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Intel Core 2 Quad 9300'ün karşılaştırmalı test sonuçları

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci devi Intel 12 Kasım 2007 itibariyle endüstrinin 45nm üretim teknolojisine sahip x86 tabanlı ilk işlemci ailesini duyurmuş ve Core 2 Extreme QX9650 modelini pazara sunmuştu. 2007 yılını 45nm üretim teknolojisine sahip tek bir model ile kapatan Intel cephesinde özellikle bu yılın ilk çeyreği son derece hareketli geçecek gibi gözüküyor. 45nm üretim teknolojisine sahip Wolfdale kod adlı ve çift çekirdekli Core 2 Duo E8000 serisi işlemcilerini ayın 20'si itibariyle resmi olarak pazara sunan firma yaşanan bir FSB sorunu nedeni ile Yokfield kod adlı ve dört çekirdekli Q9000 serisi işlemcilerini ise muhtemelen Mart ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Intel'in 45nm üretim teknolojisine sahip dört çekirdekli Q9000 serisi işlemci ailesinin dikkat çekici modellerinden biri de kuşkusuz Core 2 Quad 9300 modeli olacak. Intel'in Q9000 serisi aslında temel olarak iki farklı model grubuna ayılıyor diyebiliriz ki bunlar 12MB L2 bellek ile gelen modeller ve 6MB L2 bellek ile gelen işlemciler. Detaylı test sonuçları ortaya çıkan Core 2 Quad 9300 üzerinde 6MB seviye 2 öne bellek yer alıyor. 2.5GHz'de çalışan işlemci (333x7.5) 1333MHz FSB'ye sahip ve işlemcinin standart çalışma gerilimi 1.2v. Detaylı test sonuçları;
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bilek 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Intel'in 45nm üretim teknolojisine sahip dört çekirdekli Q9000 serisi işlemci ailesinin dikkat

bunlar gerçek dört çekirdekmi ??????
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VenomS 11 yıl
haber için teşkkürler

en alttaki taplo ilginç winrar 3.61 testide q9300 en üstte ve qx9770 ile aynı q2,5=qx3,2 oluyor gerçekten ilginç
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zalman_1 11 yıl
bismillahirahmanirahim şu anda saat 8 e 18 dk var ve ilk haberimi okuyorum


haber için tşk fx57
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omerf 11 yıl
teşekkürler test için

edit:tabloya yanlış bakmısım uyku sersemligi

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