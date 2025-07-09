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    Lucid'in elektrikli sedanından dünya rekoru: Tek şarjla 1.205 km yol yaptı

    Lucid, menzil endişelerini giderecek bir rekora imza attı. Şirketin elektrikli sedanı tek şarjla 1.205 km yol katederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Direksiyonda ise rekortmen bir Türk vardı.

    Lucid'in elektrikli sedanından dünya rekoru: Tek şarjla 1.205 km Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil konusunda sürücülerin en büyük endişelerinden biri her zaman menzil olmuştur. "Yolda kalır mıyım?", "Şarj istasyonu bulabilir miyim?" gibi sorular, elektrikli araç almayı düşünenlerin kafasını kurcalamaya devam ediyor. Bu korkuların başlıca sebebi elbette ki şarj istasyonlarının henüz yeterince yaygın olmaması.

    Ancak teknoloji geliştikçe bu endişeler de yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta, Lucid Air Grand Touring modeli, tek şarjla tam 1.205 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Lüks elektrikli sedan, İsviçre'nin St. Moritz kentinden Almanya'nın Münih şehrine uzanan etkileyici bir yolculuk gerçekleştirdi.

    Lucid'in elektrikli sedanından dünya rekoru: Tek şarjla 1.205 km Tam Boyutta Gör
    Otomobil, resmi fabrika verilerini (WLTP'ye göre 817-960 km) bile geride bırakarak tek şarjla 1.205 kilometre yol yaptı. Böylece önceki rekoru 160 km ileri taşıdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Mercedes-Benz EQS 450+, 1.045 kilometre yol kat ederek 1.000 kilometre barajını aşan ilk seri üretim elektrikli araç olarak kayıtlara geçmişti.

    Direksiyonda rekortmen bir Türk: Ümit Sabancı

    Bu etkileyici sürüşün direksiyonunda, daha önce farklı  rekorlara imza atan Londralı girişimci Ümit Sabancı vardı. Sabancı daha önce de 24 saatte 13 Avrupa ülkesi gezmek, normal uçuşlarla en hızlı dünya turunu tamamlamak gibi ilginç rekorlara imza atmıştı. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan başlayıp Doha ve Brisbane üzerinden 46 saat 23 dakikada tekrar Los Angeles'a dönmüştü.

    Lucid ile Ümit Sabancı'nın iş birliği yeni değil. 2024 yılının Haziran ayında da Lucid Air Grand Touring ile tek şarjla 9 Avrupa ülkesinden (Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Lihtenştayn ve İtalya) geçerek (912 km) başka bir rekor kırmışlardı. Yeni rekoru hakkında konuşan Sabancı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "2024'teki dokuz ülkeyi kapsayan yolculuğum sadece bir başlangıçtı. Bu yeni başarı, bizi daha da ileriye taşıyor. Elektrikli mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu kanıtlamaktan gurur duyuyorum"

    Lucid'in elektrikli sedanından dünya rekoru: Tek şarjla 1.205 km Tam Boyutta Gör
    Sabancı'ın profesyonel bir "hypermiler" (batarya ömrünü en verimli şekilde kullanabilen becerilere sahip sürücü) olmadığının altını çizelim. Ancak Lucid'in yolculuk öncesinde kendisine teknik destek verdiği ve muhtemelen optimize edilmiş bir araç sunduğu tahmin ediliyor. Bu tür rekorlar ve markalar arasındaki "en uzun menzil" rekabeti, biz tüketiciler için elbette ki sevindirici.
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    S
    sonsabah 10 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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