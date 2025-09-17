Dünyanın ilk silikon tabanlı kuantum bilgisayarı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli Quantum Motion, günlük hayatta kullanılan silikon teknolojisiyle geliştirilen dünyanın ilk tam yığın kuantum bilgisayarını tanıttı. Üç adet 19 inçlik sunucu rafına sığan sistem, İngiltere Ulusal Kuantum Hesaplama Merkezi’ne (NQCC) kurulmuş durumda.

Standart CMOS üretim süreciyle geliştirilen makine, ticari çip üretim tesislerinde üretilebiliyor ve mevcut veri merkezi altyapısına entegre edilebiliyor. Şirket bu adımı, “kuantum bilişimin silikon anı” olarak tanımlıyor.

Teknik detayları belirsiz

2017’de University College London ve Oxford Üniversitesi’nden doğan bir girişim olarak yola çıkan Quantum Motion’un çözümü, günümüzde yaygın olarak kullanılan süperiletken veya fotonik sistemlerden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Cihaz, silikon temelli spin-kübit işlemci üzerine inşa edilmiş ve ölçeklenebilir modüler bir mimariye sahip.

Şirket, kriyojenik ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere tüm yığının üç standart 19 inçlik rafa sığdığını söylüyor. Ayrıca Qiskit ve Cirq gibi mevcut yazılım çerçevelerini destekleyerek geliştiricilerin ekosisteme kolayca adapte olmasını sağlıyor.

Ancak şimdilik sistemin performansına dair ayrıntılar paylaşılmadı. Kübit sayısı, hata oranları, tutarlılık süreleri veya ilk test sonuçları açıklanmış değil. Ayrıca hata düzeltme ve bağlantı ölçekleme gibi kuantum bilişimde kritik öneme sahip konularda da bilgi verilmedi. Geleneksel kuantum makineleri genellikle buzdolabı boyutunda ve özel altyapı gerektiriyor. Quantum Motion’un farkı, ilk kez tamamen standart silikon teknolojisiyle tam bir kuantum yığını sunabilmesi ve bunu veri merkezi uyumlu bir form faktörüne sığdırması.

