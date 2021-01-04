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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı

    Geçtiğimiz günlerde MSI tarafından mevcut 400 serisi anakartlarda çalışacağı doğrulanan Rocket Lake işlemcileri test sonuçlarında ter dökmeye devam ediyor.
    5 gün
    2,7b
    1
    27
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı
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    LGA 1200 soketinin kullanılmaya devam edileceği 11. nesil Core işlemci ailesinin tanıtımına yaklaşırken modellerin test sonuçları benchmark veritabanlarına düşmeye devam ediyor.

    Geekbench V4'te 4600 MHz RAM'lerle

    8/16 Core i7-11700K’nın Geekbench V4’te ortaya çıkan sonucuna göre model selefinden tek çekirdekte %26 önde yer alıyor. Popülerliğini artık kaybeden testin çoklu çekirdek başlığında ise Rocket Lake çözümü Core i7-10700K’ya %19’lük üstünlük kurmayı başarmış.

    Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı
    Tam Boyutta Gör

    Önemli bir detay olarak Core i7-11700K’nın teste DDR4-4600 MHz RAM eşliğinde girdiğini de ekleyelim. Sıklıkla kullanılan DDR4-3200 MHz civarında test sonuçlarından bir nebze düşük nesiller arası performansı artışı gözlemlenecektir.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-s-cpu-appears-on-geekbench-with-5-0-ghz-boost-clock Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SeniorGrandMaster 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mephisto_TR
    ilk çift çekirdekli işlemciler çıktığında intel resmen kullanicilarla alay etmisti. çift cekirdekli ama 2. cekirdegin ne oldugunu bilmeyen uygulamalar, 2. cekirdegi hic kullanmadigindan tek cekirdekli gibi çalışan işlemci satmıştı (intel dual core). amd cift cekirdekte islemci yükünü 2 çekirdeğe paylastirarak performans artışı saglamis ve intele dersini vermisti ama o zaman piyasa bunu algilamadi. intel de hatasini core2duo islemciler ureterek duzeltmeye calisti. amd bariz bir şekilde üstündür. artık çoğu kisi anladı.
    ilk çift çekirdekli işlemciler çıktığında intel resmen kullanicilarla alay etmisti. çift cekirdekli ama 2. cekirdegin ne oldugunu bilmeyen uygulamalar, 2. cekir...
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel hareketler ya. Tek ve çokluda ortalama %20 üzerinde artış en son ne zaman gördük intelde. Herkes diyor yine diyelim rekabet her zaman iyidir. Şu an tek platformda bir sürü cpu desteği sunduğu için Amd sevimli geliyor ama intel in patlamasını kesinlikle istemiyorum. Zen 3 ile mimari şov yaptığı için çektiği fiyatlar ortada. Next round! Fight!
    Çok güzel hareketler ya. Tek ve çokluda ortalama %20 üzerinde artış en son ne zaman gördük intelde. Herkes diyor yine diyelim rekabet her zaman iyidir. Şu an te...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CaptainSkyWalker 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1135g7 ile ilgili yorumunuz nedir ?
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    buradan bile alakasız şekilde illa amd övülecek
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    huso 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cıksın da net sekilde gorulur hersey bana gore %3-8 5800X e fark atar oyunlarda daha fazlasını beklemiyorum.Multicore da gecer mi emin degilim.Zaten 5900X ile 5950X in rakibi yok.
    Bir an once cıksın da Ryzen 5000 fiyatı dussun.
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    cleancoder (Faruk ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) huso
    Kesinlikle, bende belki tek cekirdekte tek haneli fark atacagini dusunuyorum, cokluda gececegini hic sanmiyorum. Bekleyip gorelim, Ryzen 5000 almayi bekleyenler sevinsin bari :)
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    CrossoverKing 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    geekbench 4.0 sürümü oldukça eski. bu yüzden hakkında doğru dürüst 4.0 sonucu olmayan 10700k ile karşılaştırmaya çalışmak yanıltabilir. yine de belli ki çok güçlü bu işlemciler. orası kesin. yalnız şu olay var test 4600 mhz ram ile yapılmamış. onu skylake sonuçlarına bakıp tahmin eden apisak adlı kullanıcı. elinde rocket lake örneği olan aylardır ekran görüntüleriyle sızıntı üstüne sızıntı yapan muhtemelen bu testi de yapan kişi olan raichu adlı twitter kullanıcısı testin 3600 mhz ram ile yapıldığını yeni imc yani bellek kontrolcüsünün çok verimli olduğunu yazmış. görünüşe göre bu işlemciler yalnızca ipc özellikleri ile değil bellek yönünden de şaşırtıcı derecede iyi geliyor.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    bu arada @Wilson Fisk denen ve sürekli sağa sola sataşmasıyla, komik tahminleriyle bilinen bir üye vardı. elinde bu işlemcilerden olan raichu gülücüklü bir şekilde "yeni işlemciler 700 cpuz puanı görebilir" yazdığında ve 680 civarı alabilen bir örneği paylaştığında ve ben bunu buraya idda olarak taşıdığımda nedense fena bozulmuş tüm muhteşem bilgi düzeyi ile olmaz öyle şey bilmiyorsunuz falan diye ağlayıp durmuştu. "rocketlake'in bazı üyeleri 700 üstünde puan alabilir :)" diyen raichu videocardz'ın bahsettiği benim de sızıntılarını paylaştığım raichu adlı twitter kulanıcısı ve bilinen leaker. şunu paylaşayım da 3300x in zen2 den ayrı bir mimari tasarım olduğunu sanan, amd 12 çekirdekli monolitik işlemci getirebilir yazan, ingilizcesi google translate düzeyindeki o arkadaş kenarda ağlasın biraz daha. 706 cpuz puanı...



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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    150 watt TDP ile 105 watt lık 5800x i % 3-5 geçer, bu sdk yarışı devam eder gider, amd günün sonunda %20-25 indirim yaparsa, o zamanda tadından yenmez
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    SeniorGrandMaster 5 gün ( Mesaj Silindi )
    8 yılda cep telefonu işlemcisi hizi yüzde 4500 yani 45 kat artarken (exynos 4412-sd888), 10 yılda x86 cpu hızı sadece yüzde 130 artmış (phenom II 1090T-Ryzen 3700x). Yani sonuc olarak 1 yilda yaşanan yüzde 20 lik artışlar büyük bir ilerleme. Yüzde 100 lük bir hız artışı sağlanmadan hiçbir cihazımı değiştirmek istemem.
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    Mugetsuga 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu işlemciyi 300 dolardan sat ki bir anlamı olsun Intel.
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    huso 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mugetsuga
    Cok zor bence 5800X 449 USD aynı paraya satsa 450 USD yapar.hadi kıyak gecsin adına İ9 dedigi 8/16 yı 450 USD ye satsın.Bu i7 dedigi 8/16 ya da 400 USD ceker muhtemelen...
    Bu da TR de 4500-5000TL ye satılır.2500 de Z590 Tomahawk olsa, 1500 e de 360/420 AIO alsan hesap ortada
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    Nathan Spencer 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu mimari, intelin 10 nm işlemci mimarisinin 14nm uyarlanmış hali. yani skylake ile 14nm++ ile alakası yok.
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar zamanında işlemci mimarisinin temelini öyle sağlam atmış ki o kadar açık yamanmasına, nanometre farkına rağmen AMD bariz üstünlüğü hala ele geçiremedi.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mephisto_TR
    Sun Microsystems olmasaydı intell hala yerinde sayıyor olurdu

    https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
    Yanıtla +2
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    SeniorGrandMaster 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mephisto_TR
    ilk çift çekirdekli işlemciler çıktığında intel resmen kullanicilarla alay etmisti. çift cekirdekli ama 2. cekirdegin ne oldugunu bilmeyen uygulamalar, 2. cekirdegi hic kullanmadigindan tek cekirdekli gibi çalışan işlemci satmıştı (intel dual core). amd cift cekirdekte islemci yükünü 2 çekirdeğe paylastirarak performans artışı saglamis ve intele dersini vermisti ama o zaman piyasa bunu algilamadi. intel de hatasini core2duo islemciler ureterek duzeltmeye calisti. amd bariz bir şekilde üstündür. artık çoğu kisi anladı.
    Yanıtla +6
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    huso 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel Lutfen Roket Göl leri haftasonu cıkart.11900K,11700K 5000 serisini oyunlarda %3-8 gecsin. 3-5FPS ciler alsın.Biz de 5000 alalım.
    This Fight Ryzen 5000 16 Cekirdek 32 izlek 105W Rocket Lake 8 cekirdek 16 izlek 125W

    next Fight Alder Lake Socket 1700 8 Cekirdek HT 8 Cekirdek No HT 16 Cekirdek 24 izlek may be Amd 6000 24 Cekirdek 48 izlek,28 cekirdek 56 izlek whoknows...
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