Exynos 2700, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile kıyaslandı
Kaçıranlar için Qualcomm daha önce yeni nesilde iki farklı Elite işlemci sunacağını doğrulamıştı. Bunların geçici olarak Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro şeklinde adlandırılması bekleniyor. Ayrıca Elite markasını taşımayan Snapdragon 8 Gen 6 da ayrı bir model olarak konumlanacak.
İddia edilen sonuçlara göre Exynos 2700, Geekbench 6.5 çok çekirdek testinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'dan yüzde 9,5, standart Snapdragon 8 Elite Gen 6’dan ise yüzde 19 daha yüksek skor elde etti. GPU tarafında kullanılan testin adı açıklanmadı ancak Exynos 2700'ün Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'ya kıyasla yüzde 5 daha yüksek performans gösterdiği öne sürülüyor.
Daha düşük güç tüketimini ölçmek için yapılan 2,5W güç sınırındaki testte ise Samsung'un çipinin Elite Gen 6 Pro'dan yüzde 22, standart Elite Gen 6'dan yüzde 24 daha yüksek sonuç alıyor. Gerçek kullanım senaryosunu simüle eden testte Exynos 2700'ün 161 mA, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun ise 185 mA akım çektiği paylaşıldı.
Exynos 2700'ün üretiminde ise Samsung Foundry'nin SF2P olarak adlandırılan ikinci nesil 2 nm Gate-All-Around üretim süreci kullanılacak. İşlemcinin performans ve verimlilik açısından başarılı olması, Samsung'un 2 nm üretim teknolojisini potansiyel müşterilere gösterebilmesi açısından da önem taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim