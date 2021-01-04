Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı

LGA 1200 soketinin kullanılmaya devam edileceği 11. nesil Core işlemci ailesinin tanıtımına yaklaşırken modellerin test sonuçları benchmark veritabanlarına düşmeye devam ediyor.
Geekbench V4'te 4600 MHz RAM'lerle
8/16 Core i7-11700K’nın Geekbench V4’te ortaya çıkan sonucuna göre model selefinden tek çekirdekte %26 önde yer alıyor. Popülerliğini artık kaybeden testin çoklu çekirdek başlığında ise Rocket Lake çözümü Core i7-10700K’ya %19’lük üstünlük kurmayı başarmış.
Önemli bir detay olarak Core i7-11700K’nın teste DDR4-4600 MHz RAM eşliğinde girdiğini de ekleyelim. Sıklıkla kullanılan DDR4-3200 MHz civarında test sonuçlarından bir nebze düşük nesiller arası performansı artışı gözlemlenecektir.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-s-cpu-appears-on-geekbench-with-5-0-ghz-boost-clock Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bir an once cıksın da Ryzen 5000 fiyatı dussun.
bu arada @Wilson Fisk denen ve sürekli sağa sola sataşmasıyla, komik tahminleriyle bilinen bir üye vardı. elinde bu işlemcilerden olan raichu gülücüklü bir şekilde "yeni işlemciler 700 cpuz puanı görebilir" yazdığında ve 680 civarı alabilen bir örneği paylaştığında ve ben bunu buraya idda olarak taşıdığımda nedense fena bozulmuş tüm muhteşem bilgi düzeyi ile olmaz öyle şey bilmiyorsunuz falan diye ağlayıp durmuştu. "rocketlake'in bazı üyeleri 700 üstünde puan alabilir :)" diyen raichu videocardz'ın bahsettiği benim de sızıntılarını paylaştığım raichu adlı twitter kulanıcısı ve bilinen leaker. şunu paylaşayım da 3300x in zen2 den ayrı bir mimari tasarım olduğunu sanan, amd 12 çekirdekli monolitik işlemci getirebilir yazan, ingilizcesi google translate düzeyindeki o arkadaş kenarda ağlasın biraz daha. 706 cpuz puanı...
Bu da TR de 4500-5000TL ye satılır.2500 de Z590 Tomahawk olsa, 1500 e de 360/420 AIO alsan hesap ortada
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
This Fight Ryzen 5000 16 Cekirdek 32 izlek 105W Rocket Lake 8 cekirdek 16 izlek 125W
next Fight Alder Lake Socket 1700 8 Cekirdek HT 8 Cekirdek No HT 16 Cekirdek 24 izlek may be Amd 6000 24 Cekirdek 48 izlek,28 cekirdek 56 izlek whoknows...
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