Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı

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LGA 1200 soketinin kullanılmaya devam edileceği 11. nesil Core işlemci ailesinin tanıtımına yaklaşırken modellerin test sonuçları benchmark veritabanlarına düşmeye devam ediyor.

Geekbench V4'te 4600 MHz RAM'lerle

8/16 Core i7-11700K’nın Geekbench V4’te ortaya çıkan sonucuna göre model selefinden tek çekirdekte %26 önde yer alıyor. Popülerliğini artık kaybeden testin çoklu çekirdek başlığında ise Rocket Lake çözümü Core i7-10700K’ya %19’lük üstünlük kurmayı başarmış.

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Önemli bir detay olarak Core i7-11700K’nın teste DDR4-4600 MHz RAM eşliğinde girdiğini de ekleyelim. Sıklıkla kullanılan DDR4-3200 MHz civarında test sonuçlarından bir nebze düşük nesiller arası performansı artışı gözlemlenecektir.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-s-cpu-appears-on-geekbench-with-5-0-ghz-boost-clock

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