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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil Exynos 2700 işlemcisi için şirket içi test sonuçlarına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. İddialara göre Samsung'un çipi hem CPU hem GPU hem NPU hem de güç verimliliği testlerinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisinin önüne geçti.

Exynos 2700, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile kıyaslandı

Kaçıranlar için Qualcomm daha önce yeni nesilde iki farklı Elite işlemci sunacağını doğrulamıştı. Bunların geçici olarak Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro şeklinde adlandırılması bekleniyor. Ayrıca Elite markasını taşımayan Snapdragon 8 Gen 6 da ayrı bir model olarak konumlanacak.

İddia edilen sonuçlara göre Exynos 2700, Geekbench 6.5 çok çekirdek testinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'dan yüzde 9,5, standart Snapdragon 8 Elite Gen 6’dan ise yüzde 19 daha yüksek skor elde etti. GPU tarafında kullanılan testin adı açıklanmadı ancak Exynos 2700'ün Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'ya kıyasla yüzde 5 daha yüksek performans gösterdiği öne sürülüyor.

Daha düşük güç tüketimini ölçmek için yapılan 2,5W güç sınırındaki testte ise Samsung'un çipinin Elite Gen 6 Pro'dan yüzde 22, standart Elite Gen 6'dan yüzde 24 daha yüksek sonuç alıyor. Gerçek kullanım senaryosunu simüle eden testte Exynos 2700'ün 161 mA, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun ise 185 mA akım çektiği paylaşıldı.

Yapay zeka performansında ise Llama 3.1 8B modeliyle yapılan testte Exynos 2700, yanıtları Snapdragon işlemciye kıyasla yüzde 18 daha hızlı üretiyor. İddialar doğru çıkarsa Galaxy S27 serisinin Güney Kore ve Avrupa başta olmak üzere bazı pazarlarda Exynos 2700 işlemciyle satışa sunulma ihtimali güçlenebilir. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, işlemcinin nihai performansının ve güç tüketiminin seri üretim donanımında nasıl olacağına bağlı olacak.

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Exynos 2700'ün üretiminde ise Samsung Foundry'nin SF2P olarak adlandırılan ikinci nesil 2 nm Gate-All-Around üretim süreci kullanılacak. İşlemcinin performans ve verimlilik açısından başarılı olması, Samsung'un 2 nm üretim teknolojisini potansiyel müşterilere gösterebilmesi açısından da önem taşıyor.

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Exynos 2700, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile kıyaslandı

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