabilecek şekilde tasarlanacak (şuan bile örnekleri var). 300-500mhz frekans farkının getirdiği performans farkı ile 2 tane fazladan çekirdeğin getirdiği performans farkının, bahsettiğim next gen uygulamalarda getirisi nasıl kıyaslanacak?
çıktığında 1000 dolar olan fx57 ve daha erken çıktığı halde 500-600 dolardan piyasaya giren x2 4400 ü kıyaslayalım. çift çekirdek desteği olan oyunlarda,(ki şuan çoğu öyle, olmayanlarda zaten düşük seviye oyunlar olduğundan x2 4400 le fazla bi kaybımız olmaz) x2 4400 mü daha iyidir yoksa fx 57 mi? fx 57 nin bize fazla fps kazandırdığı eski oyunlarda x2 4400 de fazla zorlanmaz ama çift çekirdek desteği olan yeni oyunlarda fx57 sürünür(hatta bazılarının hiç açılmamasına yol açar) ama x2 4400 kyasla çok daha iyi sonuç verir, veriyorda. ee bench lerde felan daha iyi olan 1000 dolarlık fx 57 niye çuvalladı. tek bi programla cebelleşirken milisaniyelik getirileri olan bu işlemci oyunlarda niye elde kaldı, niye birden fazla uygulama açtığımda geriden takip etti, hani daha pahalı ve daha hızlı idi?
uçuk bi örnek oldu o zamanki fiyatlar uçuktu (malum intel in soba zamanları), ama gayet fikir verici bi örnek.
hız olayına artık farklı açılardan bakmak lazım. intel de 200mhz frekans farkına sahip iki işlemcinin arasında 70-80 dolar fark olduğu günleri yaşadık. o 200mhz fark kaç gram fayda sağlıyordu? o iki işlemcide şuan beş para etmiyor.
tamam 4 çekirdek şuan için belki faydası fazla ortada olmayan bişey. ortada "4 çekirdek olsun bari yaw" diye dolanan, "ne kadar çekirdek o kadar iyidir" diyen teknoloji cahilleri olabilir. 100 dolarlık bi işlemciyi bile hakkıyla kullanamayacağı halde ille 4 çekirdek olsun diye 100 dolar daha fazla ödemeye razı olanlar var, ama 200 doları gözden çıkarıyorsa bunu 2 değil 4 çekirdeğe vermesi daha iyidir.
aynı mantıkla bu işlerden anlayan birisininde 250-300 dolara 2 değil 4 çekirdek işlemci alması daha mantıklı bence. intelin "bu çift çekirdek ama daha hızlı" numarasını yememek lazım. 1 sene içinde 6-8-12 çekirdek işlemciler çıkacak ve o hızlı dediğimiz işlemcileri satıp intelin kucağına gene atlamayalım 300 dolara aldığımız işlemci biraz daha götürsün bizi.
(2 x 10,5 x 8700/1000 ) = 182,7 usd
(2 x 10 x 8600/1000 ) = 172 usd
(2 x 9,5 x 8500/1000 ) = 161,5 usd
(2 x 9 x 8400/1000 ) = 151,2 usd
sadece E8XXX geçerli
çekirdek sayısı x çarpan x XXXX/1000 =
xcpus.com/...
xcpus.com/...
günü yaşamak isteyen kişiler için çok cazip. gelecekde pc yenilemekten çekinmesem bende alırdım
günü yaşamak isteyen kişiler için çok cazip. gelecekde pc yenilemekten çekinmesem bende alırdım