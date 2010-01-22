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Intel Core i5 ve Core i7 serisi mobil işlemcilerini ultra-ince notebook'larda kullanmayı planlıyor

9 yıl
25,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i5 ve Core i7 serisi mobil işlemcilerini ultra-ince notebook'larda kullanmayı planlıyor
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Intel dizüstü bilgisayar pazarındaki agresif politikasını, ultra-ince tasarımlı modeller için planladığı yeniliklerle sürdürmeyi planlıyor. Mevcut ürün gamı içerisinde ultra-ince yapılı dizüstü bilgisayarlar için CULV platformunu konumlandıran ve ağırlıklı olarak Pentium veya Core 2 serisi mobil işlemcilerin ultra-düşük güç tüketimli tesmcilerini kullanan Intel, Core i5 jenerasyonuna geçmeyi planlıyor.

Turbo teknolojisinin verdiği avantajla dizüstü bilgisayarlar için ısıl güç tasarımı 18 Watt seviyesinde olan performans odaklı yeni işlemciler geliştiren Intel, bu avantajı netbook'lar ve geleneksel notebook'lar arasına konumlandırılan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda değerlendirmek istiyor. Gelen bilgilere tanıtımı yapılan Core i5 serisi üç yeni mobil işlemci bu kategoride kullanılmaya aday.

Bahsi geçen işlemcilerden ilki Core i5-520UM. Standart olarak 1.06GHz'de çalışan çift çekirdekli ve 4 izlekli (Hyper Threading ile) yeni işlemci 3MB bellekle geliyor ve çalışma frekansı Turbo Boost teknolojisi sayesinde 1.86GHz'e kadar çıkartılabiliyor. Öte yandan daha performanslı çözümler olarak 4MB bellek kapasitesine sahip Core i7 600 serisi UM işlemcileri de Intel'in planları arasında.

Yine 1.06GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile saat hızı 2.13GHz'e kadar çıkartılabilen Core i7-620UM ve standart olarak 1.2GHz'de gelen ancak Turbo Boost teknolojisi ile 2.26GHz'e kadadr otomatik olarak çıkartılabilen Core i7-640UM işlemcilerinin de Core i5-520UM modelinde olduğu gibi 18 Watt'lık ısıl güç tasarımlarıyla ultra-ince notebook'larda kullanılmaları bekleniyor.


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tolter 8 yıl
bi anlamadım gitti şu olayı
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K0rkunc 8 yıl
tablet olsa inceliği anlarımda laptoptaki incelik neye yarar aksine dayanıklılığı yitirir
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yasar_lives 9 yıl
Beğenmedim yha!!!
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Anesthesia` 9 yıl

yasar_lives

Beğenmedim yha!!!


Neden ?
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carloska 9 yıl
bu ince veya ultra ince laptopların mantığını anlamadım...1 cm kalın olsa nolacak... amaç sadece gövde gösterisi ve göz boyama
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