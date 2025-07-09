Lucid'in elektrikli sedanından dünya rekoru: Tek şarjla 1.205 km yol yaptı

Ancak teknoloji geliştikçe bu endişeler de yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta, Lucid Air Grand Touring modeli, tek şarjla tam 1.205 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Lüks elektrikli sedan, İsviçre'nin St. Moritz kentinden Almanya'nın Münih şehrine uzanan etkileyici bir yolculuk gerçekleştirdi.
Direksiyonda rekortmen bir Türk: Ümit Sabancı
Bu etkileyici sürüşün direksiyonunda, daha önce farklı rekorlara imza atan Londralı girişimci Ümit Sabancı vardı. Sabancı daha önce de 24 saatte 13 Avrupa ülkesi gezmek, normal uçuşlarla en hızlı dünya turunu tamamlamak gibi ilginç rekorlara imza atmıştı. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan başlayıp Doha ve Brisbane üzerinden 46 saat 23 dakikada tekrar Los Angeles'a dönmüştü.
Lucid ile Ümit Sabancı'nın iş birliği yeni değil. 2024 yılının Haziran ayında da Lucid Air Grand Touring ile tek şarjla 9 Avrupa ülkesinden (Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Lihtenştayn ve İtalya) geçerek (912 km) başka bir rekor kırmışlardı. Yeni rekoru hakkında konuşan Sabancı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"2024'teki dokuz ülkeyi kapsayan yolculuğum sadece bir başlangıçtı. Bu yeni başarı, bizi daha da ileriye taşıyor. Elektrikli mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu kanıtlamaktan gurur duyuyorum"Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre