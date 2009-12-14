Intel Core 2 Quad Q9500'ü 17 Ocak'ta satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemciler üzerine yoğunlaşan Intel, LGA775 formundaki Core 2 jenerasyonunu da unutmuş değil. Firmanın gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre, dört çekirdekli Core 2 Quad Q9500 modeli 17 Ocak'ta satışa sunulacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.83GHz'de görev yapan yeni işlemci, 6MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 1333MHz FSB desteğine sahip olacak.
2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 modelinin yerini alması beklenen Core 2 Quad Q9500'ün adetli alımlarda 183$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
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775 yabana atılmamalı bunku 5 sene kadar piyasada kaldı
775 hala iş yapar durumda . bir q6600 e soğutucu takıp , voltaj verirseniz 3.6 ghz oluyor . haliyle bu i7 - i5 onlarla yakın performans veriyor. bitmedi bu efsane , dahada bitmez
q9550 ile aynı performansı verip 4 ghz'ye rahat günlük çıkacaktır
183$ değilde 150$'dan çıkarsa o zaman satar (300'den ucuz eder tr'de) ama bu fiyatı ile 340-350 tl civarı olacaktır tr'de fiyatı
775 soket olduğunu düşünürsek 183$ çok fazla
Haberin tarihine baktın mı?
Fazlası ile 775 işlemci sundular zaten piyasaya.
Gerçi fiyatıda fena değil aslında.
fiyat ucuz olursa alıcısı çok olur bu işlemcinin
acaba bu 2.jenerasyonda HT destegi olacak mi? tabi olursa da 2.jenerasyon 775 soketli anakartlar cikacaktir herhalde....