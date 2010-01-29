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Intel Core i5 670 ile 7.11GHz görüldü, SuperPi'de yeni rekor 6.062 saniye olarak kaydedildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Intel işlemciler, hız aşırtma (overclock) rekorlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyorlar. Tayvanlı hız aşırtma profesyoneli nickshih, Core i5 670 ile yaptığı yeni bir çalışmada 7.11GHz'e ulaşmayı başardı. Sıvı Azot kullanılarak EVGA'nın P55 Classified 200 anakartı üzerinde gerçekleştirilen testlerde 7GHz'de SuperPi 1M testini tamamlayarak 6.062 saniyelik sonuç olan nickshih yeni dünya rekoruna da imza atmış oldu. İşlemci çalışma gerilimi 2v'nin üzerine çıkaran ve denemelerini - 194 derecede gerçekleştiren nickshih, Sıvı Azot için Kingpin Venom isimli özel bloğu kullandı.

Hız aşırtmacıların 32nm Intel işlemciler üzerindeki çalışmaları devam ederken, SuperPi 1M testinde 6 saniyenin altına inecek ilk hız aşırtmacının kim olacağı da cevabı merakla beklenen sorular arasında yer alıyor.

Test sistemi;
Clarkdale I5 670 ES 3.47GHz
EVGA E659 A51 BIOS
GSKILL 2000 CL7 1GX2
ANTEC TPQ1200w OC
Seagate 500GB
Kingpin Venom


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talh4wk 9 yıl
vaybe aşmışlar kendilerini :D
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Cnytkyz 9 yıl
10 ghz işlemci yapsalar onuda oc yaparlar insan nefsi doymaz
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ilhanmer 9 yıl
Zaten üretilen işlemci hızların şuan 10ghz görmesi gerekirdi ama hala o hızda bi üretim yok.IMB 6-7 yıl önce 10Ghz lik işlemci yaptığını açıklamıştı.OC çok iyi,belkide yakında işlemciler bu hızlarada ulaşır
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TELESCOPE 9 yıl

ilhanmer

Zaten üretilen işlemci hızların şuan 10ghz görmesi gerekirdi ama hala o hızda bi üretim yok.IMB 6-7 yıl önce 10Ghz lik işlemci yaptığını açıklamıştı.OC çok iyi,



piysanın nabzına göre , belkide yakında işlemciler bu hızlarada ulaşır
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hardware wizard 9 yıl
güzelmiş :) kimin ne işine yarıcaksa
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hapocod 9 yıl
herhangi birinin işine yaraması için yapılmıyo zaten wr almak için
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hapocod 9 yıl
hey yavrum hey 7.11 ghz
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