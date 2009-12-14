Intel Core 2 Quad Q9500'ü 17 Ocak'ta satışa sunuyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemciler üzerine yoğunlaşan Intel, LGA775 formundaki Core 2 jenerasyonunu da unutmuş değil. Firmanın gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre, dört çekirdekli Core 2 Quad Q9500 modeli 17 Ocak'ta satışa sunulacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.83GHz'de görev yapan yeni işlemci, 6MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 1333MHz FSB desteğine sahip olacak.

2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 modelinin yerini alması beklenen Core 2 Quad Q9500'ün adetli alımlarda 183$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.