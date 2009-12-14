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Intel Core 2 Quad Q9500'ü 17 Ocak'ta satışa sunuyor

9 yıl
19,3b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core 2 Quad Q9500'ü 17 Ocak'ta satışa sunuyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemciler üzerine yoğunlaşan Intel, LGA775 formundaki Core 2 jenerasyonunu da unutmuş değil. Firmanın gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre, dört çekirdekli Core 2 Quad Q9500 modeli 17 Ocak'ta satışa sunulacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.83GHz'de görev yapan yeni işlemci, 6MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 1333MHz FSB desteğine sahip olacak.

2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 modelinin yerini alması beklenen Core 2 Quad Q9500'ün adetli alımlarda 183$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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UzmaN345 8 yıl
Zaten core i3-5-7 cabuk öldu 1 sene sonra başaka mimari bir sene sonra başka mimiari bu neya böyle adamgibi bir soket çokarın 3-5 sene gittin dimi yok işte intel politikası
775 yabana atılmamalı bunku 5 sene kadar piyasada kaldı
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K.Kahriman 8 yıl

UzmaN345

Zaten core i3-5-7 cabuk öldu 1 sene sonra başaka mimari bir sene sonra başka mimiari bu neya böyle adamgibi bir soket çokarın 3-5 sene gittin dimi yok işte intel politikası
775 yabana atılmamalı bunku 5 sene kadar piyasada kaldı

775 hala iş yapar durumda . bir q6600 e soğutucu takıp , voltaj verirseniz 3.6 ghz oluyor . haliyle bu i7 - i5 onlarla yakın performans veriyor. bitmedi bu efsane , dahada bitmez
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easymen 8 yıl
bende okuyorum öyle sevindim bir an :)
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heatblast 8 yıl
q8400'den biraz daha pahalı
q9550 ile aynı performansı verip 4 ghz'ye rahat günlük çıkacaktır
183$ değilde 150$'dan çıkarsa o zaman satar (300'den ucuz eder tr'de) ama bu fiyatı ile 340-350 tl civarı olacaktır tr'de fiyatı
775 soket olduğunu düşünürsek 183$ çok fazla
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Man From Atlantis 8 yıl
bu gereksiz hort için teşekkürler..
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Chembond 8 yıl

heatblast

q8400'den biraz daha pahalı
q9550 ile aynı performansı verip 4 ghz'ye rahat günlük çıkacaktır
183$ değilde 150$'dan çıkarsa o zaman satar (300'den ucuz eder tr'de) ama bu fiyatı ile 340-350 tl civarı olacaktır tr'de fiyatı
775 soket olduğunu düşünürsek 183$ çok fazla



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tahir40 9 yıl
Ben intell artık lga775'i unutur piyasaya sadece i 3 5 7 sürer diye düşünmüştüm :D Pek eski platformu düşünmez intel..
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Mech.Engineer 9 yıl
Core i5-7 lerin maliyetlerini düşürüp pazara daha iyi hakim olmayı neden tercih etmiyorlar ki.

Fazlası ile 775 işlemci sundular zaten piyasaya.

Gerçi fiyatıda fena değil aslında.
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krmtrylcn 9 yıl
Beklediğim işlemci sonunda çıkıyor. Haber için saol.
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yenerbalcı 9 yıl
775 yabana atılmamalı

fiyat ucuz olursa alıcısı çok olur bu işlemcinin
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Batuist 9 yıl
q6600'ı bir gün böyle bir modelle emekli etmek lazım... hem ısı hem SSE4.1 hemde güç tüketim değerlerinden 45nm'ye geçmek lazım..
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bluemad 9 yıl
775 islemcilerin tümünde HT destegi yoktu sanirim...
acaba bu 2.jenerasyonda HT destegi olacak mi? tabi olursa da 2.jenerasyon 775 soketli anakartlar cikacaktir herhalde....
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Tolgá 9 yıl
türkiyede Q8400 180 dolar buda 200 olur herhalde ama özellikleri bakımından güzel işlemci ilerde alabilirim
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