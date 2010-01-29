Intel Core i5 670 ile 7.11GHz görüldü, SuperPi'de yeni rekor 6.062 saniye olarak kaydedildi

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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler, hız aşırtma (overclock) rekorlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyorlar. Tayvanlı hız aşırtma profesyoneli nickshih, Core i5 670 ile yaptığı yeni bir çalışmada 7.11GHz'e ulaşmayı başardı. Sıvı Azot kullanılarak EVGA'nın P55 Classified 200 anakartı üzerinde gerçekleştirilen testlerde 7GHz'de SuperPi 1M testini tamamlayarak 6.062 saniyelik sonuç olan nickshih yeni dünya rekoruna da imza atmış oldu. İşlemci çalışma gerilimi 2v'nin üzerine çıkaran ve denemelerini - 194 derecede gerçekleştiren nickshih, Sıvı Azot için Kingpin Venom isimli özel bloğu kullandı.

Hız aşırtmacıların 32nm Intel işlemciler üzerindeki çalışmaları devam ederken, SuperPi 1M testinde 6 saniyenin altına inecek ilk hız aşırtmacının kim olacağı da cevabı merakla beklenen sorular arasında yer alıyor.

Test sistemi;

Clarkdale I5 670 ES 3.47GHz

EVGA E659 A51 BIOS

GSKILL 2000 CL7 1GX2

ANTEC TPQ1200w OC

Seagate 500GB

Kingpin Venom